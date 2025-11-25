Bắt giữ nữ tỷ phú Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Tòa án Thái Lan đã ban hành lệnh bắt giữ nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip - cựu CEO Miss Universe sau khi bà bỏ trốn và không ra hầu tòa.

Tờ Thairath đưa tin ngày 25/11, tại Tòa án Quận Phra Nakhon Tai - Thái Lan, tòa án đã lên lịch xét xử vụ án do ông Rawiwat Maschamadol là nguyên đơn chống lại Công ty TNHH JKN Global Group và bà Anne Jakkaphong Jakrajutatip về tội lừa đảo.

Các nguyên đơn cáo buộc rằng từ ngày 24/7/2023 đến ngày 8/8/2023, các bị cáo đã thông đồng lừa đảo, đưa ra lời khai sai sự thật và che giấu những sự việc đáng lẽ phải được tiết lộ cho nguyên đơn.

Tòa án Thái Lan ra lệnh bắt giữ bà Anne Jakrajutatip.

Bằng hành vi gian lận, hai bị đơn đã chiếm đoạt tài sản trị giá 30 triệu baht từ nguyên đơn. Nguyên đơn được yêu cầu tiến hành tố tụng theo Điều 341 của Bộ luật Hình sự Thái Lan.

Sau khi hoàn tất việc xem xét chứng cứ, tòa án đã lên lịch cho phiên tòa vào ngày 25/11, tuy nhiên bị đơn thứ hai là bà Anne Jakrajutatip đã không ra hầu tòa và không báo cáo bất kỳ lý do nào cho sự vắng mặt này. Điều này cho thấy bị đơn đã cố ý bỏ trốn.

Lệnh bắt giữ bà Anne Jakrajutatip đã được ban hành và nữ tỷ phú sẽ bị đưa ra xét xử. "Việc bên bảo lãnh không giao nộp bị cáo thứ hai theo đúng lịch trình được coi là vi phạm quy định tại ngoại. Bên bảo lãnh đã bị phạt toàn bộ số tiền bảo lãnh và phải nộp phạt trong vòng 15 ngày kể từ hôm nay", tòa án cho biết.

Trước đó, nhà hoạt động chính trị Sondhi Limthongkul đã cáo buộc bà Anne Jakrajutatip trong một chương trình phát sóng trên YouTube rằng bà đã trốn tránh kế hoạch phục hồi và các nghĩa vụ pháp lý bằng cách bỏ sang Mexico.

Ông Sondhi Limthongkul cũng nói rằng bà Anne Jakrajutatip đã tiếp quản hơn 6 tỷ baht (khoảng 4.800 tỷ đồng) và chuyển đổi nó thành tiền số.

Ông Sondhi khẳng định bà Anne đã trốn sang Mexico để ẩn náu dưới sự bảo trợ của doanh nhân Raul Rocha - chủ sở hữu của Miss Universe. Ông cho biết thêm bà Anne đã có được quyền công dân Mexico nhờ sự giúp đỡ của ông Raul.

Ông cho rằng do vụ kiện tụng, gánh nặng nợ nần và nhiều cáo buộc khác, bà Anne có thể sẽ không thể trở về Thái Lan trong một thời gian dài do nguy cơ bị bắt giữ và có thể bị truy tố lên tới 10-15 năm. Những thông tin ông Sondhi đưa ra khiến dư luận hoang mang nhưng vẫn chưa được kiểm chứng.

Giữa tin đồn, bà Anne gần như biến mất khỏi mạng xã hội. Bà Anne đã đóng tài khoản Instagram, để ở chế độ riêng tư. Trong khi đó, trang Facebook với hơn mười triệu người theo dõi của bà Anne vẫn hoạt động, nhưng đã ngừng đăng bài kể từ ngày 29/10.

Các chủ nợ của Anne Jakrajutatip cũng đã tiến hành kiểm tra việc chuyển nhượng 52% cổ phần Miss Universe thuộc JKN Global và phát hiện đã bị chuyển sang cho một pháp nhân ở nước ngoài.

Anne Jakrajutatip gây tiếng vang khi tuyên bố mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) với giá khoảng 20 triệu USD vào tháng 10/2022. Tuy nhiên kể từ đó công việc làm ăn của nữ tỷ phú liên tục sa sút, rơi vào nợ nần.

Tháng 5, bà Anne chính thức rời vị trí CEO của tổ chức Miss Universe. Cuộc thi hiện do doanh nhân người Mexico - Raul Rocha tiếp quản, điều hành.