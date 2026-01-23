Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xác định các đội bóng vào bán kết giải VĐ U19 Quốc gia – cúp Modern 2025/26

PV

Giải bóng đá vô địch U19 Quốc gia - cúp Modern 2025/26 đã xác định các đội bóng giành quyền vào bán kết sau các chiến thắng thuyết phục.

Ở trận tứ kết đầu tiên, Sông Lam Nghệ An đối đầu với TP.Hồ Chí Minh và không có bất ngờ nào xảy ra. Ngay ở phút 18, Đình Bưởi phạm lỗi với Quang Linh trong vòng cấm và quả phạt đền được dành cho Sông Lam Nghệ An. Trên chấm 11 mét, Hoàng Minh Hợi dễ dàng ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho đội bóng xứ Nghệ.

Hiệp 2 là quãng thời gian mà TP.Hồ Chí Minh thi đấu cố gắng. Nhưng, đại diện phía Nam lại không có được sự hiệu quả cần thiết. Phút 81, Viết Duy đi bóng rất hay vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho Sông Lam Nghệ An. Đến phút bù giờ cuối cùng, vẫn là Viết Duy với tình huống xử lý bóng tinh tế và ấn định chiến thắng 3-0 ngọt ngào cho Sông Lam Nghệ An.

Một ứng viên vô địch khác là Thể Công Viettel I đối đầu với PVF. Được đánh giá cao hơn đối thủ, Thể Công Viettel I vẫn gặp rất nhiều khó khăn ở trận đấu này. 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, Thể Công Viettel I mạnh dạn sử dụng bóng bổng và toan tính này đã phát huy hiệu quả. Phút 61, từ đường tạt bóng bên phía cánh phải của đồng đội, đội trưởng Hoàng Công Hậu bật cao đánh đầu đẹp mắt mở tỉ số trận đấu cho Thể Công Viettel I. Thời gian còn lại của trận đấu, PVF nỗ lực tấn công nhưng bất thành và chấp nhận trận thua 0-1.

Trong khi đó, Hà Nội đụng độ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh – đội bóng có lối chơi khó chịu. Phút 30, Nguyễn Thiên Phú dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu cho Hà Nội. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đội bóng cuối cùng lọt vào bán kết được xác định là U19 PVF-CAND sau khi đội chủ nhà giành thắng lợi nhờ loạt sút luân lưu đầy may rủi trước LPBank HAGL sau thời gian thi đấu chính thức bất phân thắng bại.

#U19 Quốc gia #bán kết #giải đấu #Sông Lam Nghệ An #Thể Công Viettel #Hà Nội #PVF-CAND

