Bán được 2 vé, phim có Khả Ngân rời rạp

TPO - Với doanh thu hơn 83 tỷ đồng, “Vạn dặm yêu em” - bộ phim có sự tham gia của Khả Ngân - trở thành dự án thất bại nặng nề nhất của phòng vé Việt đầu năm 2026.

Theo Box Office Vietnam, tính đến 10h ngày 23/1, Vạn dặm yêu em chỉ bán được 2 vé, với vỏn vẹn một suất chiếu, thu về 100.000 đồng. Tổng doanh thu của phim đến thời điểm hiện tại mới đạt khoảng 83,6 triệu đồng - con số gây bất ngờ trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt đang có nhiều tác phẩm cán mốc doanh thu hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng.

Cuối tuần vừa qua, tình hình không khả quan hơn khi phim chỉ bán được 80 vé trên tổng số 29 suất chiếu, thu về 5,9 triệu đồng. Hiện tại, Vạn dặm yêu em đã rút khỏi gần như toàn bộ các cụm rạp, chỉ duy trì một suất chiếu cầm chừng và dự kiến hoàn toàn rời rạp vào ngày 28/1. Những ngày gần đây, bộ phim rơi vào cảnh “trắng khán giả”, mỗi suất chiếu chỉ bán được vài vé, thậm chí không có người xem.

van-dam-yeu-em.jpg
Vạn dặm yêu em là bộ phim hợp tác Việt - Ấn với sự tham gia của Khả Ngân cùng tài tử Ấn Độ Shantanu Maheshwari.

Với mức doanh thu chưa chạm mốc 100 triệu đồng, Vạn dặm yêu em đang được xem là tác phẩm điện ảnh mở màn năm 2026 có doanh thu thấp nhất tính đến hiện tại. Phim xoay quanh câu chuyện tình lãng mạn xuyên biên giới giữa Manav - thiếu gia người Ấn Độ - và Linh, nữ nghệ sĩ trẻ người Việt.

Mối tình của họ bị thử thách bởi khác biệt văn hóa, định kiến gia đình và những ngã rẽ số phận trước khi tái ngộ sau nhiều năm. Dù mang màu sắc tình cảm nhẹ nhàng và có sự góp mặt của Khả Ngân trong vai nữ chính, bộ phim vẫn không đủ sức thuyết phục khán giả đại chúng ra rạp.

Thất bại của Vạn dặm yêu em càng trở nên rõ nét khi đặt trong bức tranh toàn cảnh phòng vé đầu năm 2026. Trong cùng thời điểm, Thiên đường máu đang bứt phá mạnh mẽ với doanh thu lên tới 122 tỷ đồng, giữ vị trí dẫn đầu phòng vé nhiều tuần. Ba kể con nghe cũng đạt khoảng 42 tỷ đồng và vẫn nằm trong nhóm phim ăn khách.

Ngay cả dự án được đánh giá là không đạt kỳ vọng như Ai thương ai mến cũng đã thu về 28 tỷ đồng sau 3 tuần trình làng.

Theo giới quan sát, nguyên nhân khiến Vạn dặm yêu em thất bại đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng. Kịch bản bị đánh giá thiếu điểm nhấn, cao trào mờ nhạt và không có yếu tố giải trí đủ mạnh để giữ chân khán giả. Bên cạnh đó, chiến lược phát hành và quảng bá khá hạn chế khiến phim gần như “chìm nghỉm” giữa loạt dự án có sức truyền thông lớn, nội dung dễ tiếp cận và được đầu tư bài bản hơn.

Đỗ Quyên
