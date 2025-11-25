'Mưa đỏ' thắng lớn tại LHP Việt Nam, loạt phim trăm tỷ cũng đều có giải

TPO - Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 khép lại tối 25/11 tại Nhà hát Quân đội (TPHCM). Thời khắc được mong chờ nhất là "Mưa đỏ" được xướng tên thắng giải Bông sen vàng phim truyện điện ảnh. Liên hoan phim đồng thời vinh danh loạt tác phẩm tài liệu, khoa học và hoạt hình cùng hàng loạt đạo diễn, diễn viên xuất sắc.

Cục trưởng Đặng Trần Cường: Điện ảnh Việt bùng nổ, chiếm 70%

Lễ bế mạc và trao giải các hạng mục chiến thắng của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 diễn ra tối 25/11 tại Nhà hát Quân đội (TPHCM). Liên hoan phim khép lại sau năm ngày diễn ra với các hoạt động chiếu phim, hội thảo chuyên sâu về điện ảnh, những hoạt động vệ tinh, giao lưu giữa nghệ sĩ và người dân tại TPHCM.

Trong bài phát biểu tổng kết, ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam, nhấn mạnh giai đoạn bùng nổ của điện ảnh Việt Nam và những yếu tố tạo nền tảng cho sự phát triển.

“Hai năm trở lại đây là giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam, với nhiều kỷ lục phòng vé, tỷ lệ phim Việt chiếm gần 70% suất chiếu trên toàn quốc. Những thành công này có được nhờ nền tảng kinh tế - xã hội ổn định, sự nỗ lực bền bỉ của đội ngũ làm phim và sự đồng hành của các cơ quan quản lý”.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam phát biểu bế mạc.

Ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò của TPHCM - thành phố vừa được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo về điện ảnh - trong tiến trình phát triển điện ảnh cả nước. “Việc TPHCM gia nhập mạng lưới Thành phố sáng tạo mở ra những cơ hội chưa từng có để điện ảnh Việt Nam tăng tốc hội nhập. Liên hoan năm nay là diễn đàn kết nối các nghệ sĩ, nhà đầu tư, doanh nghiệp và khán giả để cùng định hướng con đường phát triển của ngành”, ông nhấn mạnh.

Cục trưởng nhận định thêm sự bùng nổ của điện ảnh còn đến từ sự nỗ lực, bền bỉ và sáng tạo của đội ngũ làm phim, từ nhà đầu tư, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, diễn viên đến các kỹ thuật viên.

Mỗi bộ phim được hoàn thành là hành trình dài đầy gian nan, vất vả, chấp nhận mạo hiểm và rủi ro về tài chính. Chính những nỗ lực tạo nên bức tranh tươi sáng của điện ảnh Việt Nam trong hai năm qua và mở ra nhiều kỳ vọng cho những năm tới.

"Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước, Cục Điện ảnh trân trọng những nỗ lực đóng góp quý báu đó và cam kết luôn đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, coi đó vừa là trách nhiệm vừa là sứ mệnh của mình", ông Đặng Trần Cường phát biểu.

Thay mặt ban tổ chức liên hoan phim, Cục trưởng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND TPHCM, thành viên ban giám khảo, nghệ sĩ, các đoàn làm phim và khán giả trong nước - quốc tế đã đồng hành cùng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Phim chính luận, trăm tỷ đồng đại thắng

Thời khắc được mong đợi nhất của đêm bế mạc và trao giải là ban tổ chức xướng tên giải thưởng Bông sen vàng phim truyện điện ảnh. Không nằm ngoài dự đoán của khán giả và giới làm phim, Mưa đỏ - tác phẩm tạo ấn tượng mạnh ngay từ những buổi chiếu đầu tiên, đại thắng doanh thu hơn 710 tỷ đồng - giành giải thưởng cao nhất.

Bộ phim của Điện ảnh Quân đội nhân dân được đánh giá cao nhờ lựa chọn tái hiện lịch sử bằng hình ảnh chân thực, cảm xúc, cùng tinh thần trách nhiệm trong cách kể chuyện.

Ê-kíp Mưa đỏ nhận giải thưởng tối 25/11.

Ba tác phẩm Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không và Chị dâu đồng giải thưởng được trao Bông sen bạc, minh chứng cho sự đa dạng về đề tài và cách tiếp cận của điện ảnh Việt trong hai năm qua.

Giải thưởng của Ban Giám khảo thuộc về Mai, Mang mẹ đi bỏ và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, ba tác phẩm trung hòa được yếu tố doanh thu và chất lượng nội dung.

