39 hoa hậu quốc tế đổ bộ TPHCM

TPO - Lễ trao sash Miss Charm 2025 diễn ra tại TPHCM ngày 29/11, quy tụ 39 hoa hậu quốc tế bước vào hành trình tranh vương miện. Đại diện Việt Nam là Mai Ngô thu hút sự quan tâm, được đánh giá là thí sinh giàu kinh nghiệm nhất mùa giải.

Lễ trao sash cho 39 đại diện quốc gia, vùng lãnh thổ tại cuộc thi Miss Charm diễn ra tại TPHCM ngày 29/11. Gần 40 hoa hậu bắt đầu hành trình dự thi kéo dài hơn hai tuần. Đại diện chủ nhà là Mai Ngô gây chú ý với 14 năm làm người mẫu, 10 năm tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Mai Ngô được xem là thí sinh nhiều kinh nghiệm nhất tại Miss Charm. Cô bày tỏ mục tiêu tại cuộc thi quốc tế: "Mục tiêu của tôi không chỉ mang về thành tích cho Việt Nam mà còn là giới thiệu vẻ đẹp, bản lĩnh và sự kiên cường của phụ nữ Việt đến với bạn bè quốc tế".

Các thí sinh trong phần hô tên tại lễ trao sash diễn ra ở TPHCM.

Sự góp mặt của Mai Ngô được kỳ vọng nối tiếp chuỗi thành tích của Việt Nam tại Miss Charm sau Top 20 (Thanh Thanh Huyền, 2023) và Á hậu 2 Quỳnh Nga năm 2024.

Tại buổi lễ, ban tổ chức công bố hai thành viên đầu tiên xuất hiện trên hàng ghế giám khảo là Miss Charm 2023 Luma Russo (Brazil) và Miss Charm 2024 Rashmita Rasindran (Malaysia). Danh sách còn lại được công bố trên fanpage chính thức trong thời gian tới.

Xuất hiện tại lễ trao sash với tư cách đương kim Miss Charm và ban giám khảo, hoa hậu người Malaysia nói cô có nhiều xúc động. “Một năm đương nhiệm là hành trình đặc biệt. Điều tôi trân trọng nhất chính là gia đình Miss Charm, mối liên kết với Việt Nam. Mỗi đêm khi nghĩ về điều này, tôi không thể kìm được nước mắt”, Hoa hậu Rashmita Rasindran nói.

Mai Ngô và các đại diện tại buổi trao sash Miss Charm.

Miss Charm 2025 ban đầu dự kiến tổ chức tại Hạ Long (Quảng Ninh) nhằm quảng bá Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới. Tuy nhiên, vì thay đổi phát sinh vào phút cuối, cuộc thi chuyển địa điểm về TPHCM. Hiện chưa ấn định nơi tổ chức đêm bán kết (9/12) và chung kết (12/12).

Theo ghi nhận của Tiền Phong, một số thí sinh gặp trục trặc sức khỏe khi đến Việt Nam nhưng vẫn giữ tinh thần ổn định. Đại diện Pháp bị trật khớp chân sau chuyến bay dài nhưng vẫn xuất hiện, mỉm cười trên thảm đỏ lễ trao sash. Đại diện Venezuela đến muộn hơn dự kiến vì chuyến bay bị ảnh hưởng.

Sau lễ trao sash, 39 thí sinh di chuyển đến Cần Thơ, Vũng Tàu - TPHCM, tham gia chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, trải nghiệm ẩm thực và các phần thi chính thức. Miss Charm 2025 tiếp tục theo đuổi sứ mệnh quảng bá văn hóa - giáo dục - du lịch, xem mỗi thí sinh là đại sứ truyền tải câu chuyện về sự đa dạng và kết nối giữa các quốc gia.