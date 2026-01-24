Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vì thẻ đỏ, Đình Bắc sẽ lỡ trận Việt Nam gặp Malaysia

Thanh Hải
TPO - Với thẻ đỏ đã nhận ở trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á, Đình Bắc không thể góp mặt ở trận Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

1000043336.jpg

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc là đêm diễn xuất sắc của Đình Bắc khi kiến tạo cho Quốc Việt mở tỷ số và trực tiếp nâng tỷ số lên 2-1 với cú đá phạt đẳng cấp.

Tuy nhiên đây cũng là một trận đấu đáng nhớ của cầu thủ đang khoác áo CAHN khi đeo băng đội trưởng, nhận thẻ vàng và lĩnh thẻ đỏ trực tiếp ở phút 86, khiến U23 Việt Nam chơi những phút còn lại trong thế thiếu người.

Trên trang cá nhân sau đó, Đình Bắc bày tỏ lời xin lỗi đối với tất cả mọi người. "Trong phòng thay đồ em chỉ biết cầu nguyện thôi. Cảm ơn anh em đã chiến đấu thay phần em”, anh viết, không lâu trước khi vỡ òa với dòng trạng thái khác: "Anh em ơi, tôi cảm ơn anh em rất nhiều!” khi đội nhà giành chiến thắng trong loạt luân lưu căng thẳng.

1000043334.jpg

Sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik cũng cảm thông với thẻ đỏ của Đình Bắc khi nhận định "có lẽ do cậu ấy quá hưng phấn sau khi ghi bàn nên dẫn tới sai sót".

Với thẻ đỏ này, án phạt dành cho Đình Bắc chiếu theo điều 48 trong Quy tắc kỷ luật và đạo đức của AFC. Theo đó, bị đuổi vì phạm lỗi nghiêm trọng sẽ bị treo ít nhất 2 trận. Rất ít khả năng Đình Bắc bị tăng nặng hình phạt và sẽ y án cấm thi đấu hai trận.

Do Đình Bắc sinh năm 2004, hết tuổi tham dự U23 châu Á 2028 nên án treo giò của Đình Bắc sẽ được thực thi ở những trận chính thức thuộc AFC của đội tuyển Quốc gia. Điều này cũng áp dụng với Lý Đức, người nhận thẻ đỏ ở trận bán kết với U23 Trung Quốc.

Vì vậy, Đình Bắc sẽ vắng mặt trong trận cuối cùng của ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia vào ngày 31/3 tới trên sân Thiên Trường.

Thanh Hải