Ở hạng mục diễn xuất, Phương Anh Đào chiến thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn nội tâm trong Mai. Tuấn Trần nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc với Mang mẹ đi bỏ. Giải thưởng Nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc lần lượt thuộc về Hồng Đào (Mai), Bảo Định (Tử chiến trên không) và Phương Nam (Mưa đỏ).

Tiền Phong ghi nhận Phương Anh Đào và Tuấn Trần đều vắng mặt trong khoảnh khắc được vinh danh.

Đội hình nghệ sĩ, đạo diễn nhận giải Diễn viên xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc. Một số nghệ sĩ nhận giải thay do Tuấn Trần, Phương Anh Đào và Hồng Đào vắng mặt.

Các thể loại ngoài phim truyện cũng ghi nhận nhiều dấu ấn đáng chú ý. Ở hạng mục phim tài liệu, hai tác phẩm Tỉnh thức và hóa giải và Người giữ hồn di sản cùng được trao Bông sen vàng.

Bụi mịn - Hiểm họa lơ lửng được xướng tên ở hạng mục Bông sen vàng phim khoa học. Hạng mục hoạt hình tạo điểm nhấn khi Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu và Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội đồng giải thưởng Bông sen vàng, cho thấy sự phong phú và sức sáng tạo của hoạt hình Việt trong mùa liên hoan năm nay.

Giải Phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn thuộc về Quỷ cẩu.

Danh sách đầy đủ giải thưởng

Hạng mục Phim điện ảnh

Bông sen vàng - Mưa đỏ

Bông sen bạc - Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không, Chị dâu

Giải của Ban Giám khảo - Mai, Mang mẹ đi bỏ, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu

Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc - Mưa đỏ

Đạo diễn xuất sắc: Hàm Trần - Tử chiến trên không

Kịch bản xuất sắc: Nhóm biên kịch Chị dâu

Quay phim xuất sắc: Nguyễn K’Linh - Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Phương Anh Đào - Mai

Nam diễn viên chính xuất sắc: Tuấn Trần - Mang mẹ đi bỏ

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Hồng Đào - Mai

Nam diễn viên phụ xuất sắc:

Bảo Định - Tử chiến trên không, Phương Nam - Mưa đỏ

Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc: Vũ Việt Hưng - Mưa đỏ

Âm nhạc xuất sắc: Clovis Schneider - Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối

Âm thanh xuất sắc: Hoàng Thị Thu Thủy - Mưa đỏ

Đạo diễn phim đầu tay xuất sắc: Thu Trang - Nụ hôn bạc tỷ

Phim Việt Nam được yêu thích nhất: Quỷ cẩu

Hạng mục phim tài liệu

Bông sen vàng - Tỉnh thức và hóa giải và Người giữ hồn di sản

Bông sen bạc - 7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị và Tiếng nói của lương tri

Giải của Ban Giám khảo - Chân trời rực rỡ, Điện ảnh chiếu bóng anh hùng, Chuyến tàu hòa bình

Đạo diễn xuất sắc: Đào Duy Từ & Nguyễn Vinh Khoa - 7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị

Kịch bản xuất sắc: Bành Mai Phương - Theo dấu chân cha

Quay phim xuất sắc: Lương Anh Toản - Người làm chữ

Âm thanh xuất sắc: Lê Ngọc Chiến - Tỉnh thức và hóa giải

Phim khoa học

Bông sen vàng - Bụi mịn và Hiểm họa lơ lửng

Bông sen bạc - Sếu có về phương Nam?

Giải của Ban Giám khảo: Thuốc lá điện tử - Kẻ giết người thầm lặng và Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong quân đội

Đạo diễn xuất sắc: Đỗ Đại Tín - Sếu có về phương Nam?

Kịch bản xuất sắc: Nguyễn Sỹ Hảo - Bụi mịn: Hiểm họa lơ lửng

Quay phim xuất sắc: Đỗ Kim Quyền - Rừng xanh dưới đại dương

Âm thanh xuất sắc: Nguyễn Trung Hiếu - Rừng xanh dưới đại dương

Phim hoạt hình

Bông sen vàng - Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu và Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội

Bông sen bạc - Trở về Tiếng cồng núi Nưa

Giải của Ban Giám khảo - Lời hứa Điện Biên và Chiếc lông gà hư hỏng

Đạo diễn xuất sắc: Đoàn Anh Kiệt - Trở về

Kịch bản xuất sắc: Nguyễn Thị Phương Thảo & Phạm Thị Thanh Hà - Liên kết

Họa sĩ tạo hình xuất sắc: NSƯT Lê Bình - Đinh Tiên Hoàng Đế

Họa sĩ diễn xuất xuất sắc: Đỗ Thành Trung - Trở về

Âm nhạc xuất sắc: Lê Tuấn Anh (Masew) - Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội

Âm thanh xuất sắc: ACE Media - Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội



