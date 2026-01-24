U23 Việt Nam về nước khi nào?

TPO - Hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 chính thức khép lại sau chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ sớm về nước với tấm huy chương Đồng mới giành được.

Sau hành trình tròn 30 ngày chinh phục VCK U23 châu Á 2026, bắt đầu từ ngày 26/12/2025 rời Việt Nam sang Qatar tập huấn, U23 Việt Nam sẽ rời Saudi Arabia vào hôm nay, 24/1/2026

Do không vào chung kết, kế hoạch về nước đã được điều chỉnh. Ngay sau trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, các tuyển thủ U23 Việt Nam đã trở lại khách sạn và thu xếp hành lý. Theo kế hoạch, đội chia làm hai nhóm bay, quá cảnh tại Doha (Qatar) trước khi về Việt Nam.

Nhóm đầu tiên bao gồm 26 thành viên, rời Jeddah (Saudi Arabia) vào lúc 8h10 ngày 24/1 (theo giờ Việt Nam). Nhóm này bao gồm HLV Kim Sang-sik cùng các cầu thủ như Thanh Nhàn, Thái Sơn, Ngọc Mỹ, Xuân Bắc, Văn Khang, Quốc Việt, Viktor Lê, Đình Bắc... và Hiểu Minh. Riêng trung vệ bị đứt dây chằng chéo trước được hỗ trợ nạng và xe lăn trong quá trình tới sân bay hay quá cảnh. Theo kế hoạch, chiến lược gia người Hàn Quốc, ban huấn luyện cùng 18 cầu thủ có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào lúc 19h45 ngày 24/1.

Nhóm thứ hai có 8 thành viên trong ban huấn luyện và 6 cầu thủ gồm Trung Kiên, Đình Hải, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường, Văn Hà. Họ sẽ di chuyển vào lúc 16h35 chiều ngày 24/11. Đến lúc 6h55 ngày 25/1, nhóm này có mặt ở Hà Nội, kết thúc hành trình U23 châu Á 2026.