Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Vượt qua U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam thiết lập nhiều cột mốc lịch sử

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngoài vị trí thứ ba tại VCK U23 châu Á 2026, chiến thắng trước U23 Hàn Quốc cũng giúp U23 Việt Nam tạo nên nhiều cột mốc đáng nhớ trong lịch sử.

z7461745466993-2768c65eb3a73e56530588a0e5396208-3157.jpg

Trận tranh hạng ba của VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam cách chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức chỉ vài chục giây. Mặc dù để U23 Hàn Quốc gỡ hòa 2-2 nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn kiên cường giữ vững tỷ số trong tình thế thiếu người, sau đó đánh bại đối thủ 7-6 ở loạt sút luân lưu.

Như vậy, U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc sau 9 lần gặp gỡ (6 trận chính thức và 3 trận giao hữu) với kết quả hòa 3, thua 6. Nếu chỉ tính các trận chính thức, U23 Việt Nam từng thua 0-2 ở vòng bảng Asiad 2006, cũng với tỷ số 0-2 ở vòng loại U23 châu Á 2012, hai lần thua 1-2 ở vòng loại U23 châu Á năm 2017 và vòng bảng U23 châu Á 2018, 1-3 ở bán kết Asiad 2018. Trận hòa duy nhất (1-1) là tại vòng bảng U23 châu Á 2022.

Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên các đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở trận tranh hạng ba ở giải châu lục, sau thất bại 2-4 của đội U16 Việt Nam trước U16 Nhật Bản ở U16 châu Á 2000 và trận thua luân lưu UAE tại Asiad 2018 của đội Olympic Việt Nam.

Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc cũng là trận thắng thứ 11 (tính cả luân lưu) của U23 Việt Nam qua 6 kỳ tham dự VCK U23 châu Á. Con số này vượt xa tổng kết hợp của các đội bóng Đông Nam Á từng dự giải với chỉ 7 trận (Thái Lan 3, Indonesia 3, Malaysia 1, Myanmar 0), một lần nữa nhấn mạnh vai trò đầu tàu của Việt Nam tại sân chơi châu lục dành cho lứa trẻ.

Cũng tại VCK U23 châu Á 2026, đội quân của HLV Kim Sang-sik đã ghi tổng cộng 10 bàn thắng sau 6 trận, vượt qua thành tích 8 bàn của thầy trò HLV Park Hang-seo tại chiến tích Thường Châu năm 2018, qua đó xác lập kỷ lục mới về số bàn thắng của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Cuối cùng, sau huy chương Đồng ở VCK U23 châu Á 2026 và huy chương Bạc năm 2018, U23 Việt Nam là đội thứ 6 châu Á từng ít nhất 2 lần giành huy chương, sau U23 Nhật Bản, U23 Uzbekistan, U23 Saudi Arabia, U23 Hàn Quốc và U23 Iraq. Tại Đông Nam Á, ngoài U23 Việt Nam chỉ có U23 Indonesia từng lọt vào tốp 4, nhưng thua trận tranh hạng ba.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại - xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc #chung kết U23 châu Á 2026 #trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 #U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam #tranh hạng ba U23 Hàn Quốc vs U23 Việt Nam #U23 Hàn Quốc 2-2 U23 Việt Nam #highlights U23 Hàn Quốc 2-2 U23 Việt Nam #bàn thắng U23 Hàn Quốc 2-2 U23 Việt Nam #U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc #kết quả U23 Hàn Quốc 2-2 U23 Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục