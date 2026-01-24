HLV Kim Sang-sik gửi tặng tấm huy chương Đồng như lời chúc năm mới tới người dân Việt Nam

TPO - Đánh bại U23 Hàn Quốc sau loạt luân lưu và giành vị trí thứ ba tại VCK U23 châu Á 2026, sau những lời tri ân dành cho các học trò đã nỗ lực hết mình, HLV Kim Sang-sik muốn dành tặng tấm huy chương Đồng tới người dân Việt Nam trong dịp năm mới sắp đến.

Bao giờ cũng vậy, những lời đầu tiên sau mỗi trận đấu của HLV Kim Sang-sik luôn dành để cảm ơn các cầu thủ sau những phút thi đấu không mệt mỏi.

Ông nói khi giúp U23 Việt Nam giành vị trí thứ ba tại VCK U23 châu Á 2026: "Đây là một trận đấu rất khó khăn. Tôi muốn cảm ơn toàn đội cũng như ban huấn luyện vì đã làm việc cật lực. Chúng tôi đã thi đấu với 10 người nhưng vẫn giành chiến thắng. Tôi rất cảm kích và tự hào về cả đội. Tôi cảm ơn tất cả cầu thủ vì đã nỗ lực hết mình, cảm ơn Hiểu Minh, người đã không may dính chấn thương ở trận đấu trước, cùng lời chúc cậu ấy mau chóng bình phục".

Trở lại với trận đấu, chiến lược gia 49 tuổi cho biết: "Cả hai đội đều bước vào trận đấu với sự mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Dù vậy, cầu thủ của đôi bên đều chơi hết sức cố gắng, thể hiện tinh thần thi đấu vô cùng quả cảm. Đặc biệt là U23 Việt Nam, ngay cả trong tình thế thiếu người các cầu thủ vẫn kiên cường giữ vững tỷ số hòa và kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu. Tôi tin rằng qua những trải nghiệm như thế này, U23 Việt Nam sẽ trưởng thành hơn và tiếp tục phát triển".

Cũng theo HLV Kim Sang-sik, thẻ đỏ của Đình Bắc hoàn toàn có thể thông cảm bởi "có lẽ do cậu ấy quá hưng phấn sau khi ghi bàn nên dẫn tới sai sót". Tuy nhiên cũng chính hoàn cảnh khó khăn là cách tuyệt vời để chứng minh tính chiến đấu, sự quyết tâm cũng như nghị lực các cầu thủ.

"Trong tình thế khó khăn tôi vẫn luôn tin tưởng các cầu thủ của tôi sẽ làm tốt và giữ vững thế trận. Thực tế là họ đã làm được. Dù đã rất kiệt sức, các cầu thủ vẫn duy trì trạng thái chiến đấu cao, bình tĩnh xử lý các tình huống và tự tin ở loạt đá luân lưu", chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông cũng dành tặng lời khen của Cao Văn Bình, thủ môn được chọn bắt chính thay cho Trung Kiên. "Dù không ra sân những trận trước nhưng Văn Bình vẫn luôn âm thầm cố gắng", ông cho biết, "Hôm nay cậu ấy khá căng thẳng và hoạt động vất vả, cuối cùng đóng góp lớn vào chiến thắng của đội. Với sự hướng dẫn của HLV Lee Won-jae, Văn Bình đã trưởng thành hơn nhiều".

Cuối cùng, VCK U23 châu Á 2026 khép lại cũng là lúc năm cũ Ất Tỵ sắp qua, năm mới Bình Ngọ sắp đến. HLV Kim Sang-sik nói: "Sắp đến Tết rồi, với những gì U23 Việt Nam đã đạt được, tôi dành tặng người hâm mộ Việt Nam như lời chúc mừng năm mới. Còn với các cầu thủ, từ SEA Games cho tới giải đấu này, họ đã liên tục thi đấu và có rất ít có ngày nghỉ. Mong các cầu thủ sẽ có thời gian nghỉ ngơi thoải mái sau giải U23 châu Á".