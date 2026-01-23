Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, 22h00 ngày 23/1: Đoạn kết đẹp

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026, lúc 22h00 ngày 23/1. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một chiến thắng, nếu có, sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 bằng dấu ấn tích cực và niềm tin cho chặng đường phía trước.

screen-shot-2026-01-23-at-092003.png

Nhận định trước trận đấu

Sau thất bại ở bán kết, U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026 với nhiều áp lực về tâm lý và lực lượng. Cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc không chỉ mang ý nghĩa về thứ hạng chung cuộc, mà còn là phép thử quan trọng để đánh giá mức độ trưởng thành, khả năng thích ứng và bản lĩnh thi đấu của lứa cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Trước đó, U23 Việt Nam toàn thắng từ vòng bảng đến tứ kết, để lại những dấu ấn nhất định về tổ chức lối chơi và tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết cho thấy đội bóng vẫn gặp không ít khó khăn khi đối đầu với các đối thủ có trình độ cao hơn, đặc biệt ở khả năng kiểm soát thế trận và hạn chế sai sót cá nhân. Trận thua này cũng để lại dư chấn tâm lý không nhỏ với các cầu thủ trẻ trước trận đấu cuối cùng của giải.

Sau bán kết, ban huấn luyện U23 Việt Nam tập trung ổn định tinh thần, hướng các cầu thủ đến mục tiêu hoàn thành giải đấu bằng một màn trình diễn tích cực. HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh yêu cầu về sự tập trung, kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu trong suốt 90 phút, coi đây là yếu tố then chốt để đội bóng thể hiện đúng năng lực trước một đối thủ được đánh giá cao.

Khó khăn lớn nhất của U23 Việt Nam nằm ở hàng phòng ngự khi thiếu vắng hai trung vệ trụ cột là Nguyễn Hiểu Minh do chấn thương và Phạm Lý Đức vì án treo giò. Trong bối cảnh đó, ban huấn luyện buộc phải tính toán phương án phòng ngự an toàn hơn, với sự hỗ trợ nhiều hơn từ tuyến tiền vệ nhằm giảm áp lực cho hàng thủ vốn thiếu kinh nghiệm và thua kém về thể hình.

Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc sở hữu lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn nhưng cũng chưa thể hiện được sự ổn định xuyên suốt giải đấu. Sau 5 trận, đội bóng trẻ xứ kim chi ghi 6 bàn và để thủng lưới 6 lần, phản ánh hiệu quả tấn công chưa cao, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội. Trận thua 0-1 trước U23 Nhật Bản ở bán kết cho thấy U23 Hàn Quốc tạo ra không ít tình huống nguy hiểm nhưng thiếu sự lạnh lùng ở những thời điểm quyết định.

Trước đối thủ mạnh và giàu thể lực, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà, duy trì cự ly đội hình hợp lý và chờ đợi cơ hội từ những pha chuyển đổi trạng thái. Vai trò của tuyến tiền vệ trong việc tranh chấp, thu hồi bóng và giảm nhịp độ trận đấu sẽ mang ý nghĩa quyết định. Trên hàng công, khả năng giữ bóng, di chuyển linh hoạt và tận dụng thời điểm đối phương dâng cao sẽ là chìa khóa để tạo khác biệt.

Dù bị đánh giá thấp hơn, U23 Việt Nam vẫn có cơ sở để hy vọng vào một kết quả tích cực nếu duy trì được sự kiên nhẫn và kỷ luật trong suốt trận đấu. Trong bối cảnh cả hai đội đều chịu ảnh hưởng tâm lý sau thất bại ở bán kết, bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội có thể trở thành yếu tố phân định.

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc 1-0, một chiến thắng tối thiểu nhưng đủ để thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 bằng dấu ấn tích cực và niềm tin cho chặng đường phía trước.

Thông tin lực lượng

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với U23 Hàn Quốc trong bối cảnh tổn thất lực lượng nghiêm trọng. Trung vệ trụ cột Hiểu Minh, nhân tố quan trọng bậc nhất nơi hàng thủ, đã bị đứt dây chằng ở trận bán kết và chắc chắn không thể ra sân, để lại khoảng trống lớn trong hệ thống phòng ngự.

Chưa dừng lại ở đó, U23 Việt Nam còn mất thêm trung vệ Lý Đức do án treo giò sau thẻ đỏ, khiến bài toán nhân sự ở tuyến dưới trở nên đặc biệt nan giải. Trên hàng công, tiền đạo Đình Bắc vẫn đang gặp vấn đề chấn thương nhẹ và chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Đức Anh, Nhật Minh, Văn Hà, Viktor Lê, Văn Khang, Thái Sơn, Xuân Bắc, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Lê Phát.

U23 Hàn Quốc: Hong Seong Min, Kang Min Jun, Bae Hyun Seo, Lee Hyun Yong, Lee Geon Hee, Kang Seong Jin, Kim Dong Jin, Kim Yong Hak, Shin Min Ha, Baek Ga On, Jang Seok Hwan.

Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 1-0 U23 Hàn Quốc

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Trọng Đạt
#U23 Việt Nam #U23 Hàn Quốc #bóng đá trẻ #châu Á 2026 #tranh hạng ba #đội tuyển trẻ #dự đoán trận đấu

Xem thêm

Cùng chuyên mục