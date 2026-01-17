Thu Ngân và 60 hoa hậu nhận sash

TPO - Đại diện Việt Nam cùng dàn người đẹp quốc tế khoe sắc quyến rũ trong buổi lễ nhận sash của cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 đang diễn ra tại Ai Cập.