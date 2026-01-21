Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TP.HCM vô địch lượt đi giải nữ U19 Quốc gia 2026

PV

Chiến thắng tối thiểu trước Hà Nội giúp TP.HCM lên ngôi vô địch lượt đi giải bóng đá nữ vô địch U19 Quốc gia - cúp Acecook 2025/26.

Tâm điểm của lượt trận cuối cùng lượt đi là cuộc đọ sức giữa TP.HCM và Hà Nội. Bất ngờ xảy ra khi TP.HCM có bàn thắng mở tỉ số trận đấu ngay ở phút thứ 3 từ quả đá phạt đền thành công của Nguyễn Thị Thùy Linh. Đại diện thành phố mang tên Bác thi đấu quyết liệt và sẵn sàng phạm lỗi để bảo vệ thành quả.

Hiệp một trôi qua với lợi thế mong manh dành cho cô trò HLV Lưu Ngọc Mai. Tuy nhiên, lượt đi không phải giai đoạn mà Hà Nội có phong độ tốt. Họ chưa đủ sắc sảo để ghi bàn và đành chấp nhận kết quả thua tối thiểu 0-1.

Trong khi đó, Thái Nguyên T&T có chiến thắng quá dễ dàng trước Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN). Ngay ở phút thứ 3, từ đường chuyền của Nguyễn Ngô Thảo Nguyên, Nguyễn Thu Trang dễ dàng đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T.

Đến phút 32, xuất phát từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Đỗ Thị Thúy Nga dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Đến thời điểm này, Than KSVN đánh mất tinh thần và dần vỡ trận. Hai phút sau, pha cản phá không tốt của thủ môn đối phương tạo điều kiện để Trần Thị Hương nâng tỷ số lên 3-0.

Phút 37, Ngô Hải Yến đi bóng khéo léo vượt qua 2 hậu vệ Than KSVN trước khi dứt điểm chuẩn xác nới rộng cách biệt lên thành 4 bàn. Hiệp 1 trôi qua với lợi thế lớn nghiêng về phía đội bóng xứ chè.

Bước sang hiệp 2, Than KSVN có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 của Phạm Thu Trang. Đến phút 68, bàn thắng của Nguyễn Thu Trang ấn định chiến thắng 5-1 cho Thái Nguyên T&T.

Với kết quả này, TP.HCM dẫn đầu bảng xếp hạng và vô địch lượt đi với 8 điểm cùng hiệu số +7. Thái Nguyên T&T xếp thứ hai với cùng 8 điểm và hiệu số +5, Phong Phú Hà Nam xếp thứ 3 với 8 điểm và hiệu số +2.

