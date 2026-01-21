Hiểu Minh U23 Việt Nam: Tôi mong mọi người hãy bao dung và thấu hiểu

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - "Bóng đá luôn có những khoảnh khắc nghiệt ngã. Tôi mong mọi người hãy bao dung và thấu hiểu, gửi những lời động viên để U23 Việt Nam có thêm sức mạnh tinh thần, đứng dậy sau thất bại và tiếp tục chiến đấu", Hiểu Minh viết tâm thư gửi người hâm mộ.

1000043277.jpg

"Sau chấn thương trong trận đấu với U23 Trung Quốc, tôi được đưa đi kiểm tra. Hôm nay, khi tinh thần đã dần bình tĩnh và ổn định hơn, tôi xin phép được viết những dòng tâm sự này gửi tới quý khán giả, những người luôn dõi theo, yêu thương và dành trọn niềm tin cho tôi cũng như toàn đội.

Khoảnh khắc ngày hôm qua, những giọt nước mắt tôi rơi không phải vì nỗi đau thể xác, mà là vì sự day dứt và tiếc nuối khôn nguôi, tiếc vì không thể tiếp tục ở lại sân, không thể chiến đấu đến giây phút cuối cùng, không thể cống hiến trọn vẹn cho màu cờ sắc áo mà tôi luôn mang trong tim niềm tự hào lớn lao", trung vệ Hiểu Minh viết trên trang cá nhân sau thất bại trước U23 Trung Quốc.

"Kết quả của trận đấu vừa qua là điều không ai trong đội mong muốn. Chúng tôi bước vào sân với tất cả quyết tâm, niềm tin và khát khao chiến thắng. Dù vậy, bóng đá luôn có những khoảnh khắc nghiệt ngã. Tôi mong mọi người hãy bao dung và thấu hiểu hơn, gửi những lời động viên để U23 Việt Nam có thêm sức mạnh tinh thần, đứng dậy sau thất bại và tiếp tục chiến đấu vì niềm tin mà người hâm mộ đã gửi gắm", Hiểu Minh chia sẻ.

Trong tâm thư của mình, Hiểu Minh không quên cảm ơn gia đình, bạn bè luôn ủng hộ anh trong suốt chặng đường theo đuổi niềm đam mê sân cỏ.

Về chấn thương của mình, Hiểu Minh cho biết: "Trong vài ngày tới, tôi trở về Việt Nam và tiến hành phẫu thuật. Tôi hứa nỗ lực hết mình trong quá trình hồi phục, tập luyện với tất cả ý chí và quyết tâm, để có thể trở lại sân cỏ mạnh mẽ hơn, tiếp tục cống hiến vì màu cờ sắc áo và vì đam mê lớn nhất của cuộc đời mình".

Theo kết quả kiểm tra tại bệnh viện ở Saudi Arabia, Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước gối phải. Với chấn thương này, trung vệ U23 Việt Nam phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 9 tháng sau ca phẫu thuật.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
