Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Thu Ngân và 60 hoa hậu nhận sash

Duy Nam

TPO - Đại diện Việt Nam cùng dàn người đẹp quốc tế khoe sắc quyến rũ trong buổi lễ nhận sash của cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 đang diễn ra tại Ai Cập.

616804872-122115117825093755-200123099381180217-n.jpg
616833098-122115117819093755-2965601746335301836-n.jpg
Ngày 16/1, đại diện Việt Nam - Thu Ngân cùng 59 thí sinh tham gia buổi lễ trao sash của cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53 tổ chức tại Ai Cập. Người đẹp Việt Nam diện bộ váy dạ hội màu trắng lộng lẫy, sang trọng, nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.
617464531-18431206543119140-2382403671086445571-n.jpg
Thu Ngân sang Ai Cập hôm 12/1. Cô mang theo 5 vali với khoảng 30 bộ trang phục đến từ nhiều nhà thiết kế trong nước. Thời gian qua, cô tập trung chuẩn bị các kỹ năng về giao tiếp tiếng Anh, catwalk, trang điểm, làm tóc để tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế.
cuba.jpg
Đại diện Cuba - Lorena Suarez Lara cũng chọn tông màu trắng cho buổi lễ trao sash. Cô nằm trong nhóm thí sinh sáng giá cho vương miện. Người đẹp 23 tuổi, cao 1,75 m, số đo ba vòng 80-63-86 cm. Cô hiện là người mẫu, sinh viên ngành truyền thông, có khả năng nói tiếng Anh và Tây Ban Nha. Lorena dành nhiều tâm huyết cho việc hỗ trợ giáo dục mầm non.
1.jpg
Đại diện Venezuela - Rubi Esmeralda ghi điểm với thần thái sang trọng. Cô là thí sinh có hình thể nổi bật ở khu vực châu Mỹ. Người đẹp 30 tuổi, cao 1,7 m, số đo ba vòng 89-60-90 cm, là nhà báo, doanh nhân. Cô đam mê khiêu vũ, thời trang và du lịch.
pr.jpg
Đại diện Puerto Rico - Gabriela Figueroa Aviles là ứng viên được yêu thích ở châu Mỹ. Người đẹp 28 tuổi, đã có bằng cử nhân Khoa học điều dưỡng. Hiện cô làm công việc y tá. Cô có hình thể quyến rũ, nổi bật.
phi.jpg
Đại diện Philippines - Christina Labareno Vanhefflin được đánh giá là thí sinh nổi bật của châu Á. Cô 34 tuổi, là thí sinh có kinh nghiệm thi sắc đẹp. Trước đó, cô từng chiến thắng ở cuộc thi Mutya Ng Pilipinas 2025.
india.jpg
Đại diện Ấn Độ là ứng viên tiềm năng của châu Á. Cô chọn trang phục tông màu đen sang trọng, quyến rũ.
ecuador.jpg
Đại diện Ecuador - Cristiane Guerrero Marques das Neves là ứng viên mạnh của khu vực châu Mỹ. Cô 28 tuổi, cao 1,75 m, số đo ba vòng 81-64-94 cm. Người đẹp là người mẫu, chuyên viên trang điểm, người sáng tạo nội dung số.
618916232-18431202784119140-5806857338929257960-n.jpg
Đại diện Romania - Kira Andreaa là ứng viên gây chú ý ở châu Âu. Người đẹp 26 tuổi, có chiều cao ấn tượng 1,8 m, số đo ba vòng 90-59-92 cm. Cô đang điều hành công việc kinh doanh riêng ở quê nhà. Người đẹp từng trình diễn trên các sàn catwalk tại Paris và Milan.
ba-lan.jpg
ha-lan.jpg
tbn.jpg
Ba Lan, Hà Lan, Tây Ban Nha là những ứng viên nổi bật của khu vực châu Âu.
618156482-18431206552119140-1270876688504953100-n.jpg
618669571-18431202175119140-8380189640854490983-n.jpg
618699805-18431202676119140-940148617779522989-n.jpg
618916014-18431202766119140-2513329266670431653-n.jpg
Hoa hậu Liên lục địa tổ chức lần đầu vào năm 1971 với quy mô một sự kiện thúc đẩy du lịch tại vùng đảo ở Aruba. Bắt đầu bằng tên gọi Teen Pageant, sân chơi này chỉ thu hút 35 thí sinh tham gia. Dần dần, chương trình được mở rộng, số lượng ứng viên tăng đáng kể, đạt con số 70-80 (tùy từng năm).
618719864-18431202064119140-8834181269207519061-n.jpg
618928990-18431202658119140-5499112625253774179-n.jpg
"Miss Intercontinental nhắc nhở chúng ta về vẻ đẹp rực rỡ của sự đa dạng" là lời giới thiệu từ Hoa hậu Liên lục địa.
618082744-18431206534119140-1515955014012460128-n.jpg
618423396-18431206561119140-2171965744932200873-n.jpg
618906778-18431202748119140-3048940830001463764-n.jpg
618920978-18431202118119140-3944756943239246570-n.jpg
Hoa hậu Liên lục địa được đánh giá là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới, đã đi qua một chặng đường dài. Hàng năm cuộc thi vẫn thu hút người đẹp ở nhiều quốc gia trên thế giới dự thi, có lượng người quan tâm riêng.
618595562-18431206570119140-5427072271447367261-n.jpg
618647968-18431206624119140-1320414434781337594-n.jpg
Đương kim Hoa hậu Liên lục địa là người đẹp Puerto Rico - María Cepero. Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2024 là á hậu Bùi Khánh Linh. Chung cuộc, cô giành ngôi á hậu 3. Trước đó, Việt Nam có chuỗi thành tích ấn tượng với giải Á hậu 2 của Lê Nguyễn Ngọc Hằng năm 2023 và giải hoa hậu của Lê Nguyễn Bảo Ngọc năm 2022.
Duy Nam
#Thu Ngân #Hoa hậu Liên lục địa #Miss Intercontinental

Xem thêm

Cùng chuyên mục