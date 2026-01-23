Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cha Eun Woo bị trừng phạt

Minh Vũ

TPO - Cha Eun Woo gây sốc với việc bị tố trốn thuế và truy thu hơn 20 tỷ won (hơn 357 tỷ đồng). Hiện tại, nam diễn viên nhận phản ứng rất lớn từ công chúng và đối tác.

Tờ Osen đưa tin ngày 22/1, thông tin nam nghệ sĩ có gương mặt đẹp nhất Hàn Quốc Cha Eun Woo trốn thuế với số tiền khổng lồ hơn 20 tỷ won đã gây chấn động truyền thông. Dù đang nhập ngũ, Cha Eun Woo vẫn nhận nhiều chỉ trích của công chúng. Bên cạnh đó, các đối tác như ngân hàng Shinhan đã chuyển các video và bài đăng liên quan đến Cha Eun Woo trên kênh YouTube và các tài khoản mạng xã hội của mình sang chế độ riêng tư. Hiện các video này không thể phát, kèm theo thông báo "Không thể phát video" hoặc "Video ở chế độ riêng tư".

Nổi tiếng nhờ gương mặt điển trai, nhiều năm qua Cha Eun Woo là "ông hoàng quảng cáo" của Hàn Quốc. Năm 2024, anh là thần tượng Kpop có nhiều quảng cáo nhất năm nay, với 23 quảng cáo. Anh quay chụp quảng cáo cho nhiều thương hiệu cao cấp quốc tế về thời trang, trang sức như Dior, Chaumet, YSL, Calvin Klein,...

cha-eun-woo1.jpg
Các đối tác gỡ bỏ hình ảnh quảng cáo của Cha Eun Woo sau khi anh bị cáo buộc trốn thuế.

Đây là động thái đầu tiên cho thấy việc Cha Eun Woo bị các đối tác và công chúng tẩy chay. Trên các trang MXH của Hàn Quốc, những bình luận yêu cầu cấm sóng Cha Eun Woo lên tới hàng nghìn lượt đồng tình. Nhiều người chỉ trích anh tham lam, ích kỷ, gây thất vọng.

Thậm chí, truyền thông Hàn Quốc còn gọi Cha Eun Woo là "thiên tài trốn thuế", với mức truy thu cao nhất từng áp dụng đối với một nghệ sĩ giải trí, lọt top 6 vụ việc trốn thuế gây chấn động giới giải trí toàn cầu.

Theo Edaily ngày 22/1, Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS) đã thông báo truy thu đối với Cha Eun Woo số tiền thuế vượt quá 20 tỷ won (357 tỷ đồng), bao gồm thuế thu nhập cá nhân và các khoản liên quan khác.

Cơ quan chức năng nghi vấn cơ cấu thu nhập của nam thần tượng. Cụ thể, công ty A, do mẹ của anh là bà Choi thành lập đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với công ty quản lý Fantagio với danh nghĩa hỗ trợ các hoạt động giải trí của Cha Eun Woo. Sau đó, nguồn thu nhập của Cha Eun Woo được phân chia cho Fantagio, công ty A và cá nhân nam ca sĩ.

Đây là kết quả của cuộc thanh tra thuế được tiến hành trước thời điểm Cha Eun Woo nhập ngũ vào tháng 7/2025. Nhiều người thậm chí còn cho rằng nam nghệ sĩ vẫn thực hiện nghĩa vụ quân sự là một hành vi trốn tránh, trì hoãn việc truy thu thuế.

Ngược lại, phía Cha Eun Woo phản đối kết luận này. Đại diện công ty A cho biết: "Đại diện Fantagio liên tục thay đổi đã xuất hiện nhiều lo ngại về tính ổn định của các hoạt động giải trí. Để bảo vệ điều đó, mẹ Cha Eun Woo đã trực tiếp điều hành hoạt động quản lý. Công ty A là doanh nghiệp được đăng ký hợp pháp trong lĩnh vực lập kế hoạch và quản lý nghệ thuật đại chúng, không phải là công ty không có thực thể".

cha-eun-woo4.jpg
Cha Eun Woo bị khán giả yêu cầu cấm sóng.

Theo Naver, dù Cha Eun Woo đền bù hết khoản tiền phải nộp phạt vì trốn thuế, danh tiếng của anh cũng sụt giảm nghiêm trọng. Nam diễn viên khó có thể vực dậy trong tương lai.

Minh Vũ
