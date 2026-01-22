Có gì trong bộ phim gây sốt 'Tiếng yêu này, anh dịch được không'

TPO - Bộ phim đang gây sốt ''Can this love be translated?'' (Tựa Việt: Tiếng yêu này, anh dịch được không?) thu hút khán giả nhờ diễn xuất ăn ý của cặp chính nhưng nhịp phim chậm, kịch bản an toàn khiến tác phẩm chưa tạo được bứt phá.

Can this love be translated? đang là bộ phim gây sốt châu Á nhờ diễn xuất ăn ý của bộ đôi Kim Seon Ho và Go Youn Jung. Series của Netflix mang mô-típ hài lãng mạn quen thuộc, dài 12 tập kể câu chuyện về Ju Ho Jin (Kim Seon Ho) - một phiên dịch viên thông thạo nhiều thứ tiếng nhưng lại vụng về khi đối diện với “ngôn ngữ của tình yêu” và Cha Mu Hee (Go Youn Jung) - nữ diễn viên nổi tiếng nhưng lại gặp nhiều trắc trở trong tình cảm.

Sau khi xem, nhiều người nhận xét họ phim giống như những món tráng miệng cầu kỳ, bắt mắt, tạo ấn tượng mạnh ở phần nhìn, khiến khán giả dễ bị cuốn hút ngay từ đầu. Tuy nhiên khi đi sâu hơn, cảm giác hào hứng ban đầu dần giảm bớt. Trải nghiệm xem nhìn chung vẫn dễ chịu, song để lại chút tiếc nuối khi nội dung chưa đạt được độ hấp dẫn tương xứng với vẻ ngoài.

Kịch bản phim được chấp bút bởi cặp biên kịch nổi tiếng Hong Jung Eun và Hong Mi Ran, đứng sau chuỗi tác phẩm ăn khách như Sassy Girl Chun-hyang (2005), Couple or Trouble (2006), Hotel Del Luna (2019) và Alchemy of Souls (2022).

Bộ phim có nhiều cảnh quay được thực hiện tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada và Italy.

Để thể hiện vai thông dịch viên chân thực nhất, Kim Seon Ho đã dành bốn tháng để nghiên cứu kỹ các sắc thái của ngôn ngữ. Anh nói phải ghi nhớ chính xác từng câu thoại như trong kịch bản rồi sau đó thổi cảm xúc vào đó. Vì khả năng ngôn ngữ có giới hạn, anh chỉ học đúng những gì xuất hiện trong kịch bản.

Điểm khiến khán giả đặc biệt ấn tượng là nhan sắc, diễn xuất và phản ứng hóa học của dàn diễn viên Kim Seon Ho, Go Youn Jung và Sota Fukushi. Thêm đó, phần hình ảnh với các cảnh quay được trau chuốt, giàu tính thẩm mỹ cũng khiến tác phẩm ghi điểm trong mắt người xem.

Những khung hình điện ảnh trong Can this love be translated?.

Nhân vật Ho Jin ban đầu miễn cưỡng làm phiên dịch, nhưng dần mềm lòng khi nhìn thấy sự tổn thương ẩn sau cơn giận và nỗi đau của Mu Hee. Những cảnh đầu giữa hai người được xây dựng tiết chế, gợi sự dè dặt và nét đáng yêu của cuộc gặp gỡ định mệnh. Một mối quan hệ chưa gọi tên hình thành. Và rồi cuộc đời Mu Hee rẽ sang hướng khác khi cô gặp tai nạn trên phim trường và rơi vào hôn mê suốt sáu tháng.

Khi tỉnh dậy, Mu Hee trở thành ngôi sao, có thêm nhân cách khác Do Ra Mi. Do Ra Mi táo bạo, phóng khoáng như hiện thân cho sự hỗn loạn trong nội tâm Mu Hee.

Go Youn Jung thể hiện sức hút trong vai người phụ nữ cố gắng giữ vẻ ngoài bình thản nhưng bên trong hoang mang, vụn vỡ. Nhân vật toát lên sự bất an, khiến khán giả dễ đồng cảm. Mu Hee không thực sự tin mình xứng đáng được yêu thương. Nỗi đau đó được Go Youn Jung thể hiện qua cách cười gượng, cử động bối rối và ánh mắt khi nhìn Hu Jin.

Hu Jin chân thành nhưng né tránh cảm xúc. Anh không dám đối diện chính mình, dồn nén nỗi đau, tổn thương vẫn âm thầm đè nặng. Kim Seon Ho tiếp tục phát huy thế mạnh qua những nhân vật có chiều sâu nội tâm, tương tự các vai diễn trong Start-Up hay Hometown Cha Cha Cha.

Sự xuất hiện của Hiro Kurosawa (Sota Fukushi) trở thành chất xúc tác giúp hai nhân vật chính thấu hiểu nhau. Mu Hee thôi trốn tránh bản thân, còn Hu Jin nhận ra nguyên nhân phía sau những hành vi thất thường của cô.

Nhìn chung, Can this love be translated? là bộ phim dễ xem, mang lại cảm giác thư thái với phản ứng hóa học giữa hai diễn viên chính. Tuy vậy, kịch bản chưa thực sự thuyết phục khi nhiều tình tiết bị kéo dài, đặc biệt là mạch quan hệ tình cảm xoay quanh PD Shin, Ju Ho Jin và người anh trai, khiến nhịp phim trở nên lê thê, đòi hỏi sự kiên nhẫn. Tác phẩm có thể không phù hợp với tất cả khán giả khi thiên về chất mộng mơ, nhẹ nhàng.