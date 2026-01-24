Nhận định PVF-CAND vs HAGL, 18h00 ngày 24/1: Thay tướng có đổi vận

TPO - Nhận định bóng đá trận PVF-CAND vs HAGL diễn ra vào lúc 18h00 ngày 24/1 ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26. Sau hành trình dài tạm dừng để nhường chỗ cho đội U23 Việt Nam, sân cỏ Việt Nam sáng đèn trở lại với cuộc đấu giữa PVF-CAND và HAGL.

Nhận định trước trận PVF-CAND vs HAGL

Sau chuỗi trận thi đấu tệ ở V.League 2025/26, HLV Thạch Bảo Khanh chia tay PVF-CAND. Sau đó, PVF-CAND bổ nhiệm HLV Nguyễn Thành Công ngồi "ghế nóng". Đây là cuộc chuyển giao quyền lực ở "ghế nóng" đáng chú ý tại V.League sau nửa đầu mùa giải 2025/26, nơi mà HLV Thành Công được kỳ vọng giúp PVF-CAND lột xác.

Quãng nghỉ 2 tháng trong lúc đội U23 Việt Nam tập trung có ý nghĩa lớn với cá nhân HLV Thành Công và PVF-CAND. Cựu HLV Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thời gian đủ dài để làm quen với môi trường mới, xây dựng lối chơi mới cho PVF-CAND trước khi sân cỏ trong nước trở lại. Trận đối đầu HAGL tối nay sẽ là kiểm chứng cho sự thay đổi của PVF-CAND dưới tay HLV mới sẽ khởi sắc đến đâu.

Với HAGL, đội bóng phố núi vẫn bận rộn trong giai đoạn U23 Việt Nam tập trung. Họ chơi giải giao hữu, ra mắt SVĐ Thái Nguyên và kết thúc với vị trí dẫn đầu. HAGL cũng đối đầu CAHN ở trận đá bù vòng 4 V.League và nhận thất bại 1-3.

Tình trạng của HAGL hiện tại đang rối như canh hẹ vì xáo trộn ở băng ghế huấn luyện, mất trụ cột do tập trung lên đội U23 và phong độ của các ngoại binh lẫn nội binh chủ chốt trong đội hình đang rất tệ. Việc đối đầu PVF-CAND vừa thay tướng và cũng đang trong cuộc khủng hoảng là thời cơ tốt để HAGL giành chiến thắng. Ngược lại, nếu không thắng PVF-CAND trận tối nay, mọi thứ sẽ rất tệ với đội chủ sân Pleiku.

Phong độ, thành tích đối đầu PVF-CAND vs HAGL

Tại V.League mùa này, 2 CLB chơi trận lượt đi trên sân của PVF-CAND. Trận đấu đó kết thúc với tỷ số hòa 0-0, nơi mà 2 đội chơi cầm chừng trong cả trận và không tạo ra quá nhiều tình huống tấn công sắc bén. Trong cuộc tái đấu lần này, mọi chuyện sẽ rất khác khi cả 2 CLB đều đã thay HLV so với trận gặp nhau trước đó.

Sau một quãng 2 tháng thi đấu đứt đoạn, yếu tố phong độ không có nhiều ý nghĩa để dự đoán cho trận đấu này. PVF-CAND sẽ có ưu thế hơn khi chơi trên sân nhà, song lực lượng của họ đang sứt mẻ nặng vì hội quân lên U23 Việt Nam.

Thông tin lực lượng PVF-CAND vs HAGL

Sức mạnh của PVF-CAND ảnh hưởng nặng khi Anh Quân, Hiểu Minh, Xuân Bắc và Thanh Nhàn lên U23 Việt Nam. HAGL chỉ có Trung Kiên bận làm nhiệm vụ ở giải U23 châu Á.