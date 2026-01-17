Thu Ngân và 60 hoa hậu nhận sash

TPO - Đại diện Việt Nam cùng dàn người đẹp quốc tế khoe sắc quyến rũ trong buổi lễ nhận sash của cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 đang diễn ra tại Ai Cập.
Ngày 16/1, đại diện Việt Nam - Thu Ngân cùng 59 thí sinh tham gia buổi lễ trao sash của cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53 tổ chức tại Ai Cập. Người đẹp Việt Nam diện bộ váy dạ hội màu trắng lộng lẫy, sang trọng, nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
Ba Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha là những ứng viên nổi bật của khu vực châu Âu.
Hoa hậu Liên lục địa tổ chức lần đầu vào năm 1971 với quy mô một sự kiện thúc đẩy du lịch tại vùng đảo ở Aruba. Bắt đầu bằng tên gọi Teen Pageant, sân chơi này chỉ thu hút 35 thí sinh tham gia. Dần dần, chương trình được mở rộng, số lượng ứng viên tăng đáng kể, đạt con số 70-80 (tùy từng năm).
"Miss Intercontinental nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp rực rỡ của sự đa dạng" là lời giới thiệu từ Hoa hậu Liên lục địa.
Hoa hậu Liên lục địa được đánh giá là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới, đã đi qua một chặng đường dài. Hàng năm cuộc thi vẫn thu hút người đẹp ở nhiều quốc gia trên thế giới dự thi, có lượng người quan tâm riêng.
Đương kim Hoa hậu Liên lục địa là người đẹp Puerto Rico - María Cepero. Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2024 là á hậu Bùi Khánh Linh. Chung cuộc, cô giành ngôi á hậu 3. Trước đó, Việt Nam có chuỗi thành tích ấn tượng với giải Á hậu 2 của Lê Nguyễn Ngọc Hằng năm 2023 và giải hoa hậu của Lê Nguyễn Bảo Ngọc năm 2022.