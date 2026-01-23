Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh dự đám cưới Phương Nhi

Duy Nam
TPO - Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Lương Thùy Linh, ca sĩ Soobin, nhà sản xuất âm nhạc Touliver... và nhiều khách mời tham dự đám cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang chiều 22/1.

Chiều 22/1, hôn lễ của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng đã diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang trong sự bảo vệ nghiêm ngặt.

Khách mời tham dự đám cưới có nhiều người nổi tiếng như Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng chồng - doanh nhân Viết Vương, Hoa hậu Lương Thùy Linh, ca sĩ Soobin, nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver...

Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã có mặt tại Nha Trang một ngày trước đám cưới. Họ lưu trú tại resort 6 sao trên vịnh Ninh Vân trong lúc chờ dự cưới Phương Nhi. Đỗ Thị Hà chọn thiết kế màu kem trễ vai thanh lịch khi dự cưới Phương Nhi.

ava.jpg
img-9843.jpg
img-9842.jpg
Vợ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà dự đám cưới Á hậu Phương Nhi.

Đỗ Thị Hà và Phương Nhi cùng công ty quản lý. Trước khi Phương Nhi lui về ở ẩn, cô và Đỗ Thị Hà có mối quan hệ thân thiết, cùng xuất hiện ở nhiều sự kiện. Trong các dịp về quê Thanh Hóa ăn Tết, Đỗ Thị Hà và Phương Nhi thường xuyên gặp nhau.

Hoa hậu Lương Thùy Linh đáp chuyến bay từ TPHCM ra Nha Trang sáng 22/1 để kịp dự hôn lễ của Phương Nhi. Chiều 22/1, cô đăng bức ảnh tham dự tiệc cưới của Phương Nhi với tấm thiệp ghi tên của cô dâu Nguyễn Phương Nhi và chú rể Phạm Nhật Minh Hoàng.

Trước đó, Lương Thùy Linh và Phương Nhi cùng hoạt động trong một công ty quản lý và có mối quan hệ thân thiết. Từng xuất hiện tin đồn mối quan hệ của họ rạn nứt nhưng cả hai không lên tiếng đính chính.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng bài trên trang cá nhân để chúc mừng Á hậu Phương Nhi trong ngày cưới. Cô viết: "Mong rằng cuộc sống hôn nhân của hai bạn sẽ không chỉ có hoa hồng, mà còn là sự thấu hiểu và cùng nhau già đi trong sự dịu dàng nhất. Em cứ việc làm một cô dâu hạnh phúc, còn thế giới ngoài kia nếu có mệt mỏi quá, cứ nhớ là vẫn luôn có một bà chị khổng lồ ở đây sẵn sàng lắng nghe và bảo vệ em".

Đám cưới của Phương Nhi còn có sự góp mặt của ca sĩ Soobin, nhà sản xuất âm nhạc Touliver. Trước đó, vợ chồng Phương Nhi - Minh Hoàng tham gia concert All-Rounder của Soobin tại Hà Nội. Tiệc cưới của Phương Nhi còn có sự góp mặt của chuyên gia trang điểm và làm tóc Quân Nguyễn - Pu Lê, cùng một số người nổi tiếng khác.

untitled-2.jpg
Ca sĩ Soobin, nhà sản xuất âm nhạc Touliver tại đám cưới Phương Nhi.

Soobin cũng là ca sĩ trình diễn trong đám cưới của Phương Nhi. Trong một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội tối 22/1, nam ca sĩ trình diễn trên sân khấu cùng dàn vũ công. Anh mặc trang phục vest đen sang trọng.

Lễ cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng diễn ra trong 2 ngày 22/1 và 23/1. Cô dâu chú rể đưa ra quy định trang phục theo phong cách màu sắc tươi tắn, nhẹ nhàng như hồng, xanh, trắng, xám, cam... Quy định riêng cho nam, nữ, 2 buổi tiệc cũng có 2 gam màu khác nhau.

Trước đám cưới, Á hậu Phương Nhi và chồng gần như không chia sẻ thông tin chính thức về hỷ sự. Các khách mời của đám cưới cũng gần như không hé lộ thêm thông tin nào về đám cưới.

Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng làm lễ ăn hỏi tại quê nhà của cô dâu ở Thanh Hóa hôm 15/1/2025. Từ đó đến nay, á hậu đóng các tài khoản mạng xã hội, không xuất hiện trong hoạt động giải trí, sống kín tiếng.

Duy Nam
#Đỗ Thị Hà #Lương Thùy Linh #đám cưới Phương Nhi

