Nếu Hồng Đăng trở lại phim giờ vàng

TPO - Đạo diễn Bùi Tiến Huy nói nếu Hồng Đăng trở lại màn ảnh, đó là mối duyên và mong khán giả mở lòng đón nhận nam diễn viên.

Trong quá trình ghi hình phim Đồng hồ đếm ngược của đạo diễn Bùi Tiến Huy, một số hình ảnh hậu trường do ê-kíp đăng tải có khoảnh khắc diễn viên Hồng Đăng xuất hiện ở bối cảnh quay.

Ở buổi ra mắt phim chiều 22/1, khi được hỏi về việc diễn viên Hồng Đăng có tham gia phim Đồng hồ đếm ngược hay không, đạo diễn Bùi Tiến Huy từ chối trả lời cụ thể. Nhận xét về đồng nghiệp từ góc độ cá nhân, anh cho biết diễn viên Hồng Đăng là người trách nhiệm, tâm huyết với công việc.

mgl2757.jpg
Đạo diễn Bùi Tiến Huy (trái) nói về khả năng trở lại phim ảnh của Hồng Đăng.

“Năm 2010, Hồng Đăng hợp tác với tôi lần đầu trong phim Cầu vồng tình yêu. Hồng Đăng là diễn viên giỏi, nhất là trong thể loại phim tình cảm, đòi hỏi diễn xuất bằng ánh mắt. Bạn ấy cũng chuyên nghiệp, đó là điều tôi đánh giá được sau 7 lần làm phim chung. Gần nhất, ở phim Thương ngày nắng về, Hồng Đăng từ Tây Ban Nha vẫn thu tiếng gửi về để hoàn thiện tập cuối”, đạo diễn nói.

Anh cho biết thêm nếu có trường hợp Hồng Đăng đóng phim nào đó của VFC, nghĩa là phim đó rất cần Hồng Đăng. "Việc Hồng Đăng trở lại màn ảnh là cái duyên, mong khán giả mở lòng đón nhận", anh Bùi Tiến Huy chia sẻ.

Như vậy, phải chờ tới khi Đồng hồ đếm ngược lên sóng, khán giả mới có câu trả lời cụ thể về vai trò của Hồng Đăng trong phim.

Vai diễn gần nhất của diễn viên Hồng Đăng trên truyền hình là Đức trong Thương ngày nắng về. Đây là vai đánh dấu sự lột xác của nam diễn viên khi anh thử sức với nhân vật hậu đậu, ngô nghê nhưng chân thành, yêu thương vợ. Nam diễn viên thay đổi ngoạn mục từ dạng vai soái ca, công tử lịch lãm để hóa thân thành người đàn ông có phần nhu nhược.

image-6.jpg
Hồng Đăng ở hậu trường phim Đồng hồ đếm ngược.

Mới đây, Hồng Đăng gây chú ý khi lập kênh mạng xã hội chuyên làm nội dung buôn bán bất động sản và hàng hiệu. Kênh của anh có khoảng 4.000 lượt theo dõi chỉ sau thời gian ngắn.

Nhiều người bình luận về việc Hồng Đăng rút lui khỏi giới giải trí và chuyển hướng kinh doanh song nam diễn viên không phản hồi.

Sau vụ ồn ào ở nước ngoài vào năm 2022, diễn viên Hồng Đăng không xuất hiện ở những tập cuối. Thời gian ngắn sau đó, nam diễn viên nghỉ việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội và ngừng đóng phim truyền hình. Trên trang cá nhân, Hồng Đăng vẫn chia sẻ về cuộc sống gia đình và sở thích cá nhân. Anh tham gia một số sự kiện thời trang, thể thao.

Diễn viên Hồng Đăng sinh năm 1984, tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Anh có nhiều vai diễn ấn tượng trong Cầu vồng tình yêu, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân. Năm 2018, Hồng Đăng nhận giải Nam diễn viên ấn tượng của VTV.

Ngọc Ánh
#Hồng Đăng #đạo diễn Bùi Tiến Huy #phim truyền hình #Đồng hồ đếm ngược #diễn viên

