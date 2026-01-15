Hương Giang có gì để thi Hoa hậu Hòa bình

TPO - Nếu sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ được xem là quá sức với Hương Giang thì cuộc thi Hoa hậu Hòa bình là nơi người đẹp có thể phát huy được những lợi thế của mình.

Tối 13/1, trang chủ Miss Grand International (MGI) công bố Hương Giang là đại diện Việt Nam thi Miss Grand International All Stars, dự kiến tổ chức vào tháng 5 ở Thái Lan khiến fan sắc đẹp trong nước và quốc tế xôn xao.

Trước đó, Hương Giang là người đẹp chuyển giới đầu tiên đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan. Với Hoa hậu Hòa bình, Hương Giang cũng là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam có cơ hội đặt chân tới sân chơi này.

Sau khi trắng tay ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025, nhiều người cho rằng đây là sân chơi quá sức với Hương Giang. Ngược lại, đến với Hoa hậu Hòa bình, khán giả nhận xét Hương Giang có cơ hội để phát huy được những thế mạnh của cô.

Hương Giang dự thi Miss Grand All Stars mùa đầu tiên.

Thất bại ở Hoa hậu Hoàn vũ

Tháng 9/2025, Hương Giang được công bố là đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức tại Thái Lan khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cô đã vượt qua nhiều ứng cử viên khác như Á hậu Quỳnh Anh, Vũ Thúy Quỳnh, Lydie Vũ, Hà Kino... để trở thành người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam tham dự đấu trường này.

Thời điểm đó, việc Hương Giang giành quyền tham dự Hoa hậu Hoàn vũ gây nhiều tranh cãi. Dù là cái tên nổi tiếng, có nhiều kinh nghiệm ở các cuộc thi sắc đẹp nhưng khán giả đã chỉ ra những điểm yếu của Hương Giang tại sân chơi sắc đẹp khắc nghiệt nhất hành tinh.

Về sắc vóc, Hương Giang không thuộc nhóm nổi bật của Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Người đẹp có chiều cao ở mức trung bình, cô phải sử dụng những đôi giày cao 20 cm để không lép vế khi đứng cạnh dàn thí sinh. Vóc dáng, gương mặt, biểu cảm của cô cũng còn nhiều hạn chế.

Kỹ năng trình diễn catwalk của Hương Giang cũng không giúp cô tỏa sáng giữa dàn thí sinh chuyên nghiệp, điêu luyện và dày dặn kinh nghiệm của Hoa hậu Hoàn vũ. Tại đêm thi bán kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025, phần trình diễn áo tắm và dạ hội của cô bị nhận xét mờ nhạt so với dàn đối thủ.

Dù trong suốt quá trình tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan, Hương Giang luôn thể hiện thần thái tự tin, chủ động giao tiếp, kết bạn, nhưng những điều đó không giúp cô được xướng tên ở chung kết. Chung cuộc, người đẹp ra về trắng tay, không thể nối tiếp thành tích lọt vào top 30 của người tiền nhiệm Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Hương Giang ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Được kỳ vọng ở Hoa hậu Hòa bình

Sau khi trang chủ MGI công bố Hương Giang dự thi Miss Grand All Stars mùa giải đầu tiên, cô nhận được nhiều ủng hộ. Nhiều khán giả còn bình luận rằng Hoa hậu Hòa bình mới là sân chơi phù hợp với Hương Giang.

Bài đăng công bố Hương Giang thi Miss Grand All Stars trên trang chủ MGI đến trưa 14/1 đã đạt mốc hơn 165.000 lượt like, hàng chục nghìn bình luận, chia sẻ. Có thể thấy sự lấn át về truyền thông của Hương Giang so với các đối thủ ở cuộc thi lần này.

Đây được xem là lợi thế của Hương Giang vì Hoa hậu Hòa bình là cuộc thi rất chú trọng truyền thông. Ông Nawat - Chủ tịch MGI thường mở rất nhiều cuộc bình chọn trong quá trình diễn ra cuộc thi để thu hút thêm khán giả theo dõi cuộc thi.

Hương Giang hiện có trang Facebook cá nhân với hơn 1,7 triệu người theo dõi, trang Instagram cá nhân với hơn 4,3 triệu người theo dõi, kênh Tiktok Hương Giang với 4,3 triệu người theo dõi.

Có thể nói Hương Giang là một trong những người đẹp có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên mạng xã hội trong dàn thí sinh của Miss Grand All Stars. Đây được xem là thế mạnh đầu tiên của Hương Giang khi ra quốc tế vì ông Nawat luôn đề cao các thí sinh có hiệu ứng truyền thông.

Bên cạnh đó, khả năng bán hàng, sự nhạy bén trong kinh doanh của Hương Giang được đánh giá phù hợp với tiêu chí mới của Hoa hậu Hòa bình đó là Business (Kinh doanh).

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thường yêu cầu thí sinh livestream bán hàng và người có doanh thu cao nhất thường được đặc cách vào vòng trong. Ở Việt Nam, Hương Giang là KOL thường xuyên tham gia các phiên livestream với doanh thu ấn tượng, góp mặt trong nhiều dự án kinh doanh, có công ty riêng…

Sự nhạy bén trên thương trường của Hương Giang là yếu tố gây ấn tượng với ông Nawat - người luôn đề cao yếu tố kinh doanh trong các cuộc thi sắc đẹp.

Lợi thế khác của Hương Giang là kinh nghiệm tham gia showbiz lâu năm, trải dài trên nhiều lĩnh vực đa dạng như ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC, giám khảo và nhà sản xuất… Điều này giúp cô có kinh nghiệm, bản lĩnh sân khấu ấn tượng.

Hoa hậu Hòa bình cũng là cuộc thi đề cao khả năng trình diễn, ca hát của thí sinh với phần thi phụ Grand Voice. Với lợi thế hoạt động lâu năm trong lĩnh vực ca hát, Hương Giang chắc chắn đầu tư mạnh tay cho phần thi này để gây ấn tượng với giám khảo.

Sau hai lần thi sắc đẹp trên đất Thái, Hương Giang có lượng fan đông đảo ở xứ sở chùa vàng. Đây cũng được xem là lợi thế lớn của cô trong lần thứ ba mang chuông đi đánh xứ người tại Miss Grand All Stars.