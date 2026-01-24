Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

CĐV Hàn Quốc ca ngợi U23 Việt Nam, phẫn nộ với màn thể hiện của đội nhà

Đặng Lai

TPO - Hàng trăm bình luận của CĐV đã đổ dồn về trang chủ LĐBĐ Hàn Quốc sau thất bại trước U23 Việt Nam. Và hầu như tất cả đều tỏ ra bức xúc về kết quả này.

620793002-17940367020106346-1955466418227017688-n.jpg

U23 Việt Nam đã trải qua những phút thi đấu khó nhọc, rơi vào tình cảnh ngặt nghèo trước U23 Hàn Quốc. Đội dẫn bàn trước, bị gỡ hòa rồi vượt lên nhưng lại mất người và bị gỡ 2-2 ở những giây cuối cùng. Sau đó, U23 Việt Nam phải gắng gượng trong 2 hiệp phụ, chịu đựng thế trận dồn ép hoàn toàn từ đối thủ trước khi lạnh lùng giành thắng lợi 7-6 ở loạt luân lưu.

Bằng bản lĩnh và sự lỳ lợm, Cao Văn Bình và đồng đội đã vượt qua tất cả, đánh bại U23 Hàn Quốc để giành vị trí thứ 3 ở U23 châu Á 2026. Đây là một cái kết mỹ mãn cho hành trình phi thường của thầy trò HLV Kim Sang-sik và cũng là một đòn trời giáng vào nỗ lực “cứu vãn danh dự bóng đá Hàn Quốc”, theo như lời bình luận trước trận của tờ Chosun.

Dĩ nhiên người hâm mộ xứ kim chi không thể chấp nhận kết quả này. Ngay từ khi 2 đội kết thúc 90 phút với tỷ số hòa 2-2, hàng trăm bình luận chỉ trích đội U23 nước nhà đã được các CĐV Hàn Quốc gửi đến trang chủ của LĐBĐ Hàn Quốc.

Một CĐV tên Kim Su-yong viết: “Đây thực sự là đội bóng tệ nhất. Việt Nam thiếu 1 cầu thủ mà vẫn không thể thắng. Tôi không biết nói gì hơn. Tôi ghét phải xem một đội bóng Hàn Quốc đá như vậy. Phản công chậm chạp, chuyền bóng thiếu ý tưởng, phòng ngự thì lỏng lẻo. Tôi thậm chí không thấy ý chí chiến thắng. Tệ nhất là vậy”.

620925384-18547617844003502-4170168758962418742-n-copy.jpg

Một bình luận khác thể hiện sự phẫn nộ tương tự: “Hôm nay tôi đã chứng kiến ​​đội bóng đá Hàn Quốc tệ nhất trong đời mình. Việt Nam chơi quá bản lĩnh còn chúng ta thì đầy vấn đề. HLV nên từ chức đi là vừa!".

Nhiều CĐV yêu cầu các lãnh đạo LĐBĐ Hàn Quốc phải chấn chỉnh lại ngay công tác đào tạo trẻ. “Hãy bắt họ phải suy ngẫm về cách điều hành của mình! Họ thậm chí không cảm thấy xấu hổ sau khi thua Nhật Bản, và bị Việt Nam kéo lê vào hiệp phụ trong thế thiếu người. Sau đó, U23 Hàn Quốc không thể ghi được một bàn thắng nào trong 30 phút hiệp phụ và gục ngã trước chấm luân lưu”, CĐV Hyunkyu Kim viết.

“Thề đấy, tôi thấy các cầu thủ của chúng ta rất tầm thường, thiếu chiến thuật và kỹ thuật! Lee Min-seong (HLV U23 Hàn Quốc) nên về nước và chịu trách nhiệm. Chúc mừng Việt Nam. Họ đã chiến thắng bằng tất cả tâm huyết và đam mê”, fan xứ kim chi bình luận.

“Ai lại đi chọn một HLV mà không có bất kỳ thay đổi chiến thuật nào chứ? Đội bóng của chúng ta chỉ biết tập trung vào những tình huống cố định ít khả thi. Thậm chí hơn người nhưng họ cũng không quá áp đảo. Chỉ có Klinsmann mới làm như vậy thôi”, CĐV tên Lee Chu-hong chua chát.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Đặng Lai
