Kênh truyền hình của nữ tỷ phú Hoa hậu Hoàn vũ phá sản

TPO - Kênh truyền hình kỹ thuật số JKN18 thuộc sở hữu của nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakkaphong Jakrajutatip đã chính thức thông báo ngừng phát sóng, có hiệu lực từ 0h ngày 26/1/2026 (theo giờ Việt Nam)

Thông qua dòng chữ chạy trên màn hình, kênh JKN18 cho biết chương trình phát sóng cuối cùng diễn ra vào đêm 25/1. Trong thông báo, JKN18 cũng bày tỏ lời cảm ơn khán giả vì đã đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua.

Quyết định dừng phát sóng được đưa ra sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET) chính thức hủy tư cách công ty niêm yết của công ty mẹ JKN Global Group PCL vào ngày 26/12/2025.

Nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip.

Nguyên nhân là cơ quan quản lý phát hiện thông tin tài chính sai lệch trong báo cáo thường niên năm 2026, có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi và lợi ích của các cổ đông.

Mặc dù JKN18 vẫn còn giấy phép phát sóng hợp pháp do Ủy ban Phát thanh và Viễn thông Quốc gia Thái Lan (NBTC) cấp, có hiệu lực đến năm 2029, nhưng áp lực tài chính nặng nề cùng các vấn đề pháp lý khiến công ty không còn khả năng duy trì hoạt động phát sóng. Cuối cùng, JKN18 buộc phải đóng cửa sớm, khép lại hành trình là một kênh truyền hình số tại Thái Lan.

JKN18 là kênh truyền hình thuộc quyền sở hữu của JKN Global Group do nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip đứng đầu. Trước khi đóng cửa, JKN18 từng được xem là nơi làm nên tên tuổi của bà Anne.

Anne Jakrajutatip năm nay 44 tuổi, là mẹ đơn thân với hai người con lai. Anne sinh ra trong gia đình gốc Hoa gia giáo và nghiêm khắc tại Bangkok. Anne sang Australia du học ngành quan hệ quốc tế ở tuổi 16. Năm 21 tuổi, Anne trở về Thái Lan và bắt đầu ăn mặc nữ tính. Đến năm 36 tuổi, cô quyết định phẫu thuật chuyển đổi giới tính.

Từ lúc trở về Thái Lan, Anne bắt đầu công việc phân phối phim tài liệu. Bà là CEO của công ty truyền thông JKN Global Media. Công ty này là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực nhập khẩu phim truyền hình Ấn Độ.

Trước đó, JKN còn lên kế hoạch tiếp cận dòng phim truyền hình Philippines. Trong lĩnh vực tin tức, JKN là đơn vị được cấp phép duy nhất của CNBC châu Á tại Thái Lan.

Dù đã định hình được tên tuổi nhưng JKN18 vẫn phải dừng phát sóng trước bối cảnh công ty mẹ JKN Global Group lao đao và vỡ nợ. Hiện công ty JKN Global Group và bà Anne cùng bị kiện với cáo buộc lừa đảo.

Ngày 26/12, Tòa án Quận Phra Khanong Tai đã ra phán quyết JKN Global Group PCL bị phạt tiền 40.000 baht (khoảng 28 triệu đồng). Trong khi đó, bà Anne Jakrajutatip bị tuyên phạt hai năm tù giam, không được hưởng án treo.

Bà Anne không có mặt tại tòa để nghe tuyên án và hiện đã bỏ trốn, không rõ tung tích. Bà Anne cũng gần như biến mất khỏi mạng xã hội.

Hôm 23/12, ông Osmel Sousa - người được mệnh danh là ông trùm hoa hậu Venezuela đã vô tình để lộ tung tích của bà Anne khi đăng một video có sự xuất hiện của bà trên Instagram. Kể từ đó đến nay, nữ tỷ phú vẫn bặt vô âm tín.

Anne Jakrajutatip gây chú ý khi tuyên bố mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) với giá khoảng 20 triệu USD vào tháng 10/2022. Tháng 5/2025, bà Anne chính thức rời vị trí CEO của tổ chức Miss Universe.