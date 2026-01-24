Bom tấn bị Oscar cho ra rìa

TPO - Bên cạnh những bất ngờ và kỷ lục mới được thiết lập, danh sách đề cử Oscar 2026 để lại không ít tiếc nuối. Từ các tác phẩm quốc tế được kỳ vọng cao, những tên tuổi lớn bị bỏ quên cho đến sự “thất sủng” của dòng phim thương hiệu, đây là những trường hợp gây tranh cãi nhất trong mùa đề cử năm nay.

Phim quốc tế và những kỳ vọng dang dở

Kể từ khi Parasite giành Oscar Phim hay nhất sáu năm trước, chiến thắng tại Cannes được coi như “vé thông hành” cho đường đua Oscar. Với It Was Just an Accident - bộ phim giành Cành cọ vàng 2025 nổi bật với mảng đề tài thời sự, gắn liền với câu chuyện đời thực của đạo diễn Jafar Panahi - trở thành ứng viên nặng ký cho cuộc đua năm nay.

Tuy nhiên, phim chỉ nhận được hai đề cử là Phim quốc tế xuất sắc và Kịch bản gốc hay nhất, vắng mặt ở hai hạng mục lớn là Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc. Giới quan sát nhận định nguyên nhân có thể đến từ việc hãng phân phối Neon ôm trọn quá nhiều phim quốc tế cùng lúc, khiến chiến dịch vận động bị phân tán và phản tác dụng.

It Was Just an Accident (trái) và No Other Choice.

Một minh chứng khác từ hãng Neon là No Other Choice. Dù là phim quốc tế ăn khách nhất của hãng này tại phòng vé Mỹ, tác phẩm vẫn không lọt vào mắt xanh của Viện Hàn lâm.

Đây tiếp tục là một bộ phim nữa của Park Chan Wook - đạo diễn đứng sau Oldboy, The Handmaiden và Decision to Leave - không nhận được bất kỳ đề cử Oscar nào. 6 năm sau chiến thắng lịch sử của Parasite, điện ảnh Hàn Quốc vẫn chưa mở rộng cánh cửa cho những tên tuổi lớn khác.

Những sự vắng mặt đáng tiếc

One Battle After Another nhận tới 13 đề cử nhưng nữ diễn viên trẻ Chase Infiniti không có mặt trong cuộc chơi, dù xuất hiện ở hầu hết các giải thưởng tiền Oscar.

Hạng mục Nữ chính cạnh tranh khốc liệt. Giới phê bình vẫn tiếc nuối gương mặt mới đầy hứa hẹn là cho Chase Infiniti, Regina Hall không được ghi nhận diễn xuất.

Các cây viết cho rằng Viện Hàn lâm năm nay đã làm khá tốt việc phân bổ các đề cử diễn xuất. Hầu hết ứng viên nặng ký cho giải Phim hay nhất, ngoại trừ Sentimental Value đều không giành được đề cử diễn xuất như kỳ vọng. Vào vai nhân vật tưởng như “hợp gu” Viện Hàn lâm là William Shakespeare, Paul Mescal vẫn không được gọi tên.

﻿

Năm 2024, Timothée Chalamet là ngôi sao đang lên của A Complete Unknown, góp công đưa Monica Barbaro và Edward Norton đến với các đề cử Oscar. Năm nay, Timmy gần như chiếm trọn ánh hào quang cho riêng mình. Dàn diễn viên của Marty Supreme được vinh danh ở hạng mục Tuyển chọn diễn viên xuất sắc nhất nhưng không có ai đến từ tác phẩm này, trừ Timothée Chalamet nhận được đề cử cá nhân.

Nữ diễn viên Odessa A’zion có lẽ rất tiếc nuối khi cô kết hợp ăn ý cùng Timothée. Gwyneth Paltrow cũng lặng lẽ rời cuộc đua.

Mỗi mùa Oscar đều có một bộ phim được giới dự đoán là “ngựa ô” phút chót. Oscar năm nay, Sorry, Baby - tác phẩm đầu tay của Eva Victor - được minh tinh Julia Roberts kêu gọi ủng hộ tại Quả cầu vàng lại không mang lại bất kỳ đề cử nào, kể cả cơ hội sáng cửa nhất là hạng mục Kịch bản gốc.

Cảnh trong Sorry, Baby.

Một trong những bất ngờ lớn nhất ở mảng kỹ thuật là sự vắng bóng của nhạc điện tử. Những bản nhạc được khen ngợi từ Marty Supreme, Sirāt hay Tron: Ares đều bị cho ra rìa.

Các chuyên gia nói điều này cho thấy Ban âm nhạc của Viện Hàn lâm vẫn giữ xu hướng bảo thủ, ưu ái các phong cách truyền thống hơn là thử nghiệm đương đại.

Trong phần lớn năm 2025, Avatar: Fire and Ash và Wicked: For Good được mặc định sẽ chiếm hai suất Phim hay nhất. Nhưng phản ứng phê bình hờ hững đã khiến cả hai “rớt đài”.

Avatar: Fire and Ash chỉ còn lại hai đề cử kỹ thuật gồm Hiệu ứng hình ảnh và Thiết kế trang phục, trong khi Wicked: For Good gây sốc khi không nhận bất kỳ đề cử nào. Phần 1, bộ phim này có tới 10 đề cử Oscar.