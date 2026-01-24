BLV Quang Huy: 'Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc cho thấy triển vọng của bóng đá trẻ Việt Nam'

TPO - Theo BLV Quang Huy, chiến thắng trước U23 Hàn Quốc cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam ở lứa hiện tại rất nhiều triển vọng, đủ khả năng để đặt niềm tin cho tương lai gần.

Nhìn lại trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc, dưới góc nhìn của một bình luận viên bóng đá kỳ cựu, BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt so với màn trình diễn ở trận bán kết: "Thứ nhất, ông Kim Sang-sik rất hiểu bóng đá Hàn Quốc. Ngoài ra ông Kim cũng có điểm rất hay với cách mở trận đấu rất chủ động. Tuy nhiên tôi nghĩ ông ấy cũng có những tình huống cần học cách “đóng” trận đấu, chơi thực dụng hơn vào những thời điểm nhạy cảm. Thứ hai, sau cú ngã đau trước U23 Trung Quốc, chắc chắn từ HLV đến cầu thủ chơi biết người biết ta hơn, đồng thời quyết tâm cao hơn, tinh thần mạnh mẽ hơn".

"Đó là lý do trước một đối thủ mạnh hơn về lý thuyết, U23 Việt Nam đã chơi với tinh thần rất kiên cường. Chúng ta lên bóng không nhiều nhưng sắc bén, luôn tạo được sự uy hiếp và kết quả, hai lần vươn lên dẫn trước đội bạn", BLV Quang Huy phân tích.

BLV Quang Huy bình luận, "hai hiệp phụ thực sự là một cuộc tra tấn về thể lực, và tinh thần Việt Nam phát huy đầy đủ dù đối phương chơi hơn người, ép sân trong khi chúng ta gần như cạn kiệt thể lực".

"U23 Việt Nam đã thành công đưa trận đấu vào loạt luân lưu may rủi. Với ý chí tuyệt vời cùng bản lĩnh được thể hiện, chúng ta đã giành chiến thắng", BLV Quang Huy khen ngợi U23 Việt Nam.

Ông cũng cho rằng "chiến thắng trước U23 Hàn Quốc rất giá trị khi đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam đánh bại họ". "Tôi vẫn tiếc là U23 Việt Nam không vào được chung kết, nhưng vị trí thứ ba cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam ở lứa này rất nhiều triển vọng, có thể đặt niềm tin cho tương lai gần.

Tôi hy vọng những cầu thủ ít được thi đấu ở giải này, thông qua trận tranh hạng ba, sẽ có cơ hội thể hiện nhiều hơn trong thời gian tới. Qua trận đấu căng thẳng, chúng ta cũng thấy thêm những nhân tố mới có thể phát triển tốt khi trở về V-League", BLV Quang Huy chia sẻ.