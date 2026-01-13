Không dám lấy chồng, sinh con vì cuộc sống quá đắt đỏ

TPO - Dương Ngọc Mai - Á hậu Miss Asia 1990 - chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng cô không dám nghĩ tới chuyện kết hôn, sinh con do chi phí sinh hoạt ở Hong Kong quá đắt đỏ.

Trong một vlog được đăng tải trên trang cá nhân, Á hậu Dương Ngọc Mai cho biết chi phí trung bình hàng năm cho một người độc thân ở Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 400.000 HKD (hơn 1,3 tỷ đồng), bao gồm sinh hoạt phí và nhà ở.

Cô cho biết một bữa sáng tốn khoảng 40-50 HKD, bữa trưa 80 HKD, trà chiều 20-30 HKD, bữa tối hơn 100 HKD, chi phí đi lại tốn từ 600 đến 700 HKD.

Á hậu Dương Ngọc Mai.

Bên cạnh đó, chi phí thuê nhà cũng là một khoản tiền khiến nhiều người đau đầu. Ngọc Mai nói giá thuê một căn hộ studio cơ bản chật chội đã có giá 15.000-20.000 HKD mỗi tháng. Nếu muốn thuê nhà rộng hơn, chi phí sẽ cao hơn.

Theo Dương Ngọc Mai, một người phục vụ bàn ở Hong Kong kiếm được khoảng 18.000 HKD, còn quản lý có thể kiếm được 20.000 HKD. Thu nhập này không quá cao nhưng chi phí sinh hoạt thì lại rất cao.

"Đối với một người độc thân, ngay cả khi lên kế hoạch chi tiêu cẩn thận, cũng phải tốn ít nhất 400.000 HKD một năm. Đó là lý do tôi thực sự không dám kết hôn, chứ đừng nói đến chuyện sinh con", cô nói.

Kết thúc vlog, Dương Ngọc Mai nhấn mạnh rằng thu nhập 1,6 triệu HKD mỗi năm chỉ đủ sống qua ngày.



Chia sẻ của Dương Ngọc Mai nhận được sự đồng tình của nhiều người. Hong Kong được xếp hạng là một trong những nơi có chi phí sinh hoạt cao nhất thế giới.

Giới trẻ Hong Kong cực kỳ khó khăn khi mua nhà do giá quá cao, tỷ lệ sở hữu giảm mạnh (chỉ 7,6% dưới 35 tuổi năm 2019) và phải chấp nhận nhà siêu nhỏ với giá trên trời, hoặc phải chờ rất lâu để có nhà ở xã hội.

Dương Ngọc Mai giành giải ba tại cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 1990, cùng với các giải phụ Hoa hậu ảnh và Hoa hậu hình thể. Sau đó, cô gia nhập ATV nhưng chỉ ở lại 5 năm. Sau này, cô làm việc tại TVB và theo đuổi sự nghiệp điện ảnh.

Những năm gần đây, cô tham gia nhiều phim truyền hình bao gồm Bao thanh thiên: tái khởi phong vân, Người đóng thế, Giọng nữ cao, Bằng chứng thép IV, Lưới tình... Diễn xuất của cô được khán giả đón nhận.

Dương Ngọc Mai cho biết cô trở lại TVB không phải vì tiền mà để tìm kiếm những bộ phim và vai diễn hay, cho phép cô phát triển tài năng. Dương Ngọc Mai từng tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực ẩm thực từ năm 2000. Cô đầu tư và mở nhiều nhà hàng. Cô còn có chứng chỉ huấn luyện viên yoga quốc tế.