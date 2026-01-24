Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

MC Lại Văn Sâm, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân mừng chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiến thắng của U23 Việt Nam ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á được MC Thành Trung nhận xét kịch tính hơn cả một bộ phim hành động. MC Lại Văn Sâm, nhạc sĩ Huy Tuấn, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cũng bày tỏ ngưỡng mộ với tinh thần chiến đấu quả cảm của những chiến binh sao vàng.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc trong loạt luân lưu cân não và giành hạng ba giải U23 châu Á. Trận đấu diễn ra nghẹt thở, để lại cảm xúc cho khán giả. Ngay trong đêm 24/1, rạng sáng 25/1 theo giờ Việt Nam, nhiều nghệ sĩ chia vui với thành tích của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

MC Lại Văn Sâm bày tỏ: "Quá tuyệt vời, quá xứng đáng, quá cảm xúc, quá yêu U23 Việt Nam. Xin chúc mừng các chàng trai Việt Nam". Trước đó, U23 Việt Nam để thua U23 Trung Quốc ở trận bán kết, MC Lại Văn Sâm cũng đăng tải dòng trạng thái động viên các cầu thủ.

621657319-884792887620806-7459445186737207157-n.jpg
Khoảnh khắc ăn mừng của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Ngay khi trận đấu kết thúc, ca sĩ Minh Quân rủ khán giả "đi bão" ăn mừng. Anh cho biết gần như rơi nước mắt và thấy đau tim sau khi xem xong hơn 100 phút thi đấu kịch tính. Ca sĩ Hòa Minzy cũng gửi lời cảm ơn những chiến binh sao vàng vì trận đấu quả cảm. Cô kêu gọi người hâm mộ ở Hà Nội ra sân bay đón U23 Việt Nam sau thành tích ở đấu trường châu lục.

Nhạc sĩ OnlyC (Nguyễn Phúc Thạch), Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, diễn viên Lê Phương cũng chia sẻ niềm vui chiến thắng.

MC Mỹ Lan đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội: "Chiến thắng tuyệt vời chúc mừng thành công của Đại hội Đảng XIV. Chiến thắng của tinh thần và bản lĩnh Việt Nam".

Nhạc sĩ Huy Tuấn cùng gia đình theo dõi trận đấu qua điện thoại và chia sẻ khoảnh khắc ăn mừng trên trang cá nhân. Nam nhạc sĩ khẳng định đây là tấm huy chương đồng nhưng quý hơn vàng.

619383264-10240705996166992-4615139032938287648-n.jpg
Con trai diễn viên Lê Phương ăn mừng cú sút quyết định của tiền đạo Thanh Nhàn.

Diễn viên Tiến Luật theo dõi sát từng tình huống bóng và liên tục đăng trạng thái trên Facebook. Trước trận, anh động viên cầu thủ thi đấu hết mình. "Thắng thì vui, thua thì mình có thêm kinh nghiệm! Cố lên nhé", Tiến Luật chia sẻ. Ca sĩ Khắc Việt cũng khẳng định U23 Việt Nam thi đấu bản lĩnh.

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc được MC Thành Trung nhận xét kịch tính hơn cả một bộ phim hành động. "Cái kết ngọt ngào cho hành trình phi thường, có bài học và chiến thắng", nam MC nhận định.

Đạo diễn Nguyễn Tiến Dũng nhận xét về trận đấu: "Chúng ta đã hạ gục Hàn Quốc trong một trận đấu quá hay, quá hấp dẫn, quá ngộp thở. Tuy chỉ về thứ ba nhưng các cầu thủ U23 vẫn là nhà vô địch trong trái tim của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam".

z7461946207876-34e8334dd79e4cea2cb2dd7ba43b23c9-829.jpg
Khoảnh khắc ăn mừng của Thanh Nhàn sau loạt luôn lưu.

U23 Việt Nam vượt qua U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026 với tỷ số 7-6 ở loạt luân lưu, sau khi hòa 2-2 trong thời gian chính thức. Quốc Việt và Đình Bắc là những người lập công cho U23 Việt Nam.

Đoàn quân của HLV người Hàn Quốc kết thúc hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 với 5 trận thắng, một trận thua.

Ngọc Ánh
#U23 Việt Nam #U23 châu Á #Chiến thắng #Hàn Quốc #Thanh Nhàn #Đình Bắc

