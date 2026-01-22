Barron Trump cứu sống một phụ nữ

TPO - Theo thông tin từ tòa án, Barron Trump - con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã cứu sống một phụ nữ trẻ ở London (Anh). Anh được cho là gọi điện báo cảnh sát sau khi chứng kiến người bạn online bị hành hung qua cuộc gọi video.

Ngày 21/1, truyền thông Anh đưa tin Barron Trump đã gọi điện cho cảnh sát Anh để yêu cầu họ giúp đỡ một phụ nữ trẻ bị bạn trai bạo hành. Người phụ nữ sau đó tuyên bố trước tòa con trai út của ông Trump cứu mạng cô.

Theo Daily Mail, cuộc gọi được thực hiện vào 2h23 sáng 18/1/2025. Barron nói chuyện trực tiếp với tổng đài khẩn cấp 999 sau khi chứng kiến Matvei Rumiantsev (22 tuổi, công dân Nga) đánh bạn anh trong căn hộ ở London. Barron lúc đó đang ở Mỹ và gọi video cho người bạn gái vào tối đó.

Barron Trump vô tình chứng kiến một vụ bạo hành xuyên đại dương. Ảnh: Shutterstock.

Do khoảng cách địa lý, Barron phải mất một lúc để tìm cách liên hệ đường dây nóng ở Anh. Sau khi cuộc gọi được kết nối, nam sinh Gen Z nói: “Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ một cô gái. Cô ấy đang bị đánh”.

Trong đoạn ghi âm cuộc gọi, Barron được nghe đã đọc địa chỉ của người phụ nữ trẻ, rồi thúc giục: “Đây thực sự là trường hợp khẩn cấp, làm ơn giúp tôi. Tôi nhận được cuộc gọi từ cô ấy, cô ấy đang bị một gã đánh đập”.

Nhân viên trực tổng đài đáp lại: “Anh có thể ngừng cư xử thô lỗ và trả lời câu hỏi của tôi được không? Nếu anh muốn giúp đỡ người này, anh cần trả lời câu hỏi của tôi một cách rõ ràng và chính xác, cảm ơn. Vậy anh quen biết cô ấy như thế nào?”.

Barron trả lời: "Tôi quen cô ấy trên mạng xã hội. Cô ấy đang bị đánh nghiêm trọng và cuộc gọi diễn ra khoảng tám phút trước. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Tôi xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ”.

Đoạn ghi âm được phát trong phiên tòa xét xử Matvei Rumiantsev tại Tòa án Snaresbrook Crown Court ở đông bắc London (Anh). Nghi phạm bị truy tố với hai cáo buộc hiếp dâm, hành hung, gây thương tích thực tế và cản trở thực thi công lý.

Theo cáo trạng, cảnh sát đến nhà Rumiantsev ở Poplar, đông London, vào rạng sáng ngày 18/1/2025. Trước đó, họ nhận được hai cuộc gọi 999 từ nạn nhân và một từ Barron.

Người phụ nữ khai với cảnh sát cô bị tát, đấm, đá và bóp cổ trong vụ tấn công. Video trích xuất từ camera gắn trên người cảnh sát tại hiện trường cho thấy nạn nhân nói: “Tôi là bạn của Barron Trump, con trai của Donald Trump”.

Một sĩ quan lập tức nói với đồng nghiệp: “Vậy ra người cung cấp thông tin từ Mỹ rất có thể là con trai của Donald Trump”.

Cảnh sát sau đó yêu cầu người phụ nữ gọi lại cho Barron. Thanh niên Mỹ giải thích những gì anh thấy trong cuộc gọi video chỉ là trần nhà, nhưng có nghe được tiếng bạn mình la hét, khóc lóc và bị đánh. Cuộc gọi kéo dài khoảng 10-15 giây trước khi bị ngắt

“Tôi đã gọi cho các anh. Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm. Tôi không định gọi lại và đe dọa anh ta vì điều đó chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn”, anh làm rõ.

Khi làm chứng trước tòa, cô gái bị bạo hành nhấn mạnh: “Anh ấy (Barron Trump) đã cứu mạng tôi. Cuộc gọi giống như dấu hiệu từ Chúa vào thời điểm đó”.

Cô gái Anh khẳng định con trai út của ông Trump đã cứu mạng cô. Ảnh: Getty Images.

Theo lời công tố viên, Rumiantsev ghen tuông với mối quan hệ giữa người phụ nữ này và chàng trai người Mỹ và nổi cơn thịnh nộ khi cậu út nhà Trump gọi cho bạn gái vào buổi tối một năm trước.

Rumiantsev được cho là đã trả lời cuộc gọi trên điện thoại nạn nhân, cho Barron xem mặt cô rồi túm tóc và đẩy cô xuống sàn. Gã bạn trai còn dùng nhiều từ ngữ mạt sát người yêu.

Hành động của Barron Trump nhận được nhiều sự tán thưởng từ cộng đồng mạng. Họ khen cậu út nhà Trump là người tử tế, được giáo dục tốt.

Cư dân mạng bình luận: "Barron đang ở Mỹ và nạn nhân ở Anh. Cậu ấy đã làm điều đúng đắn. Ngay cả khi Barron ở Anh, quy định an ninh cũng không cho phép cậu ấy đến gặp cô ấy. Tôi cho rằng Barron cứu sống cô gái theo cách tốt nhất có thể, xét đến việc có cả một đại dương ngăn cách giữa hai người", "Barron chắc chắn đã làm điều đúng đắn. Cậu ấy thật tuyệt vời!", "Thật tốt cho Barron. Cậu ấy làm điều đúng đắn và đã nỗ lực để làm vậy, vậy mà lại bị gọi là thô lỗ. Cậu ấy thậm chí còn nói xin lỗi. Cậu ấy có vẻ là đứa trẻ tốt", "Cậu ấy làm điều mà một đứa trẻ được giáo dục tốt sẽ làm"...