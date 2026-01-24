Giành huy chương Đồng, U23 Việt Nam được thưởng thêm 2 tỷ đồng

TPO - Với chiến thắng xuất sắc trước U23 Hàn Quốc để giành vị trí thứ ba tại VCK U23 châu Á 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng 2 tỷ đồng.

Với đội hình thiếu vắng nhiều nhân tố quan trọng, đồng thời các cầu thủ cũng không ở trạng thái sung sức nhất nhưng U23 Việt Nam đã tạo nên màn trình diễn ngoạn mục trước U23 Hàn Quốc. Đình Bắc, Quốc Việt cùng các đồng đội hai lần đẩy đối thủ vào thế rượt đuổi, và khi phải chơi với 10 người vẫn kiên cường giữ vững tỷ số hòa 2-2. Cuối cùng, đêm rực rỡ tại King Abdullah Sports City Hall Stadium khép lại với chiến thắng 7-6 sau loạt luân lưu, mang lại vị trí thứ ba cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026.

Ngay sau chiến tích của U23 Việt Nam, nhằm biểu dương tinh thần toàn đội và khen ngợi nỗ lực chiến đấu vì màu cờ sắc áo, phát huy tinh thần Việt Nam trên đấu trường châu lục, VFF đã thưởng nóng thầy trò HLV Kim Sang-sik 2 tỷ đồng.

Trước đó tại vòng bảng, U23 Việt Nam đã được thưởng 500 triệu đồng sau trận ra quân, 600 triệu đồng ở trận thứ hai và 800 triệu ở trận thứ ba. Số tiền thưởng tăng lên 3,1 tỷ đồng khi đội nhận thêm 1,2 tỷ đồng với chiến thắng ở tứ kết. Như vậy, toàn bộ hành trình trên đất Saudi Arabia, U23 Việt Nam nhận tổng cộng 5,1 tỷ đồng từ VFF.

Vị trí thứ ba tại VCK U23 châu Á 2026 đã khép lại một chương đáng nhớ của U23 Việt Nam, sau chức vô địch Đông Nam Á 2025 và tấm huy chương Vàng SEA Games 33. Điều này một lần nữa thể hiện sức mạnh thế hệ trẻ của bóng đá Việt Nam, đồng thời tái khẳng định sự đúng đắn trong chiến lược đầu tư dài hạn, kiên định với con đường đào tạo trẻ, phát triển cầu thủ từ các hệ thống giải trẻ đến bóng đá chuyên nghiệp của VFF.

Bóng đá Việt Nam đang thành công trong việc xây dựng lối đi riêng, làm bóng đá dựa trên nội lực, đào tạo bài bản và đầu tư có lộ trình. Với những lứa cầu thủ tài năng liên tục được giới thiệu, có cơ sở để tin tưởng những điều tuyệt vời sẽ đến tiếp theo.