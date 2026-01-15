Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu qua đời không rõ nguyên nhân

Duy Nam
TPO - Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 1989 Sarah Jane Paez-Santiago đã qua đời ở tuổi 58. Nguyên nhân cái chết của bà chưa được xác định.

Tờ Inquirer đưa tin Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 1989 Sarah Jane Paez-Santiago đã qua đời vào ngày 13/1, một tháng trước ngày sinh nhật lần thứ 58 của bà.

Theo cáo phó, tang lễ của bà Paez được tổ chức tại Makati, Philippines từ 15 đến 18/1. Nguyên nhân cái chết của bà vẫn chưa được xác định.

beautyplus-image-enhancer-1768463565009.jpg
Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 1989 Sarah Jane Paez-Santiago đã qua đời ở tuổi 58.

Trước đó, những người bạn thân của bà Paez là nhà thiết kế thời trang Renee Salud và cựu hoa hậu Marina Benipayo đã đăng tải thông tin xác nhận về cái chết của bà.

“Người bạn thân yêu của chúng ta, Sara Jane Paez-Santiago, đã về với Chúa. Xin hãy cầu nguyện cho bà ấy,” Marina Benipayo viết trên trang Facebook của mình.

Cái chết đột ngột của bà Paez khiến cộng đồng fan sắc đẹp Philippines xôn xao. Nhiều cá nhân, tổ chức đã đăng bài chia buồn. Tổ chức Binibining Pilipinas và Hoa hậu Quốc tế Philippines 1991 Patty Betita cũng đăng bài viết chia buồn.

“Chúng tôi tưởng nhớ và tôn vinh cuộc đời và di sản của Sarah Jane Paez Santiago, Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 1989. Cảm ơn vì niềm tự hào bạn đã mang đến cho Binibini Pilipinas. Bạn sẽ luôn được nhớ đến. Hãy yên nghỉ", tổ chức Binibining Pilipinas chia sẻ.

Sarah Jane Paez-Santiago sinh năm 1968, giành được danh hiệu Binibining Pilipinas năm 1989. Bà đại diện Philippines tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 1989 tổ chức tại Mexico nhưng không giành thành tích. Năm đó, Angela Visser - đại diện Hà Lan đã đăng quang.

Trong những năm sau đó, bà Paez liên tục làm người mẫu và xuất hiện trong các sự kiện, các buổi trình diễn thời trang. Bà cũng được biết đến là gương mặt quảng cáo ăn khách.

Paez-Santiago cũng thường xuyên được mời làm khách mời và diễn giả tại các sự kiện quốc gia. Bà được bạn bè, đồng nghiệp nhớ đến vì sự nhiệt tình với những hoạt động từ thiện, xã hội.

Lần xuất hiện gần đây nhất của bà Paez trên truyền hình là vào tháng 1/2024 tại chương trình truyền hình thực tế Family Feud. Trong show này, bà Paez xuất hiện cùng chồng là Nicky Santiago. Bà Paez và chồng đã có hai người con.

Duy Nam
