Báo Hàn Quốc thốt lên 'thảm họa' sau trận thua U23 Việt Nam

TPO - “Thảm họa”; “Thất bại bàng hoàng”; “Cú sốc khó tin”… là những tít mà báo Hàn Quốc dành để nói về trận thua trên chấm luân lưu của đội U23 nước này trước U23 Việt Nam trong trận tranh hạng Ba U23 châu Á 2026 vừa qua.

Tờ Nate Sports đã giật tít: “Thảm họa bóng đá Hàn Quốc: Thất bại bàng hoàng trong loạt sút luân lưu, nhận trận thua đầu tiên trong lịch sử trước U23 Việt Nam và chấp nhận vị trí thứ 4 tại U23 châu Á 2026”.

Trong bài, ấn phẩm xứ kim chi viết: “Dưới sự dẫn dắt của HLV Lee Min-sung, Hàn Quốc đã thua Việt Nam 6-7 trên chấm phạt đền. Họ đã thua trong trận tranh hạng ba, trận đấu cuối cùng để giành lại danh dự. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc, đội U23 của chúng ta gục ngã trước U23 Việt Nam. Đây lại là một thất bại nhục nhã nữa, sau những lần trắng tay trước Uzbekistan và Nhật Bản”.

Cùng thể hiện sự thất vọng với màn trình diễn của đội U23 nước nhà là trang Xports. Ấn phẩm này nhấn mạnh: “U23 Hàn Quốc phải chịu một cú sốc khó tin khi để thua U23 Việt Nam. Bộ mặt thật của bóng đá Hàn Quốc đã được phơi bày.

U23 Hàn Quốc tấn công không mấy biến hóa trước U23 Việt Nam

Thất bại trước U23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik đã chấm dứt mạch bất bại của U23 Hàn Quốc. Trước đó, họ không thua trong 9 trận đấu với Việt Nam ở cấp độ U23 (6 thắng, 3 hòa). Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên họ để thủng lưới 2 bàn trước U23 Việt Nam. Trắng tay trước Uzbekistan, Nhật Bản rồi giờ là Việt Nam tại U23 châu Á 2026, có thể nói chúng ta đã thua mọi đội bóng mạnh ở châu Á”.

Trong khi đó, tờ Yonhap viết: “Hàn Quốc đã phải chịu một cú sốc lớn về danh dự sau khi để thua đối thủ truyền thống Nhật Bản ở bán kết và thậm chí không thể vượt qua Việt Nam ở trận tranh hạng Ba. Còn U23 Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đã giành vị trí cao nhất ở sân chơi U23 châu Á sau 8 năm, kể từ sau khi họ đứng vị trí á quân năm 2018.

Hàn Quốc kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp phụ, liên tục tấn công khung thành nhưng lại thiếu những cú dứt điểm chuẩn xác. Đội phải bước vào loạt sút luân lưu và thua 6-7. Đây là thất bại để lại nhiều tiếc nuối sâu sắc”.