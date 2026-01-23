Cú sốc ở Oscar 2026

TPO - Danh sách đề cử Oscar 2026 gây xôn xao khi nhiều ứng viên nặng ký bất ngờ “trắng tay”, trong đó có "Wicked: For Good" và nam diễn viên Paul Mescal. Ở chiều ngược lại, Delroy Lindo và Kate Hudson tạo nên bất ngờ lớn trong các hạng mục diễn xuất, cho thấy mùa giải đầy biến động của Viện Hàn lâm.

Theo công bố đề cử Oscar lần thứ 98 ngày 22/1 (giờ Mỹ), Wicked: For Good - phần tiếp theo của Wicked - không nhận được bất kỳ đề cử nào. Phần phim mùa đầu từng nổi bật, giành tới 10 đề cử tại Oscar 2025. Đây được xem là cú sốc lớn nhất mùa giải bởi hai diễn viên tham gia phim này là Cynthia Erivo và Ariana Grande vốn là những gương mặt từng được Viện Hàn lâm ưu ái.

Trái ngược với cú trượt dài của Wicked: For Good, bộ phim Sinners tạo nên lịch sử khi nhận tới 16 đề cử - con số cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, Delroy Lindo lần đầu tiên được gọi tên ở Oscar với đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Năm 2021, ông từng bày tỏ sự thất vọng khi Da 5 Bloods chỉ nhận một đề cử dù được giới phê bình đánh giá cao.

Sinners và One Battle After Another dẫn đầu danh sách đề cử Oscar năm 2026 với lần lượt 16 và 13 đề cử. Ảnh: Los Angeles Times.

Sinners phá vỡ kỷ lục 14 đề cử từng thuộc về All About Eve, Titanic và La La Land. Bộ phim được đề cử Phim xuất sắc cùng nhiều hạng mục quan trọng khác. Theo sát phía sau là One Battle After Another với tổng cộng 13 đề cử.

Cả hai bộ phim đều do Warner Bros. sản xuất, đưa hãng phim này dẫn đầu cuộc đua Oscar 2026.

Cuộc đua Nam diễn viên chính được dự đoán là màn đối đầu giữa Timothée Chalamet (phim Marty Supreme) và Leonardo DiCaprio (One Battle After Another). Các đề cử còn lại gồm Michael B. Jordan (Sinners), Ethan Hawke (Blue Moon) và Wagner Moura - người vừa giành Quả cầu vàng với The Secret Agent.

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính, Chase Infiniti - nữ chính trong One Battle After Another - lại bất ngờ vắng mặt dù tác phẩm giành tổng cộng 13 đề cử. Thay vào đó, Kate Hudson tạo nên cú lội ngược dòng với đề cử cho vai diễn trong Song Sung Blue.

Một trường hợp gây tranh luận khác là Paul Mescal. Nam diễn viên không nhận được đề cử Nam diễn viên phụ cho Hamnet, dù bộ phim vẫn giành tới 8 đề cử tổng.

Chia sẻ với The Hollywood Reporter, Jessie Buckley cho rằng mọi thành công của Hamnet đều gắn liền với sự đóng góp của Mescal. Việc diễn viên này không được xướng tên là điều đáng tiếc.

Danh sách trượt Oscar năm nay còn dài với nhiều cái tên quen thuộc như Jesse Plemons (Bugonia), Jennifer Lawrence (Die My Love), Jennifer Lopez và Tonatiuh (Kiss of the Spider-Woman) cùng dàn diễn viên của Train Dreams.

Nhiều bộ phim từng được xem là ứng viên sáng giá cũng hoàn toàn bị gạt khỏi cuộc đua, gồm Jay Kelly, Springsteen: Deliver Me From Nowhere, The Testament of Ann Lee và No Other Choice. Trong khi đó, Avatar: Fire and Ash chỉ nhận hai đề cử kỹ thuật, kém xa thành tích của hai phần trước. Các ca khúc của Miley Cyrus và Ed Sheeran cũng không góp mặt ở hạng mục Ca khúc trong phim xuất sắc nhất.

Oscar 2026 được đánh giá là một trong những mùa giải khó lường nhất những năm gần đây khi nhiều cái tên lớn bất ngờ ngã ngựa. Các lựa chọn của Viện Hàn lâm cho thấy xu hướng ưu ái những tác phẩm và màn trình diễn mang tính đột phá hơn là các thương hiệu quen thuộc.

Giải thưởng phim ảnh bậc nhất thế giới dự kiến diễn ra ngày 15/3 tại Nhà hát Dolby California (Mỹ). Danh hài Conan O'Brien đảm nhận vai trò dẫn chương trình.