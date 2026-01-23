Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, 22h00 ngày 23/1: Đoạn kết đẹp

TPO - Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2026, lúc 22h00 ngày 23/1. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một chiến thắng, nếu có, sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 bằng dấu ấn tích cực và niềm tin cho chặng đường phía trước.

Nhận định trước trận đấu

Sau thất bại ở bán kết, U23 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026 với nhiều áp lực về tâm lý và lực lượng. Cuộc đối đầu với U23 Hàn Quốc không chỉ mang ý nghĩa về thứ hạng chung cuộc, mà còn là phép thử quan trọng để đánh giá mức độ trưởng thành, khả năng thích ứng và bản lĩnh thi đấu của lứa cầu thủ trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Trước đó, U23 Việt Nam toàn thắng từ vòng bảng đến tứ kết, để lại những dấu ấn nhất định về tổ chức lối chơi và tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết cho thấy đội bóng vẫn gặp không ít khó khăn khi đối đầu với các đối thủ có trình độ cao hơn, đặc biệt ở khả năng kiểm soát thế trận và hạn chế sai sót cá nhân. Trận thua này cũng để lại dư chấn tâm lý không nhỏ với các cầu thủ trẻ trước trận đấu cuối cùng của giải.

Sau bán kết, ban huấn luyện U23 Việt Nam tập trung ổn định tinh thần, hướng các cầu thủ đến mục tiêu hoàn thành giải đấu bằng một màn trình diễn tích cực. HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh yêu cầu về sự tập trung, kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu trong suốt 90 phút, coi đây là yếu tố then chốt để đội bóng thể hiện đúng năng lực trước một đối thủ được đánh giá cao.

Khó khăn lớn nhất của U23 Việt Nam nằm ở hàng phòng ngự khi thiếu vắng hai trung vệ trụ cột là Nguyễn Hiểu Minh do chấn thương và Phạm Lý Đức vì án treo giò. Trong bối cảnh đó, ban huấn luyện buộc phải tính toán phương án phòng ngự an toàn hơn, với sự hỗ trợ nhiều hơn từ tuyến tiền vệ nhằm giảm áp lực cho hàng thủ vốn thiếu kinh nghiệm và thua kém về thể hình.

Ở chiều ngược lại, U23 Hàn Quốc sở hữu lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn nhưng cũng chưa thể hiện được sự ổn định xuyên suốt giải đấu. Sau 5 trận, đội bóng trẻ xứ kim chi ghi 6 bàn và để thủng lưới 6 lần, phản ánh hiệu quả tấn công chưa cao, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội. Trận thua 0-1 trước U23 Nhật Bản ở bán kết cho thấy U23 Hàn Quốc tạo ra không ít tình huống nguy hiểm nhưng thiếu sự lạnh lùng ở những thời điểm quyết định.

Trước đối thủ mạnh và giàu thể lực, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà, duy trì cự ly đội hình hợp lý và chờ đợi cơ hội từ những pha chuyển đổi trạng thái. Vai trò của tuyến tiền vệ trong việc tranh chấp, thu hồi bóng và giảm nhịp độ trận đấu sẽ mang ý nghĩa quyết định. Trên hàng công, khả năng giữ bóng, di chuyển linh hoạt và tận dụng thời điểm đối phương dâng cao sẽ là chìa khóa để tạo khác biệt.

Dù bị đánh giá thấp hơn, U23 Việt Nam vẫn có cơ sở để hy vọng vào một kết quả tích cực nếu duy trì được sự kiên nhẫn và kỷ luật trong suốt trận đấu. Trong bối cảnh cả hai đội đều chịu ảnh hưởng tâm lý sau thất bại ở bán kết, bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội có thể trở thành yếu tố phân định.

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc 1-0, một chiến thắng tối thiểu nhưng đủ để thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 bằng dấu ấn tích cực và niềm tin cho chặng đường phía trước.

Thông tin lực lượng

U23 Việt Nam bước vào trận đấu với U23 Hàn Quốc trong bối cảnh tổn thất lực lượng nghiêm trọng. Trung vệ trụ cột Hiểu Minh, nhân tố quan trọng bậc nhất nơi hàng thủ, đã bị đứt dây chằng ở trận bán kết và chắc chắn không thể ra sân, để lại khoảng trống lớn trong hệ thống phòng ngự.

Chưa dừng lại ở đó, U23 Việt Nam còn mất thêm trung vệ Lý Đức do án treo giò sau thẻ đỏ, khiến bài toán nhân sự ở tuyến dưới trở nên đặc biệt nan giải. Trên hàng công, tiền đạo Đình Bắc vẫn đang gặp vấn đề chấn thương nhẹ và chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Trung Kiên, Đức Anh, Nhật Minh, Văn Hà, Viktor Lê, Văn Khang, Thái Sơn, Xuân Bắc, Minh Phúc, Thanh Nhàn, Lê Phát. U23 Hàn Quốc: Hong Seong Min, Kang Min Jun, Bae Hyun Seo, Lee Hyun Yong, Lee Geon Hee, Kang Seong Jin, Kim Dong Jin, Kim Yong Hak, Shin Min Ha, Baek Ga On, Jang Seok Hwan. Dự đoán tỷ số: U23 Việt Nam 1-0 U23 Hàn Quốc