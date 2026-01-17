Người đẹp kể bị loại khỏi Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Sau hai năm bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2024, người đẹp Panama - Italy Mora bật khóc khi nhắc lại sự việc trên truyền hình. Cô nói đến nay vẫn không biết lý do mình bị loại.

Trong cuộc trò chuyện trên truyền hình với người dẫn chương trình Franklin Robinson, người đẹp Panama - Italy Johan Mora lần đầu chia sẻ về sự việc cô bất ngờ bị loại khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2024.

Italy cho biết đến tận hôm nay cô vẫn không nhận được lời giải thích rõ ràng về việc bị loại. Ban tổ chức đưa ra lý do cô vi phạm quy định, nhưng người đẹp khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng là không chính xác.

Italy Mora khi tham gia cuộc thi Miss Cosmo 2025.

“Tôi có rời phòng, nhưng không phải vì những lý do mà mọi người nói. Đó giống như một cái bẫy", người đẹp bật khóc chia sẻ.

Cô nói sự việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của mình trong nhiều tháng, khiến cô rơi vào trầm cảm và phải tìm đến hỗ trợ tâm lý. “Tôi đại diện cho đất nước mình, nên rõ ràng Panama là bên bị ảnh hưởng nặng nề nhất”, người đẹp chia sẻ.

Italy Mora thừa nhận sau sự việc cô cảm thấy bản thân mình thất bại và mạng xã hội chính là điều khiến cô suy sụp nhất. “Mạng xã hội không phải trò đùa. Trước khi phán xét, hãy lắng nghe câu chuyện của người trong cuộc", cô nói.

Người đẹp cũng kêu gọi truyền thông và khán giả hãy nhân văn hơn, vì không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để chịu đựng làn sóng chỉ trích.

Italy Mora đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Panama 2024 khi mới 19 tuổi. Khi đó, nhiều người cho rằng cô được ưu ái và được dọn đường để đăng quang do có mối quan hệ thân thiết với ông trùm hoa hậu Venezuela Osmel Sousa.

Năm 2024, cô đại diện Panama tham dự Hoa hậu Hoàn vũ ở Mexico nhưng bất ngờ rút lui sau vài ngày nhập cuộc. Khi đó, có thông tin cho rằng người đẹp Panama mâu thuẫn với bạn cùng phòng là đại diện Cộng hòa Dominica. Cũng có thông tin cho biết Italy Mora bỏ đi khỏi phòng để gặp bạn trai mà không xin phép ban tổ chức, tuy nhiên cô phủ nhận.

Khi đó, ban tổ chức Miss Universe Panama đưa ra thông báo về việc cô rút lui khỏi cuộc thi. Ban tổ chức cho biết Ủy ban kỷ luật đã kết luận rằng việc rút lui của Johan Mora là hành động thích hợp. Ban tổ chức không đưa ra lý do việc Johan Mora rút lui khỏi cuộc thi vì tính bảo mật.

Việc Italy Mora rút lui khỏi cuộc thi khiến nhiều người bất ngờ vì cô đã có mặt ở Mexico và nhận sash. Johan Mora được đánh giá là ứng viên sáng giá của khu vực châu Mỹ.

Sau cuộc thi, cô được bổ nhiệm thành Miss Cosmo Panama 2025 và sang Việt Nam tham dự Miss Cosmo 2025. Italy Mora được đánh giá là ứng viên mạnh nhưng dừng chân ở top 5 khiến nhiều người tiếc nuối.

Trong khoảng thời gian tham gia Miss Cosmo 2025, Italy Mora chiếm cảm tình của fan Việt với nhan sắc rực rỡ và sự thân thiện. Khán giả Việt Nam còn đặt cho cô tên gọi là Ngọc Ý.