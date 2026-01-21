Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Truyền thông Trung Quốc gọi chiến thắng trước U23 Việt Nam là bước ngoặt lịch sử

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Truyền thông Trung Quốc ca ngợi chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam tại bán kết giải U23 châu Á là bước ngoặt lịch sử sau 22 năm chờ đợi.

1.jpg

Đội tuyển U23 Trung Quốc lần đầu tiên giành quyền vào trận chung kết giải U23 châu Á, sau chiến thắng 3-0 trước U23 Việt Nam ở trận bán kết diễn ra tại Jeddah, Saudi Arabia.

Tờ Tân Hoa Xã nhận định: “Chiến thắng này đánh dấu bước tiến lịch sử của Trung Quốc tại giải đấu, khi họ từng thất bại ở vòng bảng trong cả 5 lần tham dự trước đó”.

Theo tờ báo này, sau khi thực hiện một số thay đổi trong đội hình xuất phát, U23 Trung Quốc tung ra 16 cú dứt điểm, trong đó có 7 lần trúng đích. Phút 47, Peng Xiao mở tỉ số bằng một pha đánh đầu, và chỉ 5 phút sau, Xiang Yuwang nâng tỉ số lên 2-0. Trong thời gian bù giờ, Wang Yudong ấn định chiến thắng 3-0 với pha dứt điểm cận thành.

"Thủ môn Li Hao tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, cản phá thành công quả đá phạt của Việt Nam từ Khuất Văn Khang ở phút 24, đồng thời hóa giải nhiều nguy cơ những phút cuối, giúp giữ sạch lưới cho đội nhà", Tân Hoa Xã viết.

screen-shot-2026-01-21-at-093010.png
screen-shot-2026-01-21-at-093022.png

Trong khi đó, trang SINA nhấn mạnh: “Sau 22 năm, bóng đá Trung Quốc mới vào chung kết một giải đấu châu Á. Thật không thể tin nổi. HLV Puche đã có những điều chỉnh xuất sắc về lực lượng và chiến thuật, từ phòng ngự sang kiểm soát bóng và tấn công chủ động, tạo nên chiến thắng lịch sử này".

Tờ Guancha nhận định rằng U23 Trung Quốc đã thay đổi hoàn toàn chiến thuật so với 4 trận trước, từ lối chơi phòng ngự thận trọng sang kiểm soát bóng chủ động, triển khai tấn công mạch lạc và hiệu quả.

"Với chiến thắng ấn tượng này, U23 Trung Quốc lần đầu tiên lọt vào chung kết giải U23 châu Á, mở ra một cột mốc lịch sử sau 22 năm chờ đợi. Ở trận đấu quyết định, họ sẽ đối đầu với nhà đương kim vô địch U23 Nhật Bản", tờ Guancha viết.

screen-shot-2026-01-21-at-093038.png
screen-shot-2026-01-21-at-093051.png

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Trọng Đạt
