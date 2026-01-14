Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hai người đẹp Philippines chê bai Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2023 Michelle Dee và Hoa hậu Quốc tế 2016 người Philippines - Kylie Verzosa cùng xuất hiện trong một cuộc thảo luận với chủ đề tương lai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Tờ People đưa tin Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2023 Michelle Dee và Hoa hậu Quốc tế 2016 người Philippines - Kylie Verzosa cùng xuất hiện trong một buổi podcast với chủ đề tương lai của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Trong cuộc trò chuyện, Michelle Dee - top 10 Hoa hậu Hoàn vũ 2023 - đã thừa nhận rằng cô cảm thấy thất vọng về cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan.

Michelle Dee cho biết với kinh nghiệm thi sắc đẹp lâu năm cùng sự theo dõi các cuộc thi hoa hậu trong nhiều năm qua, cô cảm thấy chán nản với những gì đang xảy ra tại Hoa hậu Hoàn vũ.

Michelle Dee và Kylie Verzosa chê bai Hoa hậu Hoàn vũ.

"Khi bạn thấy thí sinh nào đó có sự thể hiện rất tốt nhưng cuối cùng lại không đạt được thứ hạng mà bạn cảm thấy họ xứng đáng, điều đó thật đáng thất vọng", Michelle Dee nói.

Cô cũng thể hiện sự hoài nghi về tính minh bạch của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. "Chuyện gì đã xảy ra với sự minh bạch của cuộc thi này vậy? Tôi cảm thấy họ đang lạc lối trong mớ hỗn độn này", người đẹp chia sẻ.

Trong khi đó, Hoa hậu Quốc tế 2016 người Philippines - Kylie Verzosa cho rằng cô không tin cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đang được quản lý một cách đúng đắn.

“Cá nhân tôi không thích ông Nawat Itsaragrisil”, Kylie Verzosa nói. Cô cũng thẳng thắn cho rằng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ nên có một người lãnh đạo tốt hơn.

Khi thảo luận về tương lai của Hoa hậu Hoàn vũ, Michelle Dee và Kylie Verzosa cho biết họ đã nghĩ tới khả năng chính trị gia kiêm doanh nhân người Philippines Chavit Singson có thể mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

"Tôi rất muốn Philippines kiểm soát thương hiệu Hoa hậu Hoàn vũ, nhưng không phải chỉ vì Philippines, mà là sự thấu hiểu, tôn trọng và sự đam mê với thương hiệu mà họ đã xây dựng được. Dù ai là người chiến thắng đấu thầu quyền sở hữu Miss Universe, tôi cũng mong muốn điều tốt đẹp nhất sẽ đến", Michelle Dee chia sẻ.

Dee nói rằng cô thấy rất buồn khi mọi người nói rằng thời hoàng kim của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đã qua. Người đẹp cho rằng sân chơi Miss Universe vẫn là đỉnh cao của các cuộc thi sắc đẹp.

Trước đó, cựu Thống đốc bang Ilocos Sur - ông Chavit Singson - đã xác nhận đang thảo luận với các cựu lãnh đạo của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ để mua lại thương hiệu này. Doanh nhân kiêm chính trị gia người Philippines không tiết lộ con số chính xác cho thương vụ mua lại, nhưng ông cho biết sẵn sàng chi tiền nếu giá cả hợp lý.

Ông Chavit Singson nói sẽ theo đuổi dự án này ngay cả khi nó khiến ông mất vài triệu peso, vì ông muốn ngành du lịch Philippines phát triển. Bên cạnh đó, ông cũng muốn tập trung vào việc cải tổ bộ máy của MUO sau nhiều năm lao dốc.

Ngoài ông Chavit Singson, còn có thông tin bà Alice Walton - nữ tỷ phú người Mỹ giàu nhất thế giới theo danh sách Forbes năm 2025 tuyên bố muốn mua lại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Người thừa kế của Walmart với khối tài sản ước tính hơn 100 tỷ USD cho biết bà luôn mơ ước trở thành Miss Universe từ khi còn nhỏ và trước những bê bối liên quan đến cuộc thi trong những tháng gần đây, bà đã quyết định nộp đơn mua lại toàn bộ cổ phần của thương hiệu này.

Trước những thông tin này, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã ra thông cáo báo chí phủ nhận. "Tổ chức cần phải giải quyết những tuyên bố sai lệch và gây hiểu nhầm gần đây liên quan đến quyền sở hữu và sự lãnh đạo của mình. Những tuyên bố này được đưa ra nhằm mục đích xuyên tạc quyền sở hữu, gợi ý sai về cơ hội mua lại hoặc thâu tóm, và gây nhầm lẫn", tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ tuyên bố.

Duy Nam
