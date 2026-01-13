Hoa hậu bị phế truất sau 6 tháng đương nhiệm

TPO - Hoa hậu Hoàn vũ Guadeloupe 2025 Ophely Mezino bày tỏ sự đau đớn, ngỡ ngàng khi không được final walk và trao vương miện cho người kế nhiệm. Cô bị ban tổ chức phớt lờ, phế truất chỉ sau 6 tháng đương nhiệm.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Guadeloupe 2026 đã diễn ra ngày 11/1 với chiến thắng thuộc về người đẹp Chloé Deher. Cô trở thành đại diện của Guadeloupe tại cuộc thi Miss Universe 2026, dự kiến tổ chức ở Puerto Rico.

Sau chung kết, nhiều người thắc mắc vì sự vắng mặt của Hoa hậu Hoàn vũ Guadeloupe 2025 Ophely Mezino. Cô không xuất hiện trên sân khấu để final walk và trao vương miện cho người kế nhiệm.

Trước đó, Ophely Mezino được xem là niềm tự hào của Guadeloupe khi cô lọt vào top 12 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan. Đây là thành tích ấn tượng nhất của quốc gia này tại sân chơi Miss Universe trong nhiều thập kỷ qua.

Ophely Mezino đau đớn vì bị phớt lờ dù đang trong nhiệm kỳ.

Vì vậy, sự vắng mặt của Ophely Mezino trong đêm chung kết làm dấy lên nhiều tin đồn về mâu thuẫn của cô với ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Guadeloupe. Trên trang cá nhân, Ophely Mezino đã lên tiếng về sự việc, thu hút sự chú ý của các fan sắc đẹp quốc tế.

Ophely Mezino cho biết chỉ 6 tháng sau khi cô đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Guadeloupe 2025, một cuộc thi đã được ban tổ chức tiến hành để chọn ra tân hoa hậu, đại diện Guadeloupe ở Hoa hậu Hoàn vũ 2026.

Ophely Mezino nói cô không được thông báo về cuộc thi này và bị tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Guadeloupe cũng như giám đốc quốc gia chặn điện thoại và trên mạng xã hội. Sau đó, cô nhận được thông qua một bên thứ ba rằng cô không được phép liên hệ với tổ chức.

Người đẹp cho biết cô mong muốn có cuộc gặp với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Guadeloupe để được giải thích về lý do của sự việc nhưng không thành. Cô cho biết cảm thấy bất ngờ và đau đớn khi bị chối bỏ dù đã mang thành tích ấn tượng về cho quê hương.

"Tôi có phải là một kẻ vô ơn không? Trong suốt thời gian đương nhiệm, tôi đã dành toàn bộ năng lượng, sức mạnh và trái tim mình để phục vụ cho Guadeloupe. Tôi đã hoàn thành sứ mệnh được đặt lên vai mình, ngay cả khi gặp nhiều đau đớn", cô viết.

Người đẹp cũng gửi lời xin lỗi khán giả vì không được cung cấp thông tin để lý giải nguyên nhân đằng sau việc làm của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Guadeloupe. "Tôi vô cùng biết ơn sức mạnh, tình yêu thương và sự hỗ trợ mà tôi đã nhận được trong suốt nhiệm kỳ", cô nói.

Sự việc đang gây xôn xao trên nhiều diễn đàn sắc đẹp. Nhiều bình luận chỉ trích nhắm vào tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Guadeloupe khi có hành động phớt lờ Ophely Mezino dù cô vẫn đang trong nhiệm kỳ.

"Thật đáng thất vọng khi một tổ chức lại phớt lờ hoặc không ghi nhận xứng đáng người tiền nhiệm. Việc trao quyền cho phụ nữ nên bắt đầu từ chính nội bộ tổ chức", chuyên trang sắc đẹp Pageanthology bình luận.

Ophély Mézino năm nay 25 tuổi, cao 1,72 m. Tại Hoa hậu Pháp 2019, cô đại diện Guadeloupe và giành vị trí Á hậu 1. Sau đó, cô được đại diện Pháp tại Miss World 2019 và cán đích ở vị trí Á hậu 1.

Tháng 7/2025, cô được bổ nhiệm trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Guadeloupe 2025 và giành quyền tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan, lọt vào top 12 chung cuộc.