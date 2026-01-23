Nhận định Auxerre vs PSG, 02h00 ngày 24/1: Lấn át chủ nhà

TPO - Nhận định bóng đá Auxerre vs PSG, Ligue 1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chiến thắng là điều nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Luis Enrique, khi đối thủ của họ chỉ là Auxerre đang rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng.

Auxerre không thắng PSG kể từ năm 2011.

Nhận định Auxerre vs PSG

Auxerre đối mặt nguy cơ rớt hạng rõ rệt sau chuỗi kết quả bết bát trong giai đoạn lượt đi Ligue 1 mùa giải 2025/2026. Thầy trò HLV Christophe Pelissier đang trong chuỗi 4 trận thua liên tiếp, bao gồm 3 thất bại tại giải quốc nội, đồng thời sớm chia tay Cúp Quốc gia Pháp sau trận thua trước Monaco. Ở vòng đấu gần nhất tại Ligue 1, Auxerre thất bại 0-1 và tụt xuống vị trí thứ 17, sát nhóm cầm đèn đỏ.

Dù chỉ hơn Metz nhờ hiệu số bàn thắng bại, Auxerre vẫn còn cơ hội bám trụ khi khoảng cách với đội đang giữ suất play-off trụ hạng là Nantes chỉ là hai điểm. Điểm tựa lớn nhất của Auxerre lúc này nằm ở sân Stade de l'Abbe-Deschamps, nơi họ đã giành tới 10 trong tổng số 12 điểm mùa này. Dẫu vậy, việc phải nhận tới năm thẻ đỏ trên sân nhà cũng phản ánh sự thiếu ổn định và áp lực tâm lý lớn của đội bóng.

Ở chiều ngược lại, PSG cũng không quá vượt trội khi thi đấu xa nhà, dù họ vẫn là ứng viên số một cho chức vô địch. Phần lớn số điểm của Les Parisiens mùa này đến từ sân Parc des Princes, trong khi những cú sảy chân trên sân khách khiến họ tạm xếp thứ hai trên bảng xếp hạng.

Đoàn quân của HLV Luis Enrique đã để mất điểm ở 5 trận Ligue 1 mùa này, nhưng phong độ của họ được cải thiện rõ rệt trong thời gian gần đây. PSG thắng 4 vòng gần nhất, ghi tổng cộng 13 bàn và chỉ còn kém Lens đúng một điểm.

PSG cần chiến thắng trước Auxerre để duy trì áp lực lên đội đầu bảng Lens. Tuy nhiên, nỗi lo sân khách vẫn bám theo đội bóng thủ đô, đặc biệt sau thất bại 1-2 trước Sporting Lisbon tại Champions League hồi giữa tuần. PSG chỉ thắng 2 trong 6 chuyến làm khách gần nhất và mới giữ sạch lưới một trận.

Cơ hội giành 3 điểm đối với thầy trò Luis Enrique là rất rộng mở bởi Auxerre đang sa sút trầm trọng và vốn là đối thủ dễ chịu. Những kết quả trong quá khứ nghiêng về phía đội bóng thủ đô nước Pháp khi họ không thua Auxerre trong các cuộc đối đầu chính thức kể từ năm 2011.

Phong độ, lịch sử đối đầu Auxerre vs PSG

Auxerre chỉ thắng 1/6 trận gần nhất tại Ligue 1, hòa 2 và nhận 3 thất bại.

PSG đạt thành tích thắng 5, thua 1 trong 6 vòng gần đây.

PSG vượt trội về thành tích đối đầu, khi bất bại 8 trận trước Auxerre (thắng 6, hòa 2). Chiến thắng gần nhất của Auxerre đã diễn ra cách đây gần 15 năm.

Thông tin lực lượng Auxerre vs PSG

Auxerre không có sự phục vụ của Sierralta và Buayi-Kiala.

Về phía PSG, Joao Neves, Lee Kang-in và Safonov vắng mặt vì chấn thương. Fabian Ruiz bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Auxerre vs PSG

Auxerre: Leon; Sy, Akpa, Diomande, Senaya, Mensah; El Azzouzi, Ahamada; Faivre; Namoso, Sinayoko.

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Mayulu; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Dự đoán tỷ số Auxerre 1-2 PSG