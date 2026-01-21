Thu Ngân và 60 hoa hậu trình diễn áo tắm

TPO - Đại diện Việt Nam - Thu Ngân - có màn trình diễn gây ấn tượng trong phần thi swimsuit ở cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 đang diễn ra tại Ai Cập. Cô thuộc nhóm thí sinh tiềm năng của châu Á.

Tối 20/1 đã diễn ra phần thi Swimsuit Competition tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2025 với sự tham dự của 60 thí sinh. Sau phần thi, khán giả cũng phần nào xác định được nhóm thí sinh tiềm năng của cuộc thi năm nay.

Thu Ngân trình diễn an toàn

Thu Ngân trình diễn áo tắm.

Đại diện Việt Nam mặc thiết kế hai mảnh họa tiết màu vàng, trắng.

Thu Ngân nằm trong nhóm thí sinh cuối cùng trình diễn áo tắm. Cô diện thiết kế hai mảnh họa tiết màu vàng, trắng. Người đẹp để tóc thẳng, trang điểm hiện đại, cá tính.

Đại diện Việt Nam chọn phong cách trình diễn an toàn với những bước đi uyển chuyển, tự nhiên. Cô nhận được nhiều lời khen với hình thể cân đối, quyến rũ, đôi chân thẳng.

Tuy diễn an toàn nhưng Thu Ngân vẫn được đánh giá nằm trong nhóm thí sinh tiềm năng so với mặt bằng thí sinh năm nay. Khán giả để lại nhiều bình luận động viên người đẹp, mong cô giữ phong độ và bứt phá, tỏa sáng trong đêm chung kết vào 29/1.

Thu Ngân cao 1,72 m, số đo ba vòng 85-63-94 cm, nằm trong nhóm thí sinh có hình thể khá của cuộc thi năm nay. Với kinh nghiệm thi sắc đẹp trong nước, cô được đánh giá có bản lĩnh sân khấu ấn tượng. Kỹ năng tự trang điểm, làm tóc của Thu Ngân ở cuộc thi cũng được đánh giá cao.

Thu Ngân sang Ai Cập hôm 12/1. Cô mang theo 5 vali với khoảng 30 bộ trang phục đến từ nhiều nhà thiết kế trong nước. Thời gian qua, cô tập trung chuẩn bị các kỹ năng về giao tiếp tiếng Anh, catwalk, trang điểm, làm tóc để tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Sau hơn một tuần nhập cuộc, đại diện Việt Nam được đánh giá cao về trang phục, phong thái và kỹ năng tạo dáng.

Những thí sinh nổi bật

Các thí sinh khoe dáng ở hậu trường phần thi áo tắm.

Hoa hậu Liên lục địa 2025 có sự tham gia của 60 người đẹp, mặt bằng thí sinh năm nay không được đánh giá cao. Số lượng thí sinh có hình thể nổi bật và kỹ năng trình diễn không nhiều.

Nhóm thí sinh được đánh giá nổi bật nhất trong phần thi áo tắm là Cuba, Cộng hòa Czech, Ecuador, Ấn Độ, Philippines, Romania, Nga, Thái Lan, Mỹ. Không chỉ có hình thể quyến rũ, các thí sinh này còn biết làm chủ sân khấu, tương tác với khán giả.

Nhóm thí sinh tiềm năng bao gồm Australia, Brazil, Cabo Verde, Cameroon, Canada, Pháp, Đức, Ấn Độ, Italia, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Puerto Rico, Venezuela…

Theo như format các năm gần đây tại Hoa hậu Liên lục địa, chỉ có một trong 12 cô gái thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương được trao danh hiệu Miss Intercontinental Asia & Oceania và tiến vào Top 5 chung cuộc.

Trong 3 năm gần đây, các đại diện của Việt Nam đã xuất sắc giành được danh hiệu Miss Intercontinental Asia & Oceania để tiến vào top 5 là Hoa hậu Bảo Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng và Á hậu Khánh Linh.

Bên cạnh danh hiệu châu lục, có 2 suất được tiến vào Top 5+2 với danh hiệu Power of Beauty (cơ hội được chia đều cho 60 thí sinh) và giải People's Choice (Hoa hậu được bình chọn nhiều nhất).

Nếu không giành được các giải thưởng này, Thu Ngân chỉ có cơ hội lọt vào top 20 chung cuộc hoặc dừng chân sớm. Đây được xem là thế khó của Thu Ngân ở cuộc thi năm nay khi khu vực châu Á có nhiều đại diện mạnh như Thái Lan, Philippines, Ấn Độ.