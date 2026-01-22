FPT Play mang không khí Ngoại hạng Anh đến gần hơn với người hâm mộ Việt

Là đơn vị duy nhất hiện tại sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh, FPT Play không chỉ đầu tư vào chất lượng phát sóng mà còn theo đuổi chiến lược đưa giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh ra khỏi khuôn khổ màn hình, bước vào đời sống thường nhật của người hâm mộ Việt.

Đưa người hâm mộ trải nghiệm xem Ngoại Hạng Anh theo nhiều cách

Sức nóng của Ngoại hạng Anh không chỉ đến từ những trận cầu kịch tính mà còn từ cách người hâm mộ theo dõi, bàn luận và sống cùng bóng đá mỗi ngày. Thói quen thưởng thức bóng đá ngày càng linh hoạt, nhu cầu được xem thuận tiện, dễ tiếp cận và giàu cảm xúc trở thành yếu tố quan trọng. Đây cũng là xuất phát điểm để FPT Play tập trung đầu tư vào trải nghiệm, đưa Ngoại hạng Anh đến gần người hâm mộ hơn trong từng khoảnh khắc thường nhật.

Với các gói dịch vụ đa dạng, linh hoạt, mức giá dễ tiếp cận chỉ từ 59.000 đồng, FPT Play hướng đến việc giúp nhiều gia đình Việt có thể theo dõi giải đấu lớn Ngoại hạng Anh một cách trọn vẹn và dễ dàng, phù hợp với nhu cầu và thói quen của mỗi người.

Không gian xem chung tạo nên bầu không khí bóng đá sôi nổi và gắn kết người hâm mộ (Ảnh: FPT)

Không dừng lại ở việc phổ cập trên nền tảng số, FPT Play còn mở rộng hành trình theo dõi Ngoại hạng Anh ra ngoài khuôn khổ màn hình. Bằng chuỗi hoạt động kết nối cộng đồng, FPT Play mong muốn giúp người hâm mộ không chỉ “xem bóng đá”, mà thực sự sống trong bầu không khí của giải đấu.

Ngay trong tháng 1, FPT bắt đầu tổ chức chuỗi public view tại nhiều địa phương trên cả nước, trải dài từ Bắc vào Nam, gắn với những không gian xem bóng đá quen thuộc. Người hâm mộ có thể dễ dàng tham gia, được hòa mình vào bầu không khí cổ vũ chung, nơi cảm xúc được lan tỏa và cộng hưởng.

Người hâm mộ bóng đá tập trung tại các điểm public view của FPT Play (Ảnh: FPT)

Hàng trăm điểm cầu phát sóng Ngoại Hạng Anh của FPT Play được tổ chức tại ba miền Bắc - Trung - Nam, thu hút hàng ngàn lượt khán giả tham gia xem trực tiếp. Ngay cả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhiều khu vực miền Bắc có mưa, các điểm xem vẫn ghi nhận sự hưởng ứng tích cực từ người hâm mộ, cho thấy sức hút bền bỉ của Ngoại hạng Anh cũng như nhu cầu được theo dõi và cổ vũ bóng đá.

Chia sẻ về cách tiếp cận này, đại diện FPT cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là mang Ngoại Hạng Anh đến từng người hâm mộ và giúp tận hưởng theo nhiều trải nghiệm khác nhau. Khán giả sẽ được cảm nhận không khí giải đấu mọi lúc, mọi nơi, không chỉ qua màn hình mà còn trong chính nhịp sống hằng ngày, từ gia đình đến các không gian cộng đồng”.

Chính trong không gian ấy, từng khoảnh khắc của trận đấu được cảm nhận trọn vẹn hơn. Người xem không chỉ đến để biết kết quả, mà để cùng nhau sống trong nhịp điệu của trận đấu, từ sự chờ đợi trước giờ bóng lăn cho đến những phút giây cao trào trên sân cỏ.

Tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc cùng giải đấu

Thay vì chỉ xuất hiện vào những khung giờ cố định trên truyền hình, không khí Ngoại hạng Anh còn được FPT tái hiện đậm tinh thần thể thao trên đường phố thông qua các hoạt động diễu hành. Chuỗi roadshow được triển khai đồng loạt tại các chi nhánh của FPT trên toàn quốc, trải dài từ Bắc Giang, Khánh Hòa, đến TP.HCM, Kon Tum, Sóc Trăng… Trên khắp các ngả đường, từng đoàn xe ô tô và xe máy “phủ” sắc cam với hình ảnh các cầu thủ nổi tiếng của các các câu lạc bộ hàng đầu giải đấu diễu hành sôi động, tạo nên bầu không khí náo nhiệt và thu hút sự chú ý của người đi đường.

Không khí Ngoại hạng Anh được lan tỏa trên các tuyến phố thông qua hoạt động diễu hành (Ảnh: FPT)

Anh Phan Văn Diện (30 tuổi, TP.HCM) chia sẻ, với anh việc theo dõi Ngoại hạng Anh không chỉ là xem một trận đấu, mà là cảm giác được hòa vào không khí bóng đá quen thuộc. “Mình thấy FPT rất quan tâm đến người hâm mộ khi tạo ra nhiều không gian để mọi người cùng xem, cùng chia sẻ cảm xúc. Nhờ vậy, Ngoại hạng Anh không còn là thứ gì đó xa xôi, mà trở nên gần gũi hơn, giống như một phần trong cuộc sống hằng ngày”, anh nói.

Hoạt động diễu hành tạo điểm nhấn tại các địa danh quen thuộc của TP.HCM (Ảnh: FPT)

Từ đường phố đến các điểm xem tập trung, việc tận hưởng trọn vẹn giải đấu Ngoại hạng Anh với người hâm mộ Việt không còn là điều khó khăn. Đặc biệt, FPT Play còn triển khai các chương trình ưu đãi dành cho người dùng. Cụ thể, trong thời gian từ 1/1 đến 31/1/2026, khách hàng đăng ký mới hoặc nâng cấp gói Ngoại hạng Anh có cơ hội tham gia chương trình quay số trúng thưởng với phần quà là chuyến đi Anh Quốc kết hợp vé xem trực tiếp Ngoại hạng Anh, tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.