Thể thao

UFC và FPT Play công bố hợp tác độc quyền bản quyền nhiều năm tại Việt Nam

PV

Ngày 22/1, UFC® - tổ chức võ thuật tổng hợp (MMA) hàng đầu thế giới cùng FPT Play thuộc Tập đoàn FPT, công bố thỏa thuận hợp tác bản quyền trong nhiều năm, thông qua công ty marketing thể thao toàn cầu IMG. Theo đó, FPT Play sẽ nắm giữ quyền phát sóng độc quyền các sự kiện UFC tại Việt Nam bắt đầu từ ngày 1/1/2026.

01.jpg

Theo thỏa thuận đã ký, FPT Play sẽ độc quyền phát sóng trực tiếp toàn bộ các sự kiện UFC Numbered và Fight Nights, bắt đầu từ UFC® 324: GAETHJE vs. PIMBLETT 2 vào Chủ Nhật, ngày 25/1/2026. Bên cạnh các sự kiện trực tiếp, FPT Play sẽ giới thiệu loạt chương trình độc quyền như UFC Countdown, UFC Connected và ROAD TO UFC – giải đấu mang đến cơ hội cho các tài năng MMA triển vọng của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương thẳng tiến đến UFC. FPT Play và UFC® sẽ hợp tác dài hạn, phân phối nội dung trên đa dạng hạ tầng, bao gồm truyền hình mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, OTT, Internet, di động, quyền trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội… trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

“Chúng tôi vô cùng phấn khởi khi mở ra một kỷ nguyên mới của UFC tại Việt Nam” ông Kevin Chang, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc khu vực Châu Á của UFC chia sẻ. “Với nhiều tài năng địa phương đang nổi lên, Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường MMA sôi động, nhiệt huyết nhất khu vực. Cùng với FPT Play – đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ truyền hình tại Việt Nam – chúng tôi mong muốn mang đến cơ hội tiếp cận UFC chưa từng có đối với người hâm mộ khắp cả nước.”

02.jpg
04.jpg

Bà Tô Nam Phương, Phó Tổng Giám đốc FPT Play, Tập đoàn FPT cho biết: “FPT Play luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những nội dung giải trí và thể thao chất lượng cao. Việc hợp tác cùng UFC lần này là bước tiến quan trọng, giúp người dùng FPT Play nói riêng và khán giả Việt Nam nói chung không bỏ lỡ và có thể thưởng thức trực tiếp các sự kiện võ thuật hấp dẫn nhất thế giới ngay tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mang lại trải nghiệm giải trí trọn vẹn, đa nền tảng và tiện lợi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán giả, đồng thời khẳng định cam kết của FPT Play trong việc nâng cao giá trị dịch vụ cho khách hàng.”

Các sự kiện UFC sẽ được FPT Play phát sóng trên đa nền tảng với bình luận chuyên môn tiếng Việt chuyên nghiệp. Sở hữu tài khoản FPT Play, người dùng có thể dễ dàng thưởng thức UFC trên 3 - 5 thiết bị song song, cùng thời điểm, bao gồm Smart TV, Smart Mobile, FPT Play Box và website http://fptplay.vn.

PV
