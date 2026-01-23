Tuyển thủ U23 Hàn Quốc tuyên chiến U23 Việt Nam

"Đây là trận chiến để phân hạng 3, 4. Việc U23 Hàn Quốc giành hạng ba chung cuộc sẽ có ý nghĩa khác hẳn. Đây là trận đấu cuối ở U23 châu Á 2026, U23 Hàn Quốc muốn chuẩn bị thật tốt cho trận đấu, từ đó cho CĐV thấy màn trình diễn tốt hơn và định hình hướng đi của chúng tôi trong tương lai. U23 Hàn Quốc muốn khép lại giải đấu với kết quả tốt", Yonhap dẫn chia sẻ của trung vệ Shin Min-ha.

Shin Min-ha là cầu thủ chủ chốt của U23 Hàn Quốc ở giải U23 châu Á 2026. Trung vệ này thành người hùng của U23 Hàn Quốc khi ghi bàn quyết định giúp đội nhà thắng U23 Australia 2-1. Đến bán kết, Shin Min-ha và đồng đội không trụ vững trước ứng viên số 1 cho chức vô địch là U23 Nhật Bản.

"Tôi thất vọng vì thua U23 Nhật Bản. Bàn thua của chúng tôi ở bán kết đến từ tình huống cố định vô thưởng vô phạt. Chúng tôi phải cải thiện điểm yếu đó, nếu không muốn tiếp tục sụp đổ chỉ từ một pha dứt điểm", Shin Min-ha nhắc lại trận thua U23 Nhật Bản và cảnh báo đồng đội trước khi gặp U23 Việt Nam.

Trước U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc cầm bóng 48% và thực hiện 8 pha dứt điểm. Đội bóng xứ kim chi chơi sòng phẳng với U23 Nhật Bản về thế trận, nhưng không tạo ra nhiều tình huống tấn công sắc nét. Trong thế trận cò cưa giữa 2 đội, pha dàn xếp phạt góc giúp U23 Nhật Bản phá vỡ thế bế tắc.

Từ đầu U23 châu Á 2026, U23 Hàn Quốc để thủng lưới 7 bàn. Hàng thủ là vấn đề lớn nhất của U23 Hàn Quốc từ đầu giải, bất chấp họ có Shin Min-ha, một trong 6 cầu thủ trong đội hình U23 Hàn Quốc hiện tại được triệu tập lên đội tuyển Hàn Quốc.