Anh Tú cho phép sử dụng miễn phí ca khúc 'Thưa Đảng'

Ngọc Ánh
TPO - Thông báo của ca sĩ Anh Tú nêu rõ học sinh, sinh viên, cá nhân và tập thể, đoàn thể không chuyên đều có thể sử dụng ca khúc "Thưa Đảng" để trình diễn miễn phí, không cần xin phép, không cần email và không cần chờ phản hồi.

Bài hát Thưa Đảng được ca sĩ Anh Tú sáng tác và thể hiện lần đầu tại chương trình nghệ thuật Mãi mãi niềm tin theo Đảng. Ca khúc nhanh chóng được lan tỏa rộng rãi với hàng triệu lượt xem từ nền tảng mạng xã hội.

Anh Tú bày tỏ hạnh phúc khi Thưa Đảng chạm đến trái tim hàng triệu khán giả. Tối 22/1, anh thông báo: "Tú và ê-kíp gửi quyền sử dụng ca khúc Thưa Đảng đến với mọi người, để Thưa Đảng không chỉ là lời tri ân của riêng Anh Tú, mà là lời ca hòa cùng non sông gấm vóc, là tiếng hát của triệu triệu trái tim Việt Nam với tấm lòng sắt son, kiên trung hướng về Đảng quang vinh".

atu-1709.jpg
Anh Tú thể hiện ca khúc tại Nhà hát Hồ Gươm.

Thông báo của nam ca sĩ nêu rõ học sinh, sinh viên, cá nhân và tập thể, đoàn thể không chuyên đều có thể sử dụng ca khúc để trình diễn miễn phí, không cần xin phép, không cần email và không cần chờ phản hồi. Việc trình diễn ca khúc được áp dụng cho các sự kiện không chuyên, phi thương mại, phi lợi nhuận, không phát hành bản ghi và sản phẩm phái sinh.

Với các sự kiện chuyên nghiệp, thương mại không thuộc phạm vi nêu trên, đơn vị tổ chức có thể liên hệ trực tiếp ê-kíp Anh Tú. "Tú rất mong chút nghĩa cử nhỏ này sẽ góp phần tích cực cho xã hội, thiết thực chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV", nam ca sĩ bày tỏ.

Bài hát Thưa Đảng được ca sĩ Anh Tú sáng tác với giai điệu trầm hùng, mang màu sắc trang nghiêm nhưng vẫn gần gũi. Tác phẩm ra đời từ cảm xúc chân thành và lòng biết ơn của nam nghệ sĩ đối với lịch sử cách mạng Việt Nam dẫn dắt bởi Đảng Cộng sản Việt Nam.

617564155-1412600703568630-6112986338677073029-n.jpg
Lời bài hát được nam ca sĩ đăng tải để lan tỏa rộng rãi tới khán giả.

Chia sẻ về tiêu đề ca khúc, Anh Tú khẳng định Thưa Đảng là tiếng thưa vừa gần gũi, chân thành, vừa giữ được trọn vẹn sự kính trọng, biết ơn.

Ở phần mở đầu, bài hát nhắc đến mốc lịch sử năm 1930 - thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, gắn với hình ảnh ông cha xung phong, toàn dân dậy sóng, Bắc - Nam chung một lòng.

Phần điệp khúc khẳng định lý tưởng cách mạng đã rèn giũa nên bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Thông điệp đại đoàn kết như sợi chỉ đỏ xuyên suốt bài hát, gắn kết con người với đất nước, với Đảng và niềm tin chung của toàn dân tộc.

Ngọc Ánh
#Thưa Đảng #Anh Tú #trình diễn #ca khúc #Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

