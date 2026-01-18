Hoa hậu Hoàn vũ vẫn bị khán giả quay lưng

TPO - Sau hai tháng đăng quang, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch vẫn bị khán giả quay lưng. Nhiều khán giả để lại biểu tượng chế giễu trên mỗi bài đăng về cô ở trang chủ Hoa hậu Hoàn vũ.

Trang chủ Hoa hậu Hoàn vũ liên tục cập nhật các hoạt động mới của đương kim hoa hậu Fatima Bosch, tuy nhiên nhận về những phản ứng không mong muốn của khán giả.

Trong những bài viết, khán giả liên tục để lại những biểu tượng thể hiện sự mỉa mai, chế giễu Fatima. Thậm chí, các diễn đàn sắc đẹp quốc tế đã thống kê rằng, Fatima Bosch nhận hàng triệu biểu tượng mặt cười từ khán giả. Điều đó cho thấy sau hai tháng đăng quang, người đẹp Mexico vẫn không được khán giả chấp nhận.

"Đó là di sản của cô ấy trong nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ, hàng triệu chiếc mặt cười", "Ít nhất cô ấy đã lập được kỷ lục", "Đó là cái giá phải trả cho việc được dọn đường để đăng quang"... khán giả bình luận.

Fatima Bosch vẫn bị khán giả quay lưng sau hai tháng đăng quang.

Đây được xem là sự việc chưa từng có trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ khi tân hoa hậu liên tiếp nhận phản ứng tiêu cực của công chúng sau đăng quang.

Trước đó, những người đẹp đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ thường nhận được sự ủng hộ, yêu mến của công chúng toàn cầu. Các hoạt động sau đăng quang của tân hoa hậu cũng được hưởng ứng và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.

Trường hợp của Fatima đã phản ánh sự giận dữ và quyết liệt của công chúng trước sự suy thoái trong cách điều hành của tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ những năm gần đây. Điều đó cũng đặt ra câu hỏi rằng liệu Hoa hậu Hoàn vũ có còn là danh hiệu danh giá, uy tín nhất hành tinh hay không.

Sự phản đối của công chúng đối với Fatima Bosch bắt nguồn từ sự thất vọng về một kết quả thiếu công bằng. Thông tin gia đình Fatima có quan hệ làm ăn với doanh nhân Raul Rocha (ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ) được một nhân vật có uy tín là nhà soạn nhạc Omar Harfouch (người từ bỏ vai trò giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025) tiết lộ, đã thổi bùng ngọn lửa phản đối từ công chúng.

Không chỉ ông Omar, sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, nhiều thí sinh cũng lên tiếng về sự phân biệt đối xử ở hậu trường, càng làm khán giả thêm khẳng định về tính thiếu minh bạch của cuộc thi năm nay.

Niềm tin của công chúng càng lung lay khi Fatima Bosch thể hiện sự yếu kém cả về mặt sắc vóc và kỹ năng ứng xử, giao tiếp sau khi đăng quang. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Telemundo ở Mỹ, Fatima tức giận bỏ về giữa chừng khi liên tiếp nhận những câu hỏi về chuyện mua giải.

Nhiều khán giả cho rằng Fatima có cách hành xử thiếu chuyên nghiệp trên truyền hình. Chuyên trang Pageantry Moments chia sẻ về bài viết và đặt vấn đề: "Nếu không thể chịu được những câu hỏi khó, hãy trao lại vương miện".

Ngay cả Lupita Jones - người được xem là người phụ nữ quyền lực đứng đằng sau thành công của giới hoa hậu ở Mexico - cũng công khai chê bai cách hành xử của Fatima Bosch.

Bà Lupita nói: “Thành thật mà nói Fatima Bosch không cư xử như một hoa hậu, và tôi buộc phải nói điều này dù biết rằng mọi phát ngôn của tôi thường bị hiểu sai. Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình, một nữ hoàng sắc đẹp không được phép bỏ ngang các buổi phỏng vấn với truyền thông".

Fatima Bosch được cho rằng tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong nhiệm kỳ khi không nhận được sự định hướng, hỗ trợ từ tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ. Hiện chủ sở hữu cuộc thi vẫn đang bỏ trốn vì bị truy nã, trong khi đó bộ máy điều hành yếu kém không thể vực dậy uy tín của cuộc thi.