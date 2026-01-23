MU chấm dứt mọi đồn đoán về tương lai Casemiro

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Rạng sáng 23/1 (giờ Hà Nội), MU thông báo chia tay Casemiro vào cuối mùa 2025/26. Đây là thông tin gây bất ngờ khi tiền vệ người Brazil đang chơi ấn tượng và là trụ cột không thể thay thế của "Quỷ đỏ".

img-7153a85e.jpg

Hợp đồng của Casemiro tại sân Old Trafford hết hạn sau mùa này. Casemiro có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn nhưng phải đá chính đủ 35 trận và điều này rất khó xảy ra.

Đôi bên vẫn còn thời gian dài để đàm phán hợp đồng mới, nhưng MU quyết định không gia hạn cho Casemiro. Như vậy, tuyển thủ Brazil thành cầu thủ tự do từ tháng 6 và ngay bây giờ, Casemiro được phép đàm phán với mọi CLB để tìm bến đỗ mới.

Trước khi MU ra thông báo, tương lai của Casemiro được bàn tán nhiều trên truyền thông Anh. Nhiều CĐV MU vẽ ra kịch bản đẹp nhất là MU gia hạn hợp đồng Casemiro, với điều kiện giảm lương đáng kể so với hiện tại. Từ đầu mùa giải, Casemiro chơi hay và là nhân tố không thể thay thế ở đội hình "Quỷ đỏ", do đó CĐV MU càng muốn cựu sao Real tiếp tục gắn bó với CLB.

Có 2 rào cản khiến MU buông xuôi trong việc giữ chân Casemiro. Một là mức lương của Casemiro quá cao. Theo M.E.N, Casemiro đang nhận 350.000 bảng/tuần (trước thuế), cao nhất đội hình MU và nằm trong top 3 cầu thủ có đãi ngộ hậu hĩnh ở Ngoại hạng Anh hiện tại. Tiếp đó, Casemiro đã 33 tuổi, không phù hợp cho kế hoạch dài hạn của MU. Việc gia hạn hợp đồng Casemiro là rủi ro cho MU khi họ có HLV mới sau mùa này.

Thực tế, từ đầu mùa giải 2025/26, Casemiro đá chính hầu hết trận của MU. Tuy nhiên, tuyển thủ Brazil chỉ chơi sung sức được khoảng 60 phút. 1/3 thời gian cuối trận là lúc Casemiro cống hiến bằng ý chí và gắng gượng để hoàn thành trận đấu. HLV Ruben Amorim thường xuyên thay Casemiro khi trận đấu trôi đến phút 70.

Khi Casemiro ra sân, tuyến giữa MU thường vụn vỡ. Amorim đã bất lực trong việc tìm phương án thay thế khi Casemiro mệt mỏi. Nếu Casemiro vắng mặt vì chấn thương hoặc thẻ phạt, bài toán tuyến giữa MU càng khó khăn hơn.

Casemiro rời MU là tín hiệu đầu tiên cho thấy MU sẽ cải tổ mạnh mẽ hàng tiền vệ. Sau mùa này, khả năng rất cao Urgate cũng rời sân Old Trafford. Tương lai của Bruno Fernandes bị bỏ ngỏ. Truyền thông Anh nhận định MU sẽ chiêu mộ ít nhất 2 "bom tấn" cho vị trí tiền vệ trung tâm.

Baleba, Wharton, Anderson là những mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của MU ở thời điểm này. Mỗi cầu thủ đều có giá chuyển nhượng không dưới 100 triệu bảng khi đều đã khẳng định được tài năng tại Ngoại hạng Anh.

Hương Ly
