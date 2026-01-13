Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thu Ngân và dàn người đẹp đổ bộ Ai Cập

Duy Nam

TPO - Đại diện Việt Nam cùng nhiều thí sinh đã khởi hành sang Ai Cập để tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2025.

615385224-1530012229132906-2630240908544187033-n.jpg
Tối 12/1, Á hậu Thu Ngân có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) để khởi hành sang Ai Cập, bắt đầu hành trình dự thi Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53.
614196883-1530012299132899-8817410871344890855-n.jpg
613281720-1530012452466217-1751817562735655163-n.jpg
Xuất hiện tại sân bay trước giờ khởi hành, người đẹp diện thiết kế gợi cảm.
613153126-1530011882466274-8548287404905198781-n.jpg
615787213-1530012022466260-6684336405873178079-n.jpg
Thu Ngân mang theo 5 vali với khoảng 30 bộ trang phục đến từ nhiều nhà thiết kế trong nước. Thời gian qua, cô tập trung chuẩn bị các kỹ năng về giao tiếp tiếng Anh, catwalk, trang điểm, làm tóc để tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế.
615223587-1530012032466259-5503060096731637353-n.jpg
613430564-1530011919132937-8428167904636006525-n-7149.jpg
Trước giờ bay, Thu Ngân chụp ảnh cùng các đồng nghiệp như Hoa hậu Kiều Duy, Yến Nhi, Á hậu Thu Trà, Phương Anh. Bố mẹ của Thu Ngân từ Cà Mau lên TPHCM để động viên con gái.
615209007-1530012025799593-2180687779996100348-n.jpg
615148989-1530012095799586-2680185726601715908-n.jpg
Thu Ngân là Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025. Cô gái sinh năm 2003 với chiều cao 1,7 m. Người đẹp có hình thể cân đối, khuôn mặt sắc sảo. Cô cũng nổi bật với khả năng ứng xử và hùng biện trên sân khấu.
615211473-922262680131402-1469178850355940100-n.jpg
615394179-922263406797996-1119088595623650534-n.jpg
Đại diện Thái Lan - Vanessa Nattacha Wenk mặc trang phục đỏ rực ra sân bay. Cô là ứng viên sáng giá ở khu vực châu Á.
615155966-922263470131323-4568877608445211924-n.jpg
613637882-922263380131332-1573873117475405402-n.jpg
Bố mẹ người đẹp ra sân bay tiễn con gái lên đường. Cô lai ba dòng máu Thái Lan - Đức - Anh. Vanessa 22 tuổi, cao 1,73 m, số đo ba vòng 81-63-96 cm.
615144976-922263093464694-5812626390183215864-n.jpg
614211758-922263373464666-9190286354432896526-n.jpg
615472388-922263226798014-7264415780217952393-n.jpg
Người đẹp Thái Lan hiện là người mẫu, sinh viên chuyên ngành kiến trúc sư. Cô có sở thích chơi piano, trượt băng. Vanessa có khả năng nói tiếng Anh và tiếng Đức trôi chảy.
615290938-1309390571226714-6751106682833800080-n.jpg
Đại diện Philippines - Christina Labareno Vanhefflin tổ chức lễ send-off để chuẩn bị lên đường sang Ai Cập. Cô được đánh giá là thí sinh nổi bật của châu Á.
613679448-1309390524560052-5059935602621743341-n-1.jpg
615401984-1309390847893353-1939053871531237652-n.jpg
Christina 34 tuổi, là thí sinh có kinh nghiệm thi sắc đẹp. Trước đó, cô từng chiến thắng ở cuộc thi Mutya Ng Pilipinas 2025.
614885336-18034970918773758-7662945306005134375-n.jpg
615283256-18543018760058316-1765349225878653508-n.jpg
615529363-18543018751058316-7393413374304228325-n.jpg
Đại diện Chile mặc trang phục màu xanh nổi bật ra sân bay. Cô 28 tuổi, cao 1,6 m, số đo ba vòng 80-75-99 cm. Cô là người mẫu và trợ lý mầm non.
615752775-18441713083096806-3277160687589170913-n.jpg
616421954-18441713053096806-2124750348946986761-n.jpg
Đại diện Ba Lan - Dominika Zak mang theo cờ ra sân bay để đi Ai Cập. Cô 24 tuổi, cao 1,71 m, số đo ba vòng 84-66-96 cm, đang làm nghề y tá.
616035271-18441713194096806-6591490014299916939-n.jpg
615935093-18441713074096806-2540257131426247863-n.jpg
Cô có sở thích tập thể dục, đặc biệt là chạy bộ. Mùa hè năm ngoái, để ủng hộ việc nâng cao nhận thức về ung thư vú, cô đã tự thách thức bản thân chạy 31 dặm trong một tháng.
Duy Nam
