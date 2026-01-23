Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Tuyển thủ U23 Hàn Quốc tuyên chiến U23 Việt Nam

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Min Shin-ha quyết thắng U23 Việt Nam để giành hạng ba và xoa dịu cổ động viên Hàn Quốc.

image.jpg

"Đây là trận chiến để phân hạng 3, 4. Việc U23 Hàn Quốc giành hạng ba chung cuộc sẽ có ý nghĩa khác hẳn. Đây là trận đấu cuối ở U23 châu Á 2026, U23 Hàn Quốc muốn chuẩn bị thật tốt cho trận đấu, từ đó cho CĐV thấy màn trình diễn tốt hơn và định hình hướng đi của chúng tôi trong tương lai. U23 Hàn Quốc muốn khép lại giải đấu với kết quả tốt", Yonhap dẫn chia sẻ của trung vệ Shin Min-ha.

Shin Min-ha là cầu thủ chủ chốt của U23 Hàn Quốc ở giải U23 châu Á 2026. Trung vệ này thành người hùng của U23 Hàn Quốc khi ghi bàn quyết định giúp đội nhà thắng U23 Australia 2-1. Đến bán kết, Shin Min-ha và đồng đội không trụ vững trước ứng viên số 1 cho chức vô địch là U23 Nhật Bản.

"Tôi thất vọng vì thua U23 Nhật Bản. Bàn thua của chúng tôi ở bán kết đến từ tình huống cố định vô thưởng vô phạt. Chúng tôi phải cải thiện điểm yếu đó, nếu không muốn tiếp tục sụp đổ chỉ từ một pha dứt điểm", Shin Min-ha nhắc lại trận thua U23 Nhật Bản và cảnh báo đồng đội trước khi gặp U23 Việt Nam.

Trước U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc cầm bóng 48% và thực hiện 8 pha dứt điểm. Đội bóng xứ kim chi chơi sòng phẳng với U23 Nhật Bản về thế trận, nhưng không tạo ra nhiều tình huống tấn công sắc nét. Trong thế trận cò cưa giữa 2 đội, pha dàn xếp phạt góc giúp U23 Nhật Bản phá vỡ thế bế tắc.

Từ đầu U23 châu Á 2026, U23 Hàn Quốc để thủng lưới 7 bàn. Hàng thủ là vấn đề lớn nhất của U23 Hàn Quốc từ đầu giải, bất chấp họ có Shin Min-ha, một trong 6 cầu thủ trong đội hình U23 Hàn Quốc hiện tại được triệu tập lên đội tuyển Hàn Quốc.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Hương Ly
#U23 Hàn Quốc #U23 Việt Nam #U23 châu Á #Shin Min-ha #bóng đá châu Á #u23 hàn quốc vs u23 việt nam #trực tiếp u23 hàn quốc vs u23 việt nam #dự đoán u23 hàn quốc vs u23 việt nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục