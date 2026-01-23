Nam chính phim Tết của Trấn Thành xin lỗi

TPO - Sau khi được công bố là dàn cast trong phim Tết “Thỏ ơi” do Trấn Thành làm đạo diễn, Vĩnh Đam lên tiếng xin lỗi về những phát ngôn gây tranh cãi.

Vĩnh Đam - nam chính trong dự án phim Tết Thỏ ơi của Trấn Thành - thừa nhận những phát ngôn trong quá khứ là bồng bột và thiếu kiểm soát cảm xúc.

Nam diễn viên cho biết thời điểm đó anh đang rơi vào bế tắc, có nhiều mâu thuẫn và bức xúc nên đã phản ứng gay gắt, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có.

“Đó là câu chuyện cá nhân dành cho đúng đối tượng mà tôi muốn phản biện, hoàn toàn không có ý quy chụp hay không tôn trọng các bạn trong cộng đồng LGBTQ+”, Vĩnh Đam viết, đồng thời thừa nhận cách thể hiện thiếu kiềm chế đã gây tổn thương cho nhiều khán giả.

Nhiều khán giả phản ứng khi Vĩnh Đam trở thành nam chính trong phim Tết của Trấn Thành.

Nam diễn viên gửi lời xin lỗi tới cộng đồng LGBTQ+, khán giả cũng như đồng nghiệp và những dự án bị ảnh hưởng bởi ồn ào cá nhân.

Anh cho biết bản thân đã xin lỗi ngay khi sự việc xảy ra vào năm 2023, nhưng khi câu chuyện bị nhắc lại, cảm giác áy náy vẫn còn nguyên vẹn, thôi thúc anh lên tiếng một cách rõ ràng và trách nhiệm hơn. Vĩnh Đam hy vọng tuổi 21 là hành trình mới, nơi anh từng bước khắc phục những thiếu sót của bản thân.

“Tôi mong mọi người cho mình cơ hội được thay đổi, tiếp tục cống hiến với sự nhận thức của một người trưởng thành hơn, chỉn chu hơn khi phát ngôn và trong quá trình làm nghề”, nam diễn viên chia sẻ.

Động thái xin lỗi của Vĩnh Đam diễn ra trong bối cảnh anh vừa được giới thiệu là một trong những diễn viên chính của phim Tết Thỏ ơi. Việc xuất hiện trong dàn cast bên cạnh Pháo, Lyly, Quốc Anh và Văn Mai Hương nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ ồn ào phát ngôn liên quan đến cộng đồng LGBTQ+, từng khiến Vĩnh Đam phải công khai xin lỗi và trả lại vương miện Nam vương HUTECH.

Trước làn sóng tranh cãi, đạo diễn Trấn Thành cũng lên tiếng bảo vệ lựa chọn của mình. Anh cho rằng ai cũng có những “điểm không chuẩn chỉnh” ở tuổi trẻ và điều quan trọng là nhìn vào sự thay đổi, trưởng thành của mỗi con người. “Tôi nghĩ chúng ta nên theo đuổi sự thay đổi. Biết đâu quá khứ có nhiều điều bị hiểu lầm thì sao. Tôi chọn Đam vì hợp vai”, Trấn Thành chia sẻ.