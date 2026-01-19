Á hậu Hoàn vũ gây tranh cãi

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Hành động của Ahtisa Manalo - Á hậu 3 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 trong hoạt động tại quê nhà Philippines đang gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Ngày 18/1, Ahtisa Manalo tham dự sự kiện kỷ niệm 120 năm thành lập Navotas City ở Philippines. Người đẹp đi diễu hành trên đường phố, được đông đảo người dân đổ ra đường chào đón.

Ahtisa Manalo mặc bộ váy lệch vai màu đỏ, vui vẻ tương tác với người hâm mộ khi diễu hành. Tuy nhiên, một số đoạn video ghi lại cảnh diễu hành của người đẹp đang gây tranh luận trên mạng xã hội.

617137057-18554371381044591-848955434690822332-n.jpg
619203085-18554371399044591-6439569650615568222-n.jpg
Ahtisa Manalo đi diễu hành ở Navotas City, Philippines hôm 18/1.

Trong video, Ahtisa Manalo đứng trên chiếc xe tải thô sơ, giản dị màu trắng thay vì những chiếc xe diễu hành hoành tráng, lộng lẫy như thường thấy. Nhiều người chế giễu ban tổ chức vì cho cô đi diễu hành trên chiếc xe bệ rạc, không xứng tầm hình ảnh của Á hậu Hoàn vũ.

Trong khi đứng trên xe, Ahtisa Manalo được nhiều fan ném đồ lên để cô ký lưu niệm. Sau khi ký xong, người đẹp ném trả lại fan và vứt thêm một số đồ khác xuống đám đông dưới đường. Hành động của Ahtisa Manalo gây ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng cô thiếu tôn trọng khán giả và hành động kém tinh tế.

"Nhìn cô ấy rải kẹo cho fan mà giống cúng rằm tháng Bảy quá", "Ném đồ vào fan thiếu tinh tế quá", "Đi diễu hành trên xe tải nhìn giống ở hội chợ"... khán giả bình luận.

Trước đó, Ahtisa Manalo đã có chuyến trở về quê nhà Philippines vào ngày 15/12, được đông đảo khán giả chào đón. Cô giúp Philippines duy trì chuỗi thành tích ấn tượng ở sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ với giải á hậu 3.

Sau khi trở về Philippines, người đẹp xuất hiện trong buổi phỏng vấn với người dẫn chương trình Meme Vice và có những chia sẻ gây tranh cãi, bị fan Việt chỉ trích.

Trong buổi phỏng vấn, Ahtisa Manalo kể lại những kỷ niệm của cô khi tham gia cuộc thi Miss Cosmo 2024 ở Việt Nam và cho rằng đó là những trải nghiệm tồi tệ nhất trong suốt nhiều năm đi thi sắc đẹp của mình.

Ahtisa Manalo khẳng định bị bong gân do sân khấu chung kết Miss Cosmo 2024 bị sập. Tuy nhiên, nhiều fan Việt cho rằng cô nói sai sự thật, có thái độ cợt nhả, chế giễu khi nhắc tới cuộc thi Miss Cosmo.

Ahtisa Manalo thi Miss Cosmo 2024 tổ chức ở Việt Nam, tuy nhiên phải dừng chân sớm ở top 10. Sau cuộc thi, cô xóa bỏ danh hiệu Miss Cosmo Philippines 2024 khỏi trang cá nhân khiến fan Việt mất cảm tình với người đẹp.

Năm 2025, Ahtisa Manalo đại diện Philippines thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Thái Lan và giành giải á hậu 3 nhưng bị cho rằng được thiên vị vì giám khảo và nhà tài trợ chính của cuộc thi là người Philippines.

Sau cuộc thi, cô gây tranh cãi với phát ngôn cho rằng mình và người đẹp Bờ Biển Ngà nên là hai thí sinh nắm tay nhau ở khoảnh khắc công bố hoa hậu.

Duy Nam
#Á hậu Hoàn vũ #Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe

