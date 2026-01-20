Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Hoa hậu Thanh Thủy chọn họa tiết ngựa cho Tết Bính Ngọ

Duy Nam
TPO - Hoa hậu Thanh Thủy yêu thích váy áo họa tiết ngựa cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Cô vẫn giữ phong cách thanh lịch, sang trọng sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Quốc tế 2024.

Trước Tết Nguyên đán, Hoa hậu Thanh Thủy xuất hiện trong loạt ảnh với những thiết kế rực rỡ, mang đậm không khí xuân. Người đẹp gợi ý những mẫu váy áo nổi bật để mặc trong dịp Tết Bính Ngọ.

Thanh Thủy gợi ý váy áo đón Tết

Thanh Thủy chọn váy áo họa tiết ngựa cho Tết Bính Ngọ.

Hoa hậu Việt Nam 2022 vừa xuất hiện với vai trò nàng thơ trong bộ sưu tập Tết 2026 của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Người đẹp gợi ý những mẫu váy áo rực rỡ đón Tết, đặc biệt là các thiết kế có họa tiết ngựa, phù hợp với không khí đón năm mới Bính Ngọ đang đến gần.

Những thiết kế mà Thanh Thủy mặc lấy cảm hứng từ sự rực rỡ của cỏ cây, hoa lá dưới ánh nắng xuân dịu dàng, hứa hẹn khởi đầu hứng khởi và năng lượng. Điểm nhấn đặc biệt của mùa Tết năm nay chính là họa tiết ngựa - biểu tượng của sự bền bỉ, kiên định và thăng tiến vượt bậc.

Trên nền chất liệu lụa, chiffon và crepe, hình ảnh những chú ngựa được cách điệu mềm mại, ẩn hiện giữa vườn hoa xuân rực rỡ, tạo nên tổng thể vừa truyền thống vừa hơi hướm đương đại.

Thanh Thủy ghi điểm bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, thanh lịch. Cô trung thành với hình ảnh lịch duyệt của Hoa hậu Quốc tế nhưng thể hiện khí chất của phụ nữ trưởng thành.

Thanh Thủy có năm 2025 thành công, giành nhiều giải thưởng.

Dấu ấn sau khi kết thúc nhiệm kỳ

Nhìn lại năm 2025, Thanh Thủy nói đây là năm đặc biệt, có nhiều dấu ấn đáng nhớ với cô. Trong năm 2025, người đẹp đã khép lại nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam 2022 và Hoa hậu Quốc tế 2024, đồng thời gặt hái được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực showbiz.

Hoa hậu Việt Nam 2022 được đề cử ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng tại We Choice Awards. Trước đó, Thanh Thủy cũng được trao giải Pretty Lady tại Đẹp Awards 2025. Người đẹp đồng thời trở thành gương mặt đại sứ của nhiều hãng hàng.

Bên cạnh đó, cô cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội. Cùng với Hoa hậu Hà Trúc Linh, Bảo Ngọc, Thanh Thủy là đại sứ của Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 18 - năm 2026 của tuổi trẻ TPHCM.

Chia sẻ về định hướng sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cô nói: "Tôi tiếp tục phát triển và đưa sứ mệnh truyền cảm hứng đi xa hơn. Mục tiêu của tôi là giúp phụ nữ trên toàn thế giới nuôi dưỡng vẻ đẹp của sự thanh lịch, trí tuệ và lòng nhân ái. Đó chính là những trụ cột vững chắc làm nên sức mạnh của phụ nữ".

Sau một năm vất vả, Thanh Thủy lên kế hoạch về quê ở Đà Nẵng để đón Tết cùng bố mẹ. Cô cũng hào hứng với nhiều kế hoạch cho năm mới, hứa hẹn bùng nổ ở nhiều lĩnh vực mới mà cô đam mê.

Thanh Thủy mong chờ năm 2026 với nhiều đột phá.
Duy Nam
