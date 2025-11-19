FPT Play phát sóng SEA Games Thailand 2025

Trong hành trình đồng hành cùng sự phát triển của nền thể thao quốc gia, FPT Play sẽ mang đến toàn cảnh Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games Thailand 2025) cùng những hình ảnh chân thực nhất của các tuyển thủ Việt Nam đến khán giả trong nước từ ngày 1/12.

FPT Play dự kiến sản xuất và trình chiếu trực tiếp các bộ môn thi đấu trong khuôn khổ SEA Games Thailand 2025 với bình luận chuyên môn tiếng Việt từ khách mời và các chuyên gia thể thao, trên các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội… trong suốt thời gian diễn ra đại hội.

Danh sách các bộ môn FPT Play dự kiến phát sóng bao gồm 29 bộ môn tiếp sóng tín hiệu chất lượng cao của đài truyền hình nước chủ nhà và một số môn có đội tuyển Việt Nam thi đấu do đơn vị chủ động sản xuất. Trong đó, có nhiều bộ môn đang nhận được nhiều sự quan tâm như Cầu lông, Cầu mây, Bóng rổ, Thể thao điện tử, Billiards - Snooker, Karate và Taekwondo...

Đại diện FPT Play cho biết SEA Games Thailand 2025 là sự kiện đặc biệt đối với đơn vị nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Thông qua việc sản xuất, phát sóng về Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33, FPT Play mong muốn đồng hành trong từng bước đi của thể thao nước nhà, đồng thời thúc đẩy sự quan tâm và phát triển toàn diện với tất cả các bộ môn thi đấu, không chỉ với các bộ môn thể thao quen thuộc mà còn với các bộ môn đang trên đà phát triển.

Song song với công tác sản xuất và phát sóng, FPT Play cũng thực hiện các chương trình talkshow, bản tin đồng hành chất lượng và chiến dịch đồng hành mang tên “SEA Games 33: Tiến lên Việt Nam” với mong muốn truyền tải niềm tin yêu, hy vọng, đồng thời sát cánh cùng các tuyển thủ Việt Nam tại đấu trường thể thao quy mô bậc nhất khu vực.

Chiến dịch bao gồm hoạt động thu thập trực tuyến 10.000 lời chúc của người hâm mộ được triển khai vào đầu tháng 12/25; trình chiếu series phóng sự độc quyền “Tiến lên Việt Nam”, phỏng vấn các vận động viên nổi bật thuộc nhiều bộ môn của Đoàn Thể thao Việt Nam (từ ngày 20/11); chuỗi sự kiện Sport Fest và "Xem cùng Sao", công chiếu trực tuyến - trực tiếp diễn biến trận đấu quan trọng thông qua màn hình led tại các tỉnh, thành trên toàn quốc; chuỗi chương trình bản tin đồng hành cùng SEA Games 33 với tên gọi “Bản tin SEA Games” phát sóng 20h và “Nhật ký SEA Games” phát sóng 21h hàng ngày…

Về mặt kỹ thuật, FPT Play tiếp tục triển khai những tính năng mới với mục tiêu mang đến những giây phút hấp dẫn khi xem SEA Games Thailand 2025. Với khung live chat hiển thị trong thời gian phát sóng, người xem có thể bình luận, “thả” cảm xúc, hay tham gia bình chọn nhiều nội dung mà đơn vị đang phát triển dành riêng cho kỳ Đại hội Thể thao này.

Bên cạnh đó, hai luồng bình luận, cảm xúc và trung lập, cũng được FPT Play duy trì thực hiện với một số bộ môn nhằm tăng tính chân thực và góp phần gắn kết cộng đồng người hâm mộ trong nước. Với lợi thế về hạ tầng phát sóng, FPT Play hứa hẹn trở thành nền tảng ưu việt nhất để theo dõi sát sao mọi diễn biến của SEA Games Thailand 2025, bất kể lịch thi đấu dày đặc trong khoảng thời gian ngắn.

SEA Games Thailand 2025 chính thức khai mạc từ ngày 9/12 và diễn ra đến hết ngày 20/12/2025. Một số phân môn sẽ khởi động sớm hơn thời điểm này như bóng đá (từ ngày 3/12), cầu lông và hockey (từ ngày 7/12)... Ngoài địa điểm chính là Sân vận động Rajamangala, các hoạt động của SEA Games Thailand 2025 sẽ được tổ chức ở 60 địa điểm khác nhau tại thủ đô Bangkok, tỉnh Chonburi và tỉnh Songkhla (Thái Lan).

Ban tổ chức công bố Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 có 574 bộ huy chương, thuộc về 50 bộ môn thi đấu chính thức: Thể thao dưới nước (Aquatics), Điền kinh, Bắn cung, Cầu lông, Bóng rổ, Canoe và Rowing, Đạp xe, Đua ngựa, Đấu kiếm, Bóng đá - Futsal, Golf, Gymnastics, Bóng ném, Khúc côn cầu (Hockey), Judo, Bóng bầu dục (Rugby), Đua thuyền buồm (Sailing), Bắn súng, Bóng bàn, Taekwondo, Quần vợt (Tennis), Ba môn phối hợp (Triathlon), Bóng chuyền, Đấu vật, Trượt băng, Khúc côn cầu trên băng (Ice Hockey), Năm môn phối hợp hiện đại (Modern Pentathlon), Cử tạ, Bóng chày và bóng mềm (Baseball, Softball), Billiards - Snooker, Quyền anh (Boxing), Bóng sàn (Floorball), Thể thao điện tử (E-sports), Muay, Bóng lưới (Netball), Pencak Silat, Bi sắt (Petanque), Cầu mây (Sepak Takraw), Bóng quần (Squash), Bowling, Thể thao mạo hiểm (Extreme), Karate, Jujitsu, Bóng gậy (Cricket), Wushu, Kabaddi. Ngoài ra, SEA Games Thailand 2025 còn tổ chức thêm 4 môn trình diễn là Ném đĩa, Kéo co (Tug of War), Thể thao trên không (Air Sports), MMA với 12 bộ huy chương không tính vào bảng thành tích chung.

SEA Games Thailand 2025 đánh dấu lần thứ 7 Đại hội Thể thao Đông Nam Á quay trở lại Thái Lan, sau 18 năm kể từ lần đăng cai gần nhất (2007). Sự kiện có tổng cộng 12.506 VĐV tranh tài, thuộc 11 đoàn thể thao từ 11 quốc gia thành viên ASEAN: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Timor-Leste, Việt Nam và nước chủ nhà Thái Lan.