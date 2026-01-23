Cú sốc ở Oscar 2026

Theo công bố đề cử Oscar lần thứ 98 ngày 22/1 (giờ Mỹ), Wicked: For Good - phần tiếp theo của Wicked - không nhận được bất kỳ đề cử nào. Phần phim mùa đầu từng nổi bật, giành tới 10 đề cử tại Oscar 2025. Đây được xem là cú sốc lớn nhất mùa giải bởi hai diễn viên tham gia phim này là Cynthia Erivo và Ariana Grande vốn là những gương mặt từng được Viện Hàn lâm ưu ái.
Trái ngược với cú trượt dài của Wicked: For Good, bộ phim Sinners tạo nên lịch sử khi nhận tới 16 đề cử - con số cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, Delroy Lindo lần đầu tiên được gọi tên ở Oscar với đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc.
Năm 2021, ông từng bày tỏ sự thất vọng khi Da 5 Bloods chỉ nhận một đề cử dù được giới phê bình đánh giá cao.
Sinners phá vỡ kỷ lục 14 đề cử từng thuộc về All About Eve, Titanic và La La Land. Bộ phim được đề cử Phim xuất sắc cùng nhiều hạng mục quan trọng khác. Theo sát phía sau là One Battle After Another với tổng cộng 13 đề cử.
Cả hai bộ phim đều do Warner Bros. sản xuất, đưa hãng phim này dẫn đầu cuộc đua Oscar 2026.
Cuộc đua Nam diễn viên chính được dự đoán là màn đối đầu giữa Timothée Chalamet (phim Marty Supreme) và Leonardo DiCaprio (One Battle After Another). Các đề cử còn lại gồm Michael B. Jordan (Sinners), Ethan Hawke (Blue Moon) và Wagner Moura - người vừa giành Quả cầu vàng với The Secret Agent.
Ở hạng mục Nữ diễn viên chính, Chase Infiniti - nữ chính trong One Battle After Another - lại bất ngờ vắng mặt dù tác phẩm giành tổng cộng 13 đề cử. Thay vào đó, Kate Hudson tạo nên cú lội ngược dòng với đề cử cho vai diễn trong Song Sung Blue.
Một trường hợp gây tranh luận khác là Paul Mescal. Nam diễn viên không nhận được đề cử Nam diễn viên phụ cho Hamnet, dù bộ phim vẫn giành tới 8 đề cử tổng.
Chia sẻ với The Hollywood Reporter, Jessie Buckley cho rằng mọi thành công của Hamnet đều gắn liền với sự đóng góp của Mescal. Việc diễn viên này không được xướng tên là điều đáng tiếc.
Danh sách trượt Oscar năm nay còn dài với nhiều cái tên quen thuộc như Jesse Plemons (Bugonia), Jennifer Lawrence (Die My Love), Jennifer Lopez và Tonatiuh (Kiss of the Spider-Woman) cùng dàn diễn viên của Train Dreams.
Nhiều bộ phim từng được xem là ứng viên sáng giá cũng hoàn toàn bị gạt khỏi cuộc đua, gồm Jay Kelly, Springsteen: Deliver Me From Nowhere, The Testament of Ann Lee và No Other Choice. Trong khi đó, Avatar: Fire and Ash chỉ nhận hai đề cử kỹ thuật, kém xa thành tích của hai phần trước. Các ca khúc của Miley Cyrus và Ed Sheeran cũng không góp mặt ở hạng mục Ca khúc trong phim xuất sắc nhất.
Oscar 2026 được đánh giá là một trong những mùa giải khó lường nhất những năm gần đây khi nhiều cái tên lớn bất ngờ ngã ngựa. Các lựa chọn của Viện Hàn lâm cho thấy xu hướng ưu ái những tác phẩm và màn trình diễn mang tính đột phá hơn là các thương hiệu quen thuộc.
