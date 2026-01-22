Cơn lốc nghệ danh Tây

TPO - Xu hướng nghệ sĩ Việt sử dụng nghệ danh tiếng Anh đang ngày càng phổ biến và tiếp tục gây nhiều ý kiến trái chiều. Người ủng hộ cho rằng đây là cách để hội nhập, dễ tiếp cận khán giả quốc tế, trong khi không ít khán giả lo ngại việc “Tây hóa” làm phai nhạt bản sắc.

Trong showbiz Việt, việc nghệ sĩ sở hữu nghệ danh mang quốc tế không phải chuyện hiếm gặp, thậm chí có thời điểm là xu hướng tạo tranh luận. Từ những nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ, đến các ca sĩ, nhóm nhạc hay vũ công, không khó để bắt gặp những cái tên mà thoạt nghe công chúng có thể lầm tưởng đó là nghệ sĩ nước ngoài.

Xu hướng này càng được đẩy mạnh với thế hệ nghệ sĩ trẻ, mới nổi. Như trường hợp nhóm nam UPRIZE vừa công bố bộ nghệ danh tiếng Anh song song bên cạnh tên tiếng Việt. Một bộ phận ủng hộ xem đây là bước đi tất yếu để hòa nhập, tạo dấu ấn cá nhân và tiếp cận thị trường quốc tế. Trái lại nhiều ý kiến lại băn khoăn, phản đối khi cho rằng đây là sự "Tây hóa" không cần thiết.

Sau khi chính thức ra mắt nhóm nhạc nam UPRIZE hôm 20/1 gồm 7 thành viên từ chương trình Tân binh toàn năng, ngoài tên tiếng Việt, nhóm đã được giới thiệu thêm nghệ danh tiếng Anh. Cụ thể, Phúc Nguyên là PN, Cường Bạch là BEX, Lâm Anh là LAVM, Đức Duy là O.D, Duy Lân là DYLAN, Long Hoàng là LEON, còn Wonbi giữ nguyên tên đã dùng từ trước.

Nhóm nhạc nam UPRIZE từ chương trình Tân binh toàn năng.

Hồi tháng 12/2025, nhóm FIRSTGENE (thuộc SpaceSpeakers) cũng sử dụng toàn bộ nghệ danh tiếng Anh như LEZII, Wishty Eazy, SUGI, StillaD và BIKAY. Xa hơn, Vpop từng ghi nhận nhiều ca sĩ, rapper lựa chọn nghệ danh ngoại để tạo dấu ấn cá nhân và xây dựng hình ảnh tiến gần hơn với quốc tế như rapper JustaTee, L.K, Wowy, Karik, Soobin… hay thế hệ gen Z như Wren Evans, Double2T, LowG, Wxrdie, MCK…

Giữ bản sắc hay hội nhập quốc tế?

Ở góc nhìn ủng hộ, nhiều khán giả cho rằng việc dùng nghệ danh tiếng Anh giúp nhóm thuận lợi hơn khi tiếp cận khán giả quốc tế. Trong bối cảnh Vpop ngày càng có tham vọng “xuất khẩu” nghệ sĩ, cái tên dễ đọc, dễ nhớ, ít dấu thanh sẽ giúp truyền thông nước ngoài thuận tiện hơn khi đưa tin. Thực tế, không ít nghệ sĩ châu Á từng dùng song song hai tên, một cho thị trường nội địa, một cho quốc tế.

Các nghệ sĩ Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) trước đây thường dùng tên Hoa ngữ ở bản địa và tên tiếng Anh khi hoạt động quốc tế. Tại Kpop, nhiều idol giữ nguyên tên thật, nhưng sau đó cũng sử dụng nghệ danh để tạo hình ảnh phù hợp với thị trường. Kpop thế hệ đầu như DBSK, các thành viên cũng từng có nghệ danh tiếng Anh để hoạt động tại thị trường Nhật Bản.

DBSK thời hoạt động 5 thành viên đều có nghệ danh tiếng Anh bên cạnh tên tiếng Hàn là U-Know Yunho, Hero Jaejoong, Xiah Junsu, Max Changmin và Micky Yoochun.

Với UPRIZE, việc giữ song song hai hệ thống tên có thể xem là phương án trung hòa khi không bỏ tên Việt, nhưng bổ sung phiên bản quốc tế để phù hợp chiến lược dài hạn. Điều này phần nào cho thấy ê-kíp đang tính toán cho tương lai, thay vì chỉ tập trung thị trường trong nước.

Trái lại, nhiều ý kiến cho rằng việc đổi nghệ danh lúc này là không thực sự cần thiết. Trong suốt hành trình Tân binh toàn năng, khán giả đã quen thuộc với tên Việt của các thành viên. Những cái tên như Cường Bạch, Lâm Anh, Phúc Nguyên, Đức Duy… gắn liền với quá trình trưởng thành, thi đấu và được khán giả yêu mến. Việc thay đổi đột ngột dễ khiến người xem cảm thấy xa lạ, hụt hẫng. Một số nghệ danh mới còn bị nhận xét là khó phát âm hơn tên gốc.

Bài toán nhận diện thương hiệu

Một trong những lo ngại lớn nhất của khán giả là việc UPRIZE dễ bị nhầm lẫn với nhóm nhạc nước ngoài. Khi cả nhóm lẫn thành viên đều dùng tên tiếng Anh, nhiều người lần đầu tiếp cận có thể không nhận ra đây là nghệ sĩ Việt.

Nhiều nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu vẫn giữ nguyên tên gốc mà không lo fan quốc tế đọc sai. Người hâm mộ nếu đủ yêu thích vẫn sẵn sàng học cách phát âm đúng. “Nếu fan quốc tế đã thích thì cái tên chưa bao giờ là vấn đề”, một người bình luận. Vì thế, câu chuyện không nằm ở độ khó của cái tên mà ở sức hút của nghệ sĩ.

Bài học từ các nền công nghiệp giải trí lớn cho thấy bản sắc văn hóa mới là yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt và sức hút lâu dài. Thành công của Kpop không nằm ở việc các nghệ sĩ có tên tiếng Anh hay không, mà nằm ở việc họ biết kết hợp xu hướng toàn cầu với chất Hàn đặc trưng.

﻿ ﻿ ﻿ Thành viên nhóm UPRIZE.

Một bộ phận khán giả cũng bày tỏ mong muốn ưu tiên thị trường trong nước trước. Việc sử dụng tên thuần Việt sẽ giúp khán giả nội địa, đặc biệt là những người không theo sát làng giải trí dễ dàng nhận diện và tiếp cận hơn. “Trước khi ra quốc tế thì để tệp fan quốc nội tiếp cận dễ hơn vẫn là điều nên ưu tiên”, ý kiến chia sẻ.

Quan trọng hơn, thành công lâu dài của các nghệ sĩ sẽ phụ thuộc vào chất lượng âm nhạc, phong cách trình diễn và cá tính nghệ thuật, chứ không chỉ nằm ở cách gọi tên.

Sau cùng, nếu nghệ sĩ đủ tài năng và sản phẩm đủ thuyết phục, dù là tên tiếng Việt hay tiếng Anh vẫn sẽ tỏa sáng.