Á hậu Thu Ngân đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Liên lục địa

TPO - Á hậu Thu Ngân được công bố là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2025 tổ chức ở Ai Cập. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 29/1/2026.

Chiều 25/10, đơn vị nắm bản quyền Hoa hậu Liên lục địa ở Việt Nam công bố người đẹp Nguyễn Thị Thu Ngân trở thành đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Liên lục địa 2025 tổ chức ở Ai Cập.

Đại diện ban tổ chức cho biết Thu Ngân gây ấn tượng bởi sự tự tin, khả năng giao tiếp khéo léo cùng tinh thần cầu tiến. Chính những yếu tố này đã giúp cô được lựa chọn là người tiếp nối hành trình của các đại diện Việt Nam từng tạo tiếng vang tại Miss Intercontinental như Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Á hậu Bùi Khánh Linh và Á hậu Ngọc Hằng.

Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Thu Ngân.

Hiện Thu Ngân đang tích cực trau dồi các kỹ năng cần thiết như giao tiếp, trình diễn sân khấu, ngoại ngữ và kỹ năng ứng xử quốc tế để chuẩn bị cho hành trình sắp tới.

Theo kế hoạch, cô sẽ lên đường đến Ai Cập vào ngày 14/1/2026 để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Miss Intercontinental 2025. Đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 29/1/2026 tại Sahl Hasheesh.

"Tôi sẽ nỗ lực 1000% và nhiều hơn thế nữa để mang hình ảnh người con gái miền Tây và người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, chân thành đến với bạn bè quốc tế. Mong rằng mọi người tiếp tục đồng hành và ủng hộ hành trình này của tôi", Thu Ngân chia sẻ.

Thu Ngân sinh năm 2003 tại Cà Mau. Cô có vóc dáng cân đối, gương mặt cùng phong thái dịu dàng đặc trưng của người con gái miền Tây Nam Bộ. Cô tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Nam Cần Thơ và từng đăng quang Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022.

Sau đó, Thu Ngân tiếp tục giành giải Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023, giành giải phụ Người đẹp Áo bà ba, và gần đây nhất là Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025.

Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời nhất thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1971. Với hơn 50 năm hình thành và phát triển, cuộc thi được ví như cầu nối giữa các châu lục, tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

Mỗi năm, Miss Intercontinental quy tụ hơn 70 thí sinh đến từ khắp các quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm 2026, cuộc thi tiếp tục được tổ chức tại Sahl Hasheesh, Ai Cập - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng bên bờ Biển Đỏ.

Việt Nam cử đại diện tham gia Hoa hậu Liên lục địa đều đặn và đã giành được những thành tích đáng kể như giải Hoa hậu Liên lục địa 2022 của Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Á hậu 2 năm 2023 của Lê Nguyễn Ngọc Hằng và gần đây nhất là giải Á hậu 3 năm 2024 của Bùi Khánh Linh.