Giải thưởng phim ảnh bậc nhất thế giới dự kiến diễn ra ngày 15/3 tại Nhà hát Dolby California (Mỹ). Danh hài Conan O'Brien đảm nhận vai trò dẫn chương trình.
Danh sách đề cử Oscar 2026
Phim xuất sắc
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Nữ diễn viên chính xuất sắc
Jessie Buckley - Hamnet
Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson - Song Sung Blue
Renate Reinsve - Sentimental Value
Emma Stone - Bugonia
Nam diễn viên chính xuất sắc
Timothée Chalamet - Marty Supreme
Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
Ethan Hawke - Blue Moon
Michael B. Jordan - Sinners
Wagner Moura - The Secret Agent
Nữ diễn viên phụ xuất sắc
Elle Fanning - Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
Amy Madigan - Weapons
Wunmi Mosaku - Sinners
Teyana Taylor - One Battle After Another
Nam diễn viên phụ xuất sắc
Benicio del Toro - One Battle After Another
Jacob Elordi - Frankenstein
Delroy Lindo - Sinners
Sean Penn - One Battle After Another
Stellan Skarsgård - Sentimental Value
Đạo diễn xuất sắc
Chloé Zhao - Hamnet
Josh Safdie - Marty Supreme
Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
Joachim Trier - Sentimental Value
Ryan Coogler - Sinners
Kịch bản chuyển thể xuất sắc
Bugonia - Will Tracy
Frankenstein - Guillermo del Toro
Hamnet - Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
One Battle After Another - Paul Thomas Anderson
Train Dreams - Clint Bentley, Greg Kwedar
Kịch bản gốc xuất sắc
Blue Moon - Robert Kaplow
It Was Just an Accident - Jafar Panahi
Marty Supreme - Josh Safdie, Ronald Bronstein
Sentimental Value - Joachim Trier, Eskil Vogt
Sinners - Ryan Coogler
Phim tài liệu dài xuất sắc
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting through Rocks
Mr. Nobody against Putin
The Perfect Neighbor
Phim tài liệu ngắn xuất sắc
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Phim hoạt hình dài xuất sắc
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Phim hoạt hình ngắn xuất sắc
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Quay phim xuất sắc
Frankenstein - Dan Laustsen
Marty Supreme - Darius Khondji
One Battle After Another - Michael Bauman
Sinners - Autumn Durald Arkapaw
Train Dreams - Adolpho Veloso
Thiết kế trang phục xuất sắc
Avatar: Fire and Ash - Deborah L. Scott
Frankenstein - Kate Hawley
Hamnet - Malgosia Turzanska
Marty Supreme - Miyako Bellizzi
Sinners - Ruth E. Carter
Dựng phim xuất sắc
F1 - Stephen Mirrione
Marty Supreme - Ronald Bronstein, Josh Safdie
One Battle After Another - Andy Jurgensen
Sentimental Value - Olivier Bugge Coutté
Sinners - Michael P. Shawver
Phim quốc tế xuất sắc
It Was Just an Accident - Pháp
The Secret Agent - Brazil
Sentimental Value - Na Uy
Sirât - Tây Ban Nha
The Voice of Hind Rajab - Tunisia
Phim ngắn người đóng xuất sắc
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Hóa trang và làm tóc xuất sắc
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Nhạc phim xuất sắc nhất
Bugonia - Jerskin Fendrix
Frankenstein - Alexandre Desplat
Hamnet - Max Richter
One Battle After Another - Jonny Greenwood
Sinners - Ludwig Goransson
Ca khúc gốc xuất sắc
Dear Me - Diane Warren: Relentless
Golden - KPop Demon Hunters
I Lied To You - Sinners
Sweet Dreams Of Joy - Viva Verdi!
Train Dreams - Train Dreams
Thiết kế sản xuất xuất sắc
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Âm thanh xuất sắc
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirât
Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc
Avatar: Fire and Ash
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners
Tuyển vai (Casting) xuất sắc
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners