MC Quyền Linh và con gái Lọ Lem cảnh báo về ma túy

TPO - Nghệ sĩ Quyền Linh cho biết là phụ huynh của hai con gái đang trong thời kỳ tiếp xúc với một thế giới rộng mở, anh tin rằng chương trình Giải mã - Break the trap của công an TPHCM giúp bạn trẻ nhận diện những mối hiểm nguy để tránh xa con đường phạm tội.

Sáng 22/1, công an TPHCM tổ chức ra mắt series podcast Giải mã - Break the trap, một sản phẩm truyền thông và là cột mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy và hành động trên mặt trận phòng, chống tội phạm trong kỷ nguyên số.

Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM - nhấn mạnh tội phạm về ma túy hiện nay không còn ẩn nấp trong những con hẻm tối mà chúng đang len lỏi vào từng ngôi nhà, tiếp cận với thế hệ trẻ chỉ bằng những cú chạm màn hình, những cám dỗ ngụy trang tinh vi dưới vỏ bọc giải trí sành điệu.

“Lực lượng công an thành phố nhận thấy chỉ đấu tranh bằng những biện pháp truyền thống thông thường là chưa đủ mà cần phủ xanh nhận thức và tranh thủ thời gian vàng, tranh thủ các văn nghệ sĩ, hệ thống truyền thông để cùng giáo dục các cháu thiếu nhi, học sinh sinh viên trong mặt trận đấu tranh phòng chống ma túy”, Phó Giám đốc Công an TPHCM Trần Hồng Minh nói.

Đại tá Trần Hồng Minh cùng chị Hồ Thị Ánh Tuyết - Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM, tặng hoa cảm ơn các nghệ sĩ đồng hành dự án. Ảnh: Ngô Tùng.

Ông Minh cho biết khác với các hình thức tuyên truyền khô cứng trước đây, chương trình Giải mã tiếp cận khán giả bằng ngôn ngữ của người trẻ, bằng những câu chuyện thật và những góc nhìn đa chiều.

Từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Đại úy Trần Vĩnh Chiến - cán bộ Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an TPHCM - cho hay sau mỗi vụ án và bắt hàng trăm đối tượng, điều khiến lực lượng công an trăn trở là càng ngày giới trẻ càng lấn sâu vào con đường tội phạm về ma túy và là đối tượng hoặc bị các đối tượng lợi dụng trở thành mắt xích trong các đường dây tội phạm với vai trò người giữ, người vận chuyển và dần dần trở thành các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Khi đó, tương lai của các bạn trẻ sẽ vụt tắt khi đối diện với các mức án rất cao. Do đó chương trình là tiếng nói cảnh tỉnh đến các bạn trẻ “không dùng thử dù chỉ một lần” để bảo vệ chính mình, gia đình và cộng đồng.

Là một trong những nghệ sĩ đồng hành chương trình, MC Quyền Linh nhìn nhận trong kỷ nguyên số, đây là chương trình thiết thực, hiệu quả giúp thế hệ trẻ phòng, tránh xa ma túy - gốc rễ của các loại tội phạm.

MC Quyền Linh cùng con gái Thảo Linh (Lọ Lem) chung sức "giải mã" những rủi ro về tội phạm ma túy.

Với tầm nhìn đến năm 2030 TPHCM trở thành thành phố không ma túy, nam nghệ sĩ nói điều này tạo cảm hứng tích cực mà những người nghệ sĩ cũng như tất cả công dân của thành phố và cả nước cùng góp sức để mang lại một thành phố bình yên, một đất nước bình yên, không ma túy.

Nghệ sĩ Quyền Linh cho rằng không còn là những bánh heroin hay bánh thuốc phiện của ma túy truyền thống, giờ đây ma túy xuất hiện hết sức đa dạng, tinh vi với những hình thức như kẹo, nước trái cây vô cùng nguy hiểm và có thể một lúc nào đó chúng ta sử dụng những loại ma túy này mà không biết. Mặt khác, ranh giới giữa phạm tội và vô tình phạm tội rất gần với nhau, dẫn đến những hậu quả vô cùng lớn.

“Bản thân là phụ huynh của hai con gái đang trong thời kỳ tiếp xúc với một thế giới rộng mở, hội nhập với những nền văn hóa cũng như các loại tội phạm xâm nhập nên tôi rất lo sợ khi con mình bước ra cửa ngõ đó và vô tình phạm tội”, nam MC nói và khẳng định chương trình giúp các con em nhận diện những mối hiểm nguy đó để tránh xa con đường phạm tội.

Vũ công Quang Đăng cho biết sẽ dựng một bài nhảy với những động tác, tiết tấu “vui vui” nói về tác hại của việc sử dụng ma túy, để các chiến sĩ, bạn trẻ cùng lan tỏa, tuyên truyền. Ca sĩ Quách Beam cũng hứa sáng tác ca khúc đồng hành với công cuộc đẩy lùi tệ nạn này